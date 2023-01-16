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Украинские и западные «эксперты» рассуждают о том, на каком направлении ВС РФ могут начать наступление

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Украинские и западные «эксперты» рассуждают о том, на каком направлении ВС РФ могут начать наступление

В том, что российское командование готовит наступление в рамках СВО, уверены, как на Украине, так и на Западе. В то же время, в экспертных кругах ведутся активные дискуссии на тему, с какого направления и когда начнется то самое наступление.


Журналисты из издания «Страна.UA» считают, что ВС РФ будут действовать на Запорожском направлении. Свое мнение эксперты подкрепляют заявлением врио главы Запорожской области Евгения Балицкого том, что российские войска могут начать наступление именно на этом направлении уже весной.

Кроме того, в украинском издании ссылаются также на сообщение командования ВСУ, в котором говорится об усилении подразделений ВС РФ на Запорожском направлении. В Киеве считают, что российские войска готовятся к отражению атаки ВСУ и переходу в контрнаступление.

Между тем, американские специалисты из «Института изучения войны» наиболее вероятным направлением для будущего наступления ВС РФ рассматривают север Донбасса. Впрочем, там не исключают и перехода наших военных в контрнаступление на любом участке фронта, где ВСУ попытаются пойти в атаку.

В то же время, с довольно «загадочным» прогнозом выступил и журналист Анатолий Шарий. В своем ТГ-канале он написал, что вскоре с фронта поступят «неожиданные новости», после которых, по его мнению, будет забыта потеря ВСУ Соледара.

Позднее он написал, что над Севастополем сбито уже несколько украинских дронов. С его слов, это может указывать на подготовку широкомасштабной воздушной атаки, которая может случится на днях.

Вероятно, именно об этих «новостях» он писал выше. Однако возможен и другой вариант с еще более значимой победой российских войск, на фоне которой и Соледар отойдет на второй план.

Наконец, есть и еще одно направление вероятного наступления ВС РФ – север Украины - со стороны Белоруссии. Что характерно, в Киеве отрицают подобный сценарий, но активно возводят укрепления в Ровненской и Киевской областях. Одновременно с этим украинские политики и военные эксперты уверяют, что северные регионы страны «надёжно прикрыты».
Автор:
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14 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:42
    +1
    Направление возможного наступления должны знать не более трех человек.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:52
      +1
      ..... ведутся активные дискуссии на тему, с какого направления и когда начнется то самое наступление.

      Звонок из Пентагона рассеит все сомнения.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 16:55
      +1
      Направление возможного наступления должны знать не более трех человек.

      [media=https://youtube.com/watch?v=w3UIe41ozZo&feature=shares]
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:43
    +1
    Гадание на кофейной гуще, вроде "Святки" прошли......
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:51
    +1
    Украинские и западные «эксперты» рассуждают о том, на каком направлении ВС РФ могут начать наступление
    . Рассуждают, гадают... на куриных потрошках, вероятно. И за это им ещё и платят... цирк уехал, а дуриков осталось без меры.
  4. BAI
    BAI Сегодня, 16:54
    +2
    Долбонавты. В каком надо, в том направлении и будем наступать. Их не спросим
  5. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:58
    0
    А зачем им гадать, если у них аэрокосмическая разведка работает на полную.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: Daishi
      А зачем им гадать, если у них аэрокосмическая разведка работает на полную.

      у них телепорт сломался, боятся не поспеть на подмогу
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:59
    +1
    Вначале русские освободят Донбасс , измотав резервы ВСУ ,попутно ушатывая инфраструктуру Украины, а там только ГШ РФ и руководству страны известно , кто и куда будет наступать.
  7. Грица
    Грица Сегодня, 16:59
    0
    В нынешних реалиях, имея всего около 400 килоштыков, наступать никто никуда не будет. Не хватит силенок. думаю, еще долго будем бодаться в стие а-ля 1 мировая и брать в лоб укрепрайоны по нескольку месяцев.
    Все могла бы решить мобилизация еще тыс. на 500 и переход экономики на военные рельсы. Но наше руководство этого очень боится.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 18:05
      0
      Да, вот такой сценарий более вероятен, позиционка будет и дальше пока. Для наступления нужно больше сил и средств.
  8. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 17:59
    +1
    Наступление будет везде но это секретная информация, тресутся однако, у Л. Якубовича спросите он два ящика вынесет, сыграй, и угадай, или вали в Польшу нафиг!
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:08
    +1
    Сидят укрозападные "эксперты" брови хмурят, щёки дуют, думу думают, рассуждения рассуждают и вродекаки с можетбытями прогнозируют. Все при деле.
    А мы просто возьмём и неожиданным манёвром двинемся по всей украине в направлении польской границы.
  10. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 18:41
    +1
    '"с какого направления"
    Отнимают хлеб у предсказателей