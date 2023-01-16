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БМП Marder 1A3: их Германия собирается передать Украине

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БМП Marder 1A3: их Германия собирается передать Украине

После очевидных успехов ВС РФ на Донецком направлении, западные покровители киевских властей решили поднять ставки и начать передачу ВСУ натовской бронетехники.


В частности, еще в начале текущего месяца в Минобороны ФРГ заявили о намерении поставить Украине 40 единиц БМП Marder.

Стоит отметить, что вышеупомянутая машина является, мягко говоря, не новой. Ее серийное производство стартовало в 1969 году и с того момента она прошла целый ряд модернизаций.

По некоторым данным, в пользование ВСУ должна быть передана версия БМП Marder 1A3, вставшая на вооружение бундесвера в 1989 году. При этом данная модернизация не является последней.

Одним из главных отличий Marder 1A3 перед предыдущими версиями стало усиленное бронирование, которое немецкие инженеры сочли необходимым после появления в СССР БМП-2 с его 30-мм пушкой.

Отчасти такая модернизация была оправданной, так как увеличилась защищенность машины (лобовая броня 45-мм). В то же время, с ней связано и появление некоторых недостатков. В частности, отсутствие шаровых стрелковых амбразур и увеличение боевой массы Marder 1A3 до 33,5 тонн.

На вооружении Marder 1A3 стоит 20-мм автоматическая пушка, 1 пулемёт и ПТРК «Милан 2» (6 ракет). Машина способна развивать скорость до 65 км/ч. Запас хода составляет 520 км. Несмотря на внушительный вес, одним из достоинств «Куницы» (название машины в переводе на русский) эксперты называют ее маневренность.

Экипаж немецкой БМП состоит из трех человек, десант, начиная с третьей версии – 6 человек (в первых двух было 7).

Сложно сказать, какую угрозу для наших войск смогут представлять Marder 1A3, которые собирается передать ВСУ Германия. Машина, по большому счету, практически не использовалась в боевых действиях. В любом случае, на поле боя она способна доставить, мягко говоря, немало неприятностей.

С 2010 года на смену Marder в бундесвере начали приходить более современные БМП Puma.

Об истории создания Marder:

Автор:
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5 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:25
    +1
    Хорошо "бронированный" и "зубастый" "зверек". Посмотрим, что как он себя покажет в реальных боевых условиях.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 17:54
      +3
      Хорошая БМП, вопрос как поставят с модернизацией или без. По идее лоб может выдержать установку ДЗ, с боков можно установить решетки и если поставят крайний вариант Милан или Тоу-2, то со всеми этими модернизациями нам очень худо будет. Делается все это в любой мастерской.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:26
        0
        Цитата: ColdWind
        если поставят крайний вариант Милан

        Эта стандартная комплектация для поставки...они идут с ними
  2. Комментарий был удален.
  3. Шишь
    Шишь Сегодня, 17:39
    -3
    Это что? Не участие в военных действиях! Мы можем тогда не участвуя в военных действиях сбросить ядерную бомбу на Рейхстаг!!!
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:51
    +1
    Пора уже называть вещи своими именами.Почему автор пишет "покровители",да нет это и есть враги.И отношение к Германии должно быть ,как к вражескому государству.Если брать номенклатуру поставок вооружения,получается враг стремиться создать ударные силы и задействовать эти силы в летнюю компанию.