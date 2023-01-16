Украинские и западные «эксперты» рассуждают о том, на каком направлении ВС РФ могут начать наступление

В том, что российское командование готовит наступление в рамках СВО, уверены, как на Украине, так и на Западе. В то же время, в экспертных кругах ведутся активные дискуссии на тему, с какого направления и когда начнется то самое наступление.
Журналисты из издания «Страна.UA» считают, что ВС РФ будут действовать на Запорожском направлении. Свое мнение эксперты подкрепляют заявлением врио главы Запорожской области Евгения Балицкого том, что российские войска могут начать наступление именно на этом направлении уже весной.
Кроме того, в украинском издании ссылаются также на сообщение командования ВСУ, в котором говорится об усилении подразделений ВС РФ на Запорожском направлении. В Киеве считают, что российские войска готовятся к отражению атаки ВСУ и переходу в контрнаступление.
Между тем, американские специалисты из «Института изучения войны» наиболее вероятным направлением для будущего наступления ВС РФ рассматривают север Донбасса. Впрочем, там не исключают и перехода наших военных в контрнаступление на любом участке фронта, где ВСУ попытаются пойти в атаку.
В то же время, с довольно «загадочным» прогнозом выступил и журналист Анатолий Шарий. В своем ТГ-канале он написал, что вскоре с фронта поступят «неожиданные новости», после которых, по его мнению, будет забыта потеря ВСУ Соледара.
Позднее он написал, что над Севастополем сбито уже несколько украинских дронов. С его слов, это может указывать на подготовку широкомасштабной воздушной атаки, которая может случится на днях.
Вероятно, именно об этих «новостях» он писал выше. Однако возможен и другой вариант с еще более значимой победой российских войск, на фоне которой и Соледар отойдет на второй план.
Наконец, есть и еще одно направление вероятного наступления ВС РФ – север Украины - со стороны Белоруссии. Что характерно, в Киеве отрицают подобный сценарий, но активно возводят укрепления в Ровненской и Киевской областях. Одновременно с этим украинские политики и военные эксперты уверяют, что северные регионы страны «надёжно прикрыты».