Основной закон – почему бы нам не замахнуться на «святое»

Жизнь без идеи и без идеологии

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Каким манером против Бандеры?

«Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно»,

«Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею»,

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь!»

«государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов…»

«Против нас в основе своей сражаются такие же русские люди, которые оболванены американской пропагандой. Но и мы не даём им позитивного ответа о том, что мы там делаем».

«Защита жителей Донбасса для них – не аргумент»,

«Для них был бы аргумент, если бы мы сказали, что освобождаем наше общее Отечество в границах 1945 года от иностранных интервентов и оккупантов США и их марионетки Зеленского, захвативших власть в Киеве. Тогда большинство населения Украины было бы в наших рядах»,

И это – образ будущего?

«Образ будущего – это Всероссийский проект, специализирующийся на консалтинге, разработке и реализации под ключ программ взаимодействия со школьниками и учителями под брендами крупных российских и международных корпораций».

«У нас в финансово-экономическом блоке пока, в системе инвестиций и банковском блоке, по-прежнему действует либеральная экономическая модель…

А политики?

А политическая элита на протяжении последних лет тиражирует весьма специфическую риторику, которая никак не соответствует либеральной модели, а представляет собой нечто среднее между социалистической и имперской моделью»,

«долго такое противоречие между экономической и политической элитами существовать не сможет».

«Мной уже не раз обосновывалось, что демократия, как форма этического, государственного и общественного регулирования, уже исчерпала свой ресурс и не отвечает реалиям современного мира. А что взамен? Не знаю!»

«Россия никогда не была ни Западом, ни Востоком, ни скандинавским Севером, ни мусульманским Югом».

«сейчас наша политическая элита начинает переосмысливать российский путь развития»,

«Когда массы имеют высокие объединяющие идеи, это всегда порождает ту или иную социальную активность и духовный подъем».

«Боже мой!» – воскликнет проницательный читатель, – «Зачем России вообще новая Конституция? Ведь совсем недавно уже вносили поправки – и Конституцию РФ обновили. Обновили-то – обновили. Вот только как жила страна без идеологии, так и живёт. И нет у нас поэтому и образа будущего.Ну какое же будущее без идей, без идеологии? Читаем статью 13 Конституции:Так уж и никакая? И ни для кого не может быть обязательной? А можно ли назвать идеологией – идеологию капитализма? Ведь именно капитализм и строит все постсоветские годы Россия?Может, так и записать, что наша идеология – построение капитализма, а наш образ будущего – полная и окончательная победа капитализма, когда есть много денег – ты элита и уважаемый человек, а нет денег – ты никто, просто пыль под башмаками богача…Но прописать всесилье денег в Конституции вряд ли кто-то рискнёт. И вообще про капиталистов и капитализм у нас не говорят. У нас говорят скромно о построении общества рыночной экономики. А некоторые критики нынешнего курса называют его не капиталистическим, а просто «либеральной моделью экономики».Итак, у нас просто либеральное рыночное общество. Но, что особенно интересно, без идеологии. Тогда про какой такой патриотизм толкуют некоторые политологи? Где в Конституции этот патриотизм упоминается? А нигде…И если советский человек строил коммунистическое общество с ясно выраженной целью и сопутствующим этому строителю моральным кодексом, то нынешний житель общества с либеральной рыночной экономикой не знает, чего страна, в которой он живет, хочет добиться?Какую Россию мы строим? Какую Россию будущего мы хотим оставить нашим детям и внукам?Вот сейчас идёт СВО. И какие у СВО задачи? Что мы собираемся предложить людям наших новых территорий? Все тот же рыночный либеральный образ? Но куда он приведет?Хорошие слова: демилитаризация и денацификация. Но слишком научные и не доходят до сердца. Я не слышала, что мы воюем «За освобождение Новороссии и Малороссии от нацизма». Но мне кажется, что «За Новороссию!» воевать понятнее, чем за демилитаризацию!Поскольку в Конституции нет ни идеи, ни цели развития страны, то нет и образа будущего. А потому разработка и принятие новой Конституции с ясно поставленной целью, образом будущего и идеей – это не тема для профессорских обсуждений, а вопрос выживания России.Мы воюем с бандеровцами, у которых, кстати, есть идеи – да, бандеровские и нацистские, но они есть: от построения великого Укрогосударства, где нет места москалям и рашистам, до простого и ясного лозунга: «Украина превыше всего» («Украина понад усе!»).И что из того, что это просто перевод строчки из немецкой песни «Германия превыше всего» (Deutschland über alles)? (Эта фраза достигла миллионов сердец украинцев, с нею они живут и умирают. Поэтому и победить их так трудно.Вы слышали, чтобы звёзды российской эстрады со сцены кричали: «Слава России!» Я – нет. А вот украинцы везде и всегда, даже слишком навязчиво прославляют свою страну и бегают с флагами Украины. Да, такая у них пропаганда.А наша-то пропаганда что делает? А ничего.– писал французский писатель Виктор Гюго.– это слова русского мыслителя Николая Чернышевского.Действительно, ни меч, ни копьё, ни пушка, ни яды, ни огнемёты, ни атомная бомба – ничто не сравнится с идеей. Ведь идея проникает не в тело, а сердце, в душу! Идеи не убивают людей, но делают из них верных союзников. Идея есть слово. А как написано в Библии:Слово – идея – Бог – вот такая триада получается.Понятно, что идея современного украинского государства – чисто националистическая. А националистам идеи многонациональности и толерантности не только непонятны, но откровенно чужды. И на многонационалов националисты смотрят с презрением.А ведь у нас Россию представляют именно многонациональным государством, и не просто многонациональным, а воюющим с русским национализмом. По официальной пропаганде, другого национализма в России просто нет. И русские пока ещё составляют большинство в РФ: их в стране 109 млн человек – три четверти граждан (74,6 %).Но никаких преимуществ у них нет, если посмотреть на конституционное устройство, то все национальные республики имеют свои конституции, а вот русские области – только уставы. Какая разница? Большая, так как выходит, что республики стоят на первом месте, а области – на втором.Судите сами, согласно Конституции, российские национальные республики от областей отличаются наличием собственной конституции, правом на установление государственного языка в пределах собственной территории и национальным принципом формирования.Понимаете, если жителям областей, а именно в областях и живут русские, отказано даже в праве на наличие своей конституции, то зачем с таким народом считаться?Так считают многие многонационалы и приезжие мигранты. А их завозится в страну все больше и больше. Но о миграции и мигрантах – поговорим отдельно. А пока заметим, что перед принятием поправок в Конституцию РФ много говорили о государствообразующей роли именно русского народа. Вспоминали гимн СССР, где есть такие строки:Но в результате ничего особо примечательного в основном законе не появилось.Правда, там есть такая запись:Почувствуйте разницу между «сплотила навеки Великая Русь» и «русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз». Почувствовали?А вот мнение депутата ГД Евгения Федорова:– добавил он.– отметил политик.Прав Федоров или нет? Дискуссии нет и не было. Но то, что наши задачи в СВО слишком абстрактны, думаю, ясно многим.Решила поискать на просторах интернета «образ будущего». Подумала, может, я уже отстала от жизни, а образ такой есть. И он прекрасен.И вот что мне попалось.Вот это! Тут всё прекрасно: и то, что проект специализируется на консалтинге, и то, что он идет под брендом крупных российских и международных корпораций. Каких, правда, не указано. Далее авторы поясняют, что вместе со школьниками погружаются в корпоративную культуру и бизнес-процессы.И вот вопрос: какое отношение этот проект, специализирующийся на консалтинге под разными известными международными брендами, имеет к нашей России? Думаю, что никакого. Просто люди деньги зарабатывают на школьниках и их родителях.А вот и вполне серьёзный материал: летом этого года в Петербурге прошёл съезд психологов. На нём одной из важных тем стал «Образ будущего». Корреспондент «Интерфакса» побеседовал с доктором психологических наук и ректором Восточно-Европейского института психоанализа (Санкт-Петербург) Михаилом Решетниковом. Для начала учёный констатирует, что на Западе сейчас происходит утрата их экономического лидерства и политического влияния.А что же в России?– отметил Решетников.Он подчеркнул, чтоВот и приехали, как говорится… При этом учёный указывает, чтоОтмечая, чтоподчеркивает, что «формирование новой идеологии и привлекательного образа будущего» – очень сложная задача.Короче, опять о необходимости идеологии. И, конечно, Решетников прав. Нужен, нужен России образ будущего:Но этого образа нет. И пока даже приблизительно нельзя сказать, появится ли он и когда? А ведь без цели, ради которой стоит жить и бороться, всё бесполезно. Так что главная задаче СВО – даже не Победа на поле боя, а Победа наших. Победа над душами и сердцами нынешних врагов.Дождёмся ли великой идеи и образа будущего? Появятся ли они?Обязаны. Иначе не победить.И ещё одна задача – создать настоящее суверенное государство. Вот о суверенитете, и о том, стоило ли вообще замахиваться на Конституцию, и поговорим в следующей статье.