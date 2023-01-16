Военное обозрение
Войти Регистрация

Французская армия заказала модернизированные танки Leclerc XLR с повышенной защитой

7
Французская армия заказала модернизированные танки Leclerc XLR с повышенной защитой

Leclerc XLR



Во Франции с 2019 года реализуется масштабная программа перевооружения армии. В частности, планируется поставить в войска 1872 единицы многоцелевого колёсного БТР Griffon, 300 разведывательных бронемашин Jaguar и 200 модернизированных танков Leclerc.

Усовершенствованная версия ОБТ получила обозначение Leclerc XLR. Как сообщают в компании Nexter, отвечающей за проведение работ, 29 декабря 2022 года Минобороны страны заказало 50 модернизированных танков. Первый прототип был передан военным в конце 2022 года; в настоящее время ведутся квалификационные испытания. Первые 18 машин планируется поставить армии в 2023 году, а полностью закрыть программу по обновлению 200 ОБТ предполагается в 2029 году.

Возможности защиты и атаки танка подняты на высочайший уровень

- отмечает подрядчик.

Как указывается, модернизированные машины получат усиленную защиту от мин и [противотанковых] ракет; дистанционно управляемый боевой модуль с 7,62-мм пулемётом для боя в городских условиях; новую систему управления огнем с возможностью стрельбы боеприпасами с программируемым действием или триггером [подрыв по команде].

При этом основной калибр танка – 120-мм гладкоствольная пушка – останется прежним, как и состав экипажа из трёх человек.
Автор:
Использованы фотографии:
Nexter
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dos
    Dos Сегодня, 14:23
    +2
    hi Свидомые уже в Париж, с протянутой рукой, потянулись ...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:31
    +1
    Странно, нам пишут мол у них там с экономикой напряженка и не очень, а тут модернизация армии.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 14:42
      +1
      Поднимут налоги, население оплатит, как и в матрасии.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:44
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Странно, нам пишут мол у них там с экономикой напряженка и не очень, а тут модернизация армии.

      а что странного в правительстве которое болт клало и на граждан и на экономику и вместо этого распилом бюджета на военных заказах занимается? request
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:41
    +1
    Понятное дело,для новой техники и выгружают своё старьё вслед за советским на украину,раньше ведь некуда было.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:51
    0
    Вполне прагматичное решение. Мы в свое время наплодили линейку:Т-64, Т-72, Т-80 с принципиально разными силовой установкой и ходовой частью и частично комплексом вооружения (АЗ/МЗ).
  5. Игораш
    Игораш Сегодня, 15:20
    -1
    Очень спорная и сложная машина с высокой ненадежностью электроники..В частности она быстро выходит из строя от-20 и ниже градусов..Условия обслуживания и подготовки к боевому применению занимают продолжительное время...Подготовка и обучение экипажей занимает довольно длительный срок.Все модели этих машин относятся к танкам "одного боя".Заслуживает внимание только автомат заряжания ,расположенный сзади башни магазинного типа.Такой же автомат был разработан в СССР и установлен на плавающий танк Т-100.А впоследствии и на танк Омского производства "Черный орел"...