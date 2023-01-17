Опрос в Израиле показал, что уровень доверия израильтян к власти упал до минимума за все последние годы

Это неприятные цифры, идущие поверх других разделов отчета, которые отражают внутреннюю напряженность внутри страны. Другими словами, наша сплоченность ослабевает, и мы должны сделать всё, чтобы восстановить её.

Ежегодный индекс израильской демократии, подготовленный Институтом демократии Израиля (IDI), выявил глубокие — и во многих случаях растущие — разногласия в израильском обществе. Кроме этого обнаружились свидетельства падения уровня доверия к государственным институтам, свидетельства недовольства текущим положением дел и пессимизма в отношении будущего. Не доверяют властям уже больше израильтян, чем доверяют.Получив отчет, президент Ицхак Херцог сказал, что он «глубоко обеспокоен» некоторыми его оценками, в том числе снижением уровня идентификации и солидарности с государством и его институтами.— сказал президент Израиля.В связи с тем, что новое правое правительство Израиля и его судебная система столкнулись со спорным планом по ограничению способности суда действовать в качестве сдерживающего фактора законодательной власти, IDI сообщила о стабильном уровне поддержки полномочий Верховного суда по отмене законов, принятых Кнессетом.Опрос показал, что 57 процентов израильтян поддержали суд, обладающий такими полномочиями, по сравнению с 56 процентами год назад и 53 процентами в 2010 году, единственный раз, когда IDI включал этот вопрос в своё социологическое исследование.Это изменение оказалось в значительной степени результатом растущей поддержки со стороны арабов. Опрос говорит, что поддержка евреями права суда отменять законы остается стабильной с 2010 года на уровне 51–53%. Однако среди арабов он вырос с 61% в 2010 году до 74% в 2021 году, а затем до 87% в 2022 году.Кроме этого, в отчете говорится, что уровень доверия к Верховному суду продолжает падать почти во всех группах, кроме левых евреев. Среди всех израильтян-евреев только 41% ответили, что доверяют суду, и 40% арабов. Обе цифры ниже среднего показателя за период с 2003 по 2022 год.Среди арабского сообщества, которое боролось с волной преступности, доверие к полиции упало до 13% по сравнению с примерно 60% десять лет назад.Исследование, в ходе которого в мае и июне были опрошены 1092 израильтянина-еврея, в основном онлайн, и 219 израильтян арабского происхождения по телефону (некоторые элементы также были собраны в октябре), показало, что 49% израильтян-евреев согласны с тем, что евреи должны иметь больше прав в Израиле, чем неевреи. По понятным причинам, граждане Израиля арабского происхождения против такого подхода.Процент израильтян, оптимистично смотрящих в будущее, упал до 49% по сравнению с 63% годом ранее, и это самый низкий показатель, зафиксированный IDI за пять опросов с 2012 года.