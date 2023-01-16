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МВД Молдавии: Осуществлён успешный контролируемый подрыв боеголовки упавшей на территории страны ракеты

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МВД Молдавии: Осуществлён успешный контролируемый подрыв боеголовки упавшей на территории страны ракеты

В МВД Молдавии сообщили о успешно проделанной работе сапёров по осуществлению контрольного подрыва боеголовки упавшей на территории страны ракеты.


Из сообщения МВД Республики Молдова:

Взрыв произошёл около 10:40. Смешанные группы сапёров МВД и Минобороны охраняли периметр и контролировали взрыв. Жители населённых пунктов вне опасности, а все риски устранены

В ведомстве также добавили, что в настоящий момент оперативная группа изучает местность в радиусе 1,5 км с тем, чтобы удостовериться в отсутствии других предметов или остатков ракеты.

Тем временем в молдавском оборонном ведомстве также подтвердили информацию о контролируемом взрыве, уточнив, что в данной операции принимали участие сапёры спецбатальона «Кодру»:

Группа сапёров инженерно-сапёрного батальона «Кодру» совместно с должностными лицами МВД осуществила в районе села Ларга Бричанского района управляемый подрыв взрывоопасного предмета - боевой части упавшей ракеты. Сообщаем о том, что операция прошла в условиях максимальной безопасности

Отметим, что обнаруженная головная часть ракеты содержит примерно 80 кг взрывчатого вещества. Все собранные доказательства будут направлены в специализированную прокуратуру для дальнейшего расследования. Тот факт, что, по сути, главный вещдок уничтожен, власти Молдавии, видимо, не особенно смущает.

Вечером, 14 января в МВД республики сообщили об обнаружении в селе Ларга Бричанского района фрагментов упавшей ракеты. При
этом в Минобороны ранее заявили о том, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.

В то же время примечательным является и тот факт, что происхождение ракеты не уточняется, как якобы не удалось установить принадлежность обломков ракеты, приземлившихся на приграничных с Украиной территориях в прошлом году, хотя с момента первого расследования, инициированного молдавской прокуратурой, прошло уже почти 3 месяца.

Напомним, что Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес со стороны официального Кишинёва по поводу найденных обломков ракеты якобы российского происхождения, считая их ложными и необоснованными. По обломкам было понятно, что это ракета зенитного ракетного комплекса. И этот ЗРК ВСУ пытались использовать против российских ракет, нацеленных на военные объекты. Однако ЗУР системы ПВО ВСУ отклонилась от цели и улетела в Молдавию...
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.army.md/
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15 комментариев
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  1. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 14:58
    0
    Украинские эксперты не успели обследовать обломки ракет ,так как молдавские эксперты уже сдали обломки на металлолом
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:04
      +3
      МВД Молдавии: Осуществлён успешный контролируемый подрыв боеголовки упавшей на территории страны ракеты

      Мдя winked ну, и понаписали "операция... успешный, контролируемый подрыв..."
      А, сама боеголовка то уничтожена? Или об ней отдельный новостной сериал?
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 15:14
        0
        молдавско-румынская армия провела целую спецоперацию...по их меркам....по Кешке и кафтан :)
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:29
        +1
        Да уж..пафосно. наверное, всем министерством, взрывали. Министр, его замы, помощники, спецназ и саперы...и председатель близлеюащего колхоза, с собакой Жучкой.)
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Советский Молдаван
      Украинские эксперты не успели обследовать обломки ракет ,так как молдавские эксперты уже сдали обломки на металлолом

      Уничтожили остатки ракеты, по указанию Госдепа США, а то "Пэтриоты" укровермахту не дадут. Представляете будет какой переполох, когда на Польшу и Молдавию "Пэтроты" из Украины посыпятся.
    3. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 15:20
      0
      Ну какой металлом ?
      Если речь идет о крылатых ракетах (может сбитая упала там или отклонилась по навигационной ошибке).
      Все это передается представителям НАТО, точнее военным инженерам Пентагона что работают в Украине по этим направлениям.
      Я на фото из Молдавии в этих обломках видел торчащие платы, гироскоп и электронные блоки.
      Вот они то и интересны американцам.
      Так уже целую коллекцию на европейских базах такого насобирали.
      В Х-55 находят советские компоненты что неудивительно.
      В Х-101 и "Калибрах" значительную часть импорта. Что неудивительно.
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 15:00
    +1
    У них еще "шишига" на вооружении ?
    Но за фото ГАЗ 66 спасибо .
    МНОГИЕ уже наверное не знают , или позабыли такой "агрегат"
    Проходимость хорошая , а так конечно ерунда .
  3. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 15:04
    0
    Обломки упавшей ракеты - большой секрет. А реально - ракета комплекса ПВО (ПРО) ВСУ Украины. Посему секретом является принадлежность ракеты к ВСУ Украины. В МВД Молдавии все прекрасно знают все подробности. Была бы это российская ракета, так публикация фотографий этих обломков была бы немедленной. Но команды на публикацию не поступило из за океана.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:08
    +1
    Золотые руки у молдавских специалистов. У них до сих пор ГАЗ-66 ездит!
    wassat fellow good
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:14
      0
      Золотые руки у молдавских специалистов. У них до сих пор ГАЗ-66 ездит!
      Тоже мне подвиг. Вы так говорите, словно это штучный агрегат века так 10-11-го. Шишиг по миру ездит еще очень не мало. "Поголовье" их конечно сократилось значительно. Но нельзя сказать что это прям редкость.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:22
        -1
        Цитата: abrakadabre
        Золотые руки у молдавских специалистов. У них до сих пор ГАЗ-66 ездит!
        Тоже мне подвиг. Вы так говорите, словно это штучный агрегат века так 10-11-го. Шишиг по миру ездит еще очень не мало. "Поголовье" их конечно сократилось значительно. Но нельзя сказать что это прям редкость.

        А как орали про совок, что всё овно! А ныне советское считается высоконадёжно...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:20
    0
    Дык а фото российской-то ракеты будут? Опознаваемые обломки, серийные номера? Или "и так все знают"? Ну коль знают, то лесом, деточки, лесом. Там специальный суд для такого дела есть, волку пожалуйтесь
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:29
    0
    Немчура вроде им БТРы передала, выгуляли бы или боязно, техника импортная....... , так на "Шишигах" и будут куралесить.....
  7. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 15:40
    0
    обнаруженная головная часть ракеты содержит примерно 80 кг взрывчатого вещества
    Похоже, в этот раз Буком пульнули – у него боевая часть как раз 70 кг.
    У НАССАМСа всего 20 кг, а у С-300 от 130 кг до 180 кг.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 15:51
    0
    Шишига покрашена плохо, лаком вообще не покрыли, полоску белую на колесах не навели, на кабине фары сверху неуставные... Нехорошие тенденции в молдавской армии, тревожные.