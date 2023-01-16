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Глава Севастополя сообщил о восьми сбитых над морем в течение суток украинских беспилотниках

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Глава Севастополя сообщил о восьми сбитых над морем в течение суток украинских беспилотниках

В Севастополе системами противовоздушной обороны в течение суток было сбито восемь украинских беспилотников. Все объекты были поражены над морем на подлете к городу. Повреждений в Севастополе и прилегающей к нему морской акватории не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.


Как уточнили в пресс-службе губернатора, беспилотники были сбиты в утренние часы, один из них был уничтожен над морем при подлете к военному аэродрому Бельбек. Также сообщается об еще одном сбитом в ночь на понедельник, 16 января, украинском БПЛА.

Развожаев опроверг появившуюся в ряде источников информацию о взрывах в городской черте. Глава региона подчеркнул, что сотрудники украинского ЦИПсО пытались распространить слухи о якобы успешной атаке на Севастополь, утверждали о прозвучавших в Севастополе взрывах и просили горожан присылать им подтверждения этого. Однако, городские власти не зафиксировали каких-либо взрывов на территории Севастополя.

По словам главы севастопольского региона, продолжается осуществление полного контроля воздушной обстановки, а также все оперативные службы находятся в состоянии полной готовности.

Севастополь, являющийся главной базой российского Черноморского флота, в течение последних месяцев неоднократно подвергался атакам с применением беспилотников, одна из последних из которых была произведена в ночь на 7 января текущего года. Системы ПВО успешно отразили попытку атаковать Севастополь.
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4 комментария
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  1. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 15:09
    -4
    Понятно, что УГИЛ с НАТО щупают наше ПВО, что бы нанести в ближайшее время массированную атаку с десятками, а то и сотнями БПЛА в глубь всей Европейской части России. Я думаю уже скоро они обрушат на нас этот НЕСЮРПРИЗ.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:21
    0
    Байраки, чтоль, с балланса списывают?
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:41
    +2
    Ищут бреши, подонки...
    Дырку от бублика они получат, а не Шарапова! wink
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:46
    +1
    Свидетельствую . . Отлично работает наше ПВО флота и флот . Сегодня днём приблизительно в 10 -11 утра лично видел сбитие жидобандеровского беспилотника над подлёте к Бельбеку . Пуск ракеты . секунда и взрыв в небе . Только чёрное облачко от бандерложьей смертельной посылки . Одна ракета , одна цель . Молодцы ! Одного хочу . Смерти бандеровцам .