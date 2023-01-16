МВД Молдавии: Осуществлён успешный контролируемый подрыв боеголовки упавшей на территории страны ракеты

Взрыв произошёл около 10:40. Смешанные группы сапёров МВД и Минобороны охраняли периметр и контролировали взрыв. Жители населённых пунктов вне опасности, а все риски устранены

Группа сапёров инженерно-сапёрного батальона «Кодру» совместно с должностными лицами МВД осуществила в районе села Ларга Бричанского района управляемый подрыв взрывоопасного предмета - боевой части упавшей ракеты. Сообщаем о том, что операция прошла в условиях максимальной безопасности

В МВД Молдавии сообщили о успешно проделанной работе сапёров по осуществлению контрольного подрыва боеголовки упавшей на территории страны ракеты.Из сообщения МВД Республики Молдова:В ведомстве также добавили, что в настоящий момент оперативная группа изучает местность в радиусе 1,5 км с тем, чтобы удостовериться в отсутствии других предметов или остатков ракеты.Тем временем в молдавском оборонном ведомстве также подтвердили информацию о контролируемом взрыве, уточнив, что в данной операции принимали участие сапёры спецбатальона «Кодру»:Отметим, что обнаруженная головная часть ракеты содержит примерно 80 кг взрывчатого вещества. Все собранные доказательства будут направлены в специализированную прокуратуру для дальнейшего расследования. Тот факт, что, по сути, главный вещдок уничтожен, власти Молдавии, видимо, не особенно смущает.Вечером, 14 января в МВД республики сообщили об обнаружении в селе Ларга Бричанского района фрагментов упавшей ракеты. Приэтом в Минобороны ранее заявили о том, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.В то же время примечательным является и тот факт, что происхождение ракеты не уточняется, как якобы не удалось установить принадлежность обломков ракеты, приземлившихся на приграничных с Украиной территориях в прошлом году, хотя с момента первого расследования, инициированного молдавской прокуратурой, прошло уже почти 3 месяца.Напомним, что Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес со стороны официального Кишинёва по поводу найденных обломков ракеты якобы российского происхождения, считая их ложными и необоснованными. По обломкам было понятно, что это ракета зенитного ракетного комплекса. И этот ЗРК ВСУ пытались использовать против российских ракет, нацеленных на военные объекты. Однако ЗУР системы ПВО ВСУ отклонилась от цели и улетела в Молдавию...