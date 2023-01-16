БМП Marder 1A3: их Германия собирается передать Украине

После очевидных успехов ВС РФ на Донецком направлении, западные покровители киевских властей решили поднять ставки и начать передачу ВСУ натовской бронетехники.
В частности, еще в начале текущего месяца в Минобороны ФРГ заявили о намерении поставить Украине 40 единиц БМП Marder.
Стоит отметить, что вышеупомянутая машина является, мягко говоря, не новой. Ее серийное производство стартовало в 1969 году и с того момента она прошла целый ряд модернизаций.
По некоторым данным, в пользование ВСУ должна быть передана версия БМП Marder 1A3, вставшая на вооружение бундесвера в 1989 году. При этом данная модернизация не является последней.
Одним из главных отличий Marder 1A3 перед предыдущими версиями стало усиленное бронирование, которое немецкие инженеры сочли необходимым после появления в СССР БМП-2 с его 30-мм пушкой.
Отчасти такая модернизация была оправданной, так как увеличилась защищенность машины (лобовая броня 45-мм). В то же время, с ней связано и появление некоторых недостатков. В частности, отсутствие шаровых стрелковых амбразур и увеличение боевой массы Marder 1A3 до 33,5 тонн.
На вооружении Marder 1A3 стоит 20-мм автоматическая пушка, 1 пулемёт и ПТРК «Милан 2» (6 ракет). Машина способна развивать скорость до 65 км/ч. Запас хода составляет 520 км. Несмотря на внушительный вес, одним из достоинств «Куницы» (название машины в переводе на русский) эксперты называют ее маневренность.
Экипаж немецкой БМП состоит из трех человек, десант, начиная с третьей версии – 6 человек (в первых двух было 7).
Сложно сказать, какую угрозу для наших войск смогут представлять Marder 1A3, которые собирается передать ВСУ Германия. Машина, по большому счету, практически не использовалась в боевых действиях. В любом случае, на поле боя она способна доставить, мягко говоря, немало неприятностей.
С 2010 года на смену Marder в бундесвере начали приходить более современные БМП Puma.
Об истории создания Marder: