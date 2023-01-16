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Заявление президента Филиппин о том, что конфликт на Украине - дело Москвы и Киева, не удовлетворило украинские власти

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Заявление президента Филиппин о том, что конфликт на Украине - дело Москвы и Киева, не удовлетворило украинские власти

Новый год для Украины и Филиппин начался с дипломатических недопониманий между странами.


Ранее в Киеве заявляли, что никак не могут выйти на филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего с момента его вступления в должность в июне прошлого года. В частности, об этом сказал 11 января временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк.

Но уже через пару дней Михайлюк принес свои извинения перед МИД Филиппин, где, видимо, дали понять, что он не прав. По словам Михайлюка, он имел в виду, что украинские власти хотят добиться укрепления отношений с Филиппинами и ждут ответа на просьбу, отправленную президенту Маркосу, когда он только стал президентом. В ней говорилось о возможной беседе глав двух государств.

В свою очередь, филиппинский президент Фердинанд Маркос сегодня дал комментарии относительно слов украинского дипломата. Президент отметил, что Филиппины не игнорировали запросы Киева о беседе президентов двух стран. Он также добавил, что речь шла не о самой беседе, а лишь о возможности её проведения, без какой-либо конкретики.

Кроме того, филиппинский лидер назвал конфликт на Украине делом Москвы и Киева. Это заявление не удовлетворило украинские власти, которые явно хотят превращения вооружённого конфликта в мировой. Киевский режим хочет и от Филиппин добиться поставок оружия, в том числе и того, которое эта страна в своё время приобрела у России. В Маниле пока дают понять, что поставлять оружие Киеву не собираются.

Напомним, что обе страны не имеют посольств и работают через свои диппредставительства – Украина в Малайзии, а Филиппины в Варшаве.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Mike Gonzalez
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:36
    +5
    Интересно, до Свазиленда окраина дозвонилась?
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:50
      -2
      МИД Украины, в отличие от МИД РФ работает гораздо эффективнее. Они и до Свазиленда рано или поздно дозвонятся и дюжину отравленных стрел получат.
      А М.Захарова в ответ свою "озабоченность" всему миру продемонстрирует вместо конкретных действий в виде снижения уровня дип.представительства или разрыва дип.отношений.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:52
      0
      Заявление президента Филиппин о том, что конфликт на Украине - дело Москвы и Киева, не удовлетворило украинские власти

      Это заявление и меня не устраивает no Не хотелось бы иметь какие-то отношения с Киевом. А, они, судя по спокойно функционирующим объектам Минобороны и свободно гуляющих по Киеву лидеров вражеских государств, имеются.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:39
    +2
    Ранее в Киеве заявляли, что никак не могут выйти на филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего
     "Никого взрослых, нет дома"(с). laughing
  3. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 14:46
    0
    Эх Зе. Надо с малого начинать!) Попробовали бы выйти на президента государства Наура. Там на острове в 21 км2 целых 10 тысяч человек живёт. Вот тогда бы точно весь мир с вами был бы.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 15:01
    +2
    Что то бандерлоги совсем разбаловались, их уже и заявление президента Филиппин не удовлетворяет. Оборзели в корягу. Только сапог Бидона признают.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Ныробский
      Что то бандерлоги совсем разбаловались, их уже и заявление президента Филиппин не удовлетворяет. Оборзели в корягу......

      hi ну да! При кокаиновых фантазиях зелебоба они как-то забыли, lol wassat что на Филиппинах под руководством их президентов борятся с наркоманами, вплоть до убийств, расправ над наркоторговцами , которых открыто мочат в сортире.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 15:30
    0
    Мальчик, прекрати телефоном баловаться!