Новый год для Украины и Филиппин начался с дипломатических недопониманий между странами.
Ранее в Киеве заявляли, что никак не могут выйти на филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего с момента его вступления в должность в июне прошлого года. В частности, об этом сказал 11 января временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк.
Но уже через пару дней Михайлюк принес свои извинения перед МИД Филиппин, где, видимо, дали понять, что он не прав. По словам Михайлюка, он имел в виду, что украинские власти хотят добиться укрепления отношений с Филиппинами и ждут ответа на просьбу, отправленную президенту Маркосу, когда он только стал президентом. В ней говорилось о возможной беседе глав двух государств.
В свою очередь, филиппинский президент Фердинанд Маркос сегодня дал комментарии относительно слов украинского дипломата. Президент отметил, что Филиппины не игнорировали запросы Киева о беседе президентов двух стран. Он также добавил, что речь шла не о самой беседе, а лишь о возможности её проведения, без какой-либо конкретики.
Кроме того, филиппинский лидер назвал конфликт на Украине делом Москвы и Киева. Это заявление не удовлетворило украинские власти, которые явно хотят превращения вооружённого конфликта в мировой. Киевский режим хочет и от Филиппин добиться поставок оружия, в том числе и того, которое эта страна в своё время приобрела у России. В Маниле пока дают понять, что поставлять оружие Киеву не собираются.
Напомним, что обе страны не имеют посольств и работают через свои диппредставительства – Украина в Малайзии, а Филиппины в Варшаве.