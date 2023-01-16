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В Минфине Белоруссии рассказали о пользе обратного акциза на нефть из РФ

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В Минфине Белоруссии рассказали о пользе обратного акциза на нефть из РФ

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил о том, что государство рассчитывает на получение от России в этом году обратного акциза на нефть на сумму около 1,7 млрд белорусских рублей (примерно 44 млрд рублей). По словам главы белорусского финансового ведомства, это сумма вполне ощутима для того, чтобы принести пользу экономике страны, ведь нефтезаводы в Белоруссии будут работать на весьма приемлемых для них условиях.


Вот как прокомментировал его министр:

При стоимости (эталонного сорта) барреля нефти 80 долларов, нефтезаводы страны смогут получить в этом году порядка 1,7 млрд белорусских рублей обратного акциза. Те, кто занимаются у нас производством нефтепродуктов, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе, в рамках соглашения с РФ, действовавшего в первой половине 2021-го и в 2022-м годах. Отныне же, данный договор будет действовать на постоянной основе

Напомним, что в прошлом году финансовые ведомства РБ и РФ заключили договор, регулирующий принцип налогообложения по косвенным налогам. Документ предусматривает получение белорусскими предприятиями обратного акциза по единым правилам. Ещё несколько месяцев назад вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик сообщал о том, что белорусские НПЗ успешно начали поставлять нефтепродукты на российский рынок. По данным, предоставленным им, в Россию должно доставляться до 100 тыс тонн дизтоплива и 50 тыс тонн бензина в месяц.

Также стоит отметить, что на сегодняшний день цена на российский природный газ для Беларуси является одной из самых выгодных, о чём упомянул и президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров на высшем уровне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
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Использованы фотографии:
https://minfin.gov.by/
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5 комментариев
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  1. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 19:50
    +1
    Пора уже не размениваться по мелочам, а строить настоящее союзное государство.
    Сегодня, в тяжёлый час для российских граждан (бывшей Украины) нам не следует делиться на хороших братьев и плохих, старших и младших.
    Пора заставлять чиновников всех рангов работать сутками, без каникул и выходных и делать всё, чтобы экономика России рванула в гору.
    РБ не предавало Россию и делиться с белорусами нефтью нисколько не позорнее, чем продавать её в GB по серым схемам.
    Жизнь показала помойную сущность и оскал капитализма, в который нас притянули за уши, завязав глаза и заткнув рот.
    Социализм с обновлённым лицом, новыми расширенными программами и принципом: «от каждого по способностям, каждому по труду», - будущее нашей страны.
    Стесняться здесь не нужно! Пора воздавать всем предателям и ворам, прославившим своим мародёрством Россию 90-х, а не строить им пантеоны и выпускать по доброй воле и молчаливому согласию.
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 20:18
      0
      Бурные аплодисменты, овации, грамота ГТО.... О каком социализме вы говорите? Митинг что ли? Это в нынешней России социализм? Забудьте, есть и будет и видимо долго олигархия....
  2. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 19:51
    +1
    Есть кто может разъяснить за ""обратный акциз"
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 20:09
      +2
      Цитата: vfwfr
      Есть кто может разъяснить за ""обратный акциз"

      Только те, кто его пользует.
      По моему представлению это обычное перекладывание денег из одного кармана банка в другой.
      Объяснять, что при этом происходит, как на этом «зарабатывают» ни пришей-ни пристигни, - совершенно понятно.
      Эти, изобилующие англицизмами и и прочими словами, вызывающими тошноту, формулировки на простой русский язык не сможет перевести никто...Именно поэтому существовал российский парадокс между курсом доллара и ценами на нефть.
      А всё гениальное, как ни странно, при внимательном рассмотрении становится простым. Остальное от дьявола и ростовщиков.
    2. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 21:19
      0
      Да, что там объяснять, опять бензин подорожает, чего проще то )))