Глава Севастополя сообщил о восьми сбитых над морем в течение суток украинских беспилотниках

В Севастополе системами противовоздушной обороны в течение суток было сбито восемь украинских беспилотников. Все объекты были поражены над морем на подлете к городу. Повреждений в Севастополе и прилегающей к нему морской акватории не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, беспилотники были сбиты в утренние часы, один из них был уничтожен над морем при подлете к военному аэродрому Бельбек. Также сообщается об еще одном сбитом в ночь на понедельник, 16 января, украинском БПЛА.
Развожаев опроверг появившуюся в ряде источников информацию о взрывах в городской черте. Глава региона подчеркнул, что сотрудники украинского ЦИПсО пытались распространить слухи о якобы успешной атаке на Севастополь, утверждали о прозвучавших в Севастополе взрывах и просили горожан присылать им подтверждения этого. Однако, городские власти не зафиксировали каких-либо взрывов на территории Севастополя.
По словам главы севастопольского региона, продолжается осуществление полного контроля воздушной обстановки, а также все оперативные службы находятся в состоянии полной готовности.
Севастополь, являющийся главной базой российского Черноморского флота, в течение последних месяцев неоднократно подвергался атакам с применением беспилотников, одна из последних из которых была произведена в ночь на 7 января текущего года. Системы ПВО успешно отразили попытку атаковать Севастополь.