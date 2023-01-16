В Минфине Белоруссии рассказали о пользе обратного акциза на нефть из РФ

При стоимости (эталонного сорта) барреля нефти 80 долларов, нефтезаводы страны смогут получить в этом году порядка 1,7 млрд белорусских рублей обратного акциза. Те, кто занимаются у нас производством нефтепродуктов, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе, в рамках соглашения с РФ, действовавшего в первой половине 2021-го и в 2022-м годах. Отныне же, данный договор будет действовать на постоянной основе

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил о том, что государство рассчитывает на получение от России в этом году обратного акциза на нефть на сумму около 1,7 млрд белорусских рублей (примерно 44 млрд рублей). По словам главы белорусского финансового ведомства, это сумма вполне ощутима для того, чтобы принести пользу экономике страны, ведь нефтезаводы в Белоруссии будут работать на весьма приемлемых для них условиях.Вот как прокомментировал его министр:Напомним, что в прошлом году финансовые ведомства РБ и РФ заключили договор, регулирующий принцип налогообложения по косвенным налогам. Документ предусматривает получение белорусскими предприятиями обратного акциза по единым правилам. Ещё несколько месяцев назад вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик сообщал о том, что белорусские НПЗ успешно начали поставлять нефтепродукты на российский рынок. По данным, предоставленным им, в Россию должно доставляться до 100 тыс тонн дизтоплива и 50 тыс тонн бензина в месяц.Также стоит отметить, что на сегодняшний день цена на российский природный газ для Беларуси является одной из самых выгодных, о чём упомянул и президент РФ Владимир Путин во время недавних переговоров на высшем уровне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.