Наступление российской армии на основных направлениях продолжается, ожесточенные бои идут в районах Соледара и Артемовска, а также на территории Харьковской области и на Лиманском направлении. Кроме того, российские войска продолжают уничтожение артиллерии противника. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
За прошедшие сутки артиллерией, авиацией и ракетными войсками уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе Красного Лимана, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины в районе Малокатериновка Запорожской области, а также личный состав и техника в местах сосредоточения.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: РСЗО "Град" и буксируемая гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" в районе Авдеевки, гаубица Д-30 в районе Антоновки ДНР, буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б" и самоходная гаубица 2С3 "Акация" в Запорожской области, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в районе Инженерное Херсонской области. Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы отправились в металлолом: AN/ТPQ-37 у Кармазиновки ЛНР, AN/ТPQ-50 под Авдеевкой.
Теперь по основным направлениям: на Купянском армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено поражение подразделениям 92-й ОМБр ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Синьковка и Берестовое. Потери - более 30-и всушников, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском артиллерия ЦВО накрыла подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125-й бригады ТРО в районах Серебрянка и Терны. Сообщается о больших потерях среди украинских военных, только "двухсотых" свыше 75-и человек, подбито три танка и пять броневиков.
На Донецком (Артемовском) Минобороны сообщает о продолжении наступления подразделений ЮВО во взаимодействии с подразделениями ВДВ. Противник несет потери. На Южно-Донецком подразделения ВВО нанесли поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Степовое Запорожской области и 108-й бригаде ТРО в районе Новоселки. Противник, понеся потери, отступил.