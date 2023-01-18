На чем лететь завтра в бой?

Скоро уже мы отметим год с начала СВО, которая, как ее не называй, является войной, пусть некоторые принципиально видят существенную разницу в названиях. Правда, суть от этого меняется не сильно, военные потери ничем не отличаются от спецоперационных.
Сейчас речь пойдет о потерях, точнее, об их компенсации. ВКС России несут потери при проведении СВО, и эти потери необходимо восполнять.
К сожалению, отсутствие точной информации о потерях не дает возможности четко говорить о цифрах, российской Минобороны, естественно, не дает цифр, а верить сводкам ВСУ, в которых один и тот же самолет порой указывается по три раза – себя не уважать, но относительно честные эксперты говорят о том, что потери ВКС с начала СВО составили не менее 30 самолетов новых моделей (Су-34, Су-35, Су-30) и около 20 самолетов старых (Су-24 и Су-25) моделей.
Терять авиацию в ходе боевых действий – это не то чтобы нормально, но понимаемо. Если авиация ведет активные действия, противодействие противника вполне закономерно. Но столь же закономерной должна быть работа военной промышленности, которая обязана поставлять новые самолеты взамен уничтоженных или выработавших свой ресурс.
А вот с этим у нас не так хорошо, как хотелось бы. Производство авиационной техники осталось на довоенном уровне и за 2022 год ВКС получили всего 33 новых самолета:
- 4 Су-30СМ2;
- 10 Су-34М;
- 7 Су-35С;
- 6 Су-57;
- 2 Як-130;
- 4 Ил-76МД-90А.
Откровенно небогато, хотя увеличение темпов строительства Су-57 и Ил-76МД-90А несколько обнадеживают. В остальном, конечно, не близко к историческому минимуму 2010 года, когда для ВКС было построено всего 16 самолетов, но и не стоит забывать, что сейчас время военное.
Су-57
Шесть истребителей, переданные в прошлом году ВКС увеличили количество самолетов этой модели до 10 единиц (11-й, точнее, первый самолет, головной истребитель серии был потерян в результате аварии).
Все шесть самолетов, изготовленных и переданных В 2022 году «засветились» на промежуточной посадке в аэропорту Новосибирска «Толмачево» в мае (два) и декабре (четыре) 2022 года соответственно. Это, с одной стороны, полностью подтверждает работоспособность самолетов и второй момент – свидетельствует о том, что эти Су-57 направлены в европейскую часть России.
Есть информация, что первые два Су-57 были направлены в состав 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области.
Еще семь самолетов Су-57 (в том числе и четыре переданных в декабре 2022 года) поступили в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова на аэродром в Липецке.
Еще один самолет поступил в состав первой авиационной части ВКС России, планируемой к перевооружению на данные истребители - 23-го гвардейского истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре.
Су-35С
С этими самолетами так: в сентябре 2022 года три Су-35С, последние сделанные в рамках контракта 2020 года, пошли в распоряжение 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области. Они стали первыми самолетами Су-35С в составе данного Центра, позволив расширить номенклатуру подготовки данного центра.
Еще четыре Су-35С, которые были переданы в декабре 2022 года, были самолетами, произведенными в рамках контракта 2021 года на постройку 24 самолетов этой модели. Есть информация, что эти самолеты также оказались в распоряжении 185 Центра на аэродроме Приволжский.
Всего по четырем контрактам ВКС РФ с 2009 года получили 108 самолетов Су-35С. Стоит отметить, что все семь новых самолетов пошли не в строевые части, а на базу учебно-боевой подготовки летчиков.
Су-34М
Десять бомбардировщиков были изготовлены в рамках контракта 2020 года на 24 самолета Су-34М и тремя партиями 4 единицы (июнь), 3 единицы (ноябрь), 3 единицы (декабрь) были переданы ВКС.
Семь самолетов постройки 2022 года были направлены в 277-й бомбардировочный полк в Хурбе, что в теории позволило укомплектовать третью эскадрилью полка самолетами Су-43М вместо Су-24М2. Однако понесенные полком потери как при боевых действиях в рамках СВО, так и при летных происшествиях (столкновение двух Су-34 в январе 2019 года над Татарским проливом) говорят о том, что полк все-таки остается нелоукомплектованным.
Еще три самолета пошли в распоряжение 47-го бомбардировочного полка в Воронеже для восполнения понесенных в СВО потерь.
Таким образом, количество построенных Су-34 достигло 148 единиц самолетов. В августе 2022 года согласно имеющейся информации, МО РФ заключило с ОКА контракт на поставку еще 15 самолетов Су-34М.
Су-30СМ2
Четыре истребителя Су-30СМ2 в ноябре 2022 года были переданы в распоряжение 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота в городе Черняховск Калининградской области.
Самолеты были построены в рамках нового контракта, заключенного в августе 2020 года. Выполнение данного контракта свидетельствует о возобновлении поставок Су-30СМ, приостановленных еще в 2018 году.
Поступление Су-30СМ2 в штат 4-го ГвМШАП позволило закончить перевооружение 1-й эскадрильи полка и начать перевооружение 2-й эскадрильи с самолетов Су-24МР и Су-24М на Су-30СМ2.
По итогам 2022 года количество Су-30СМ и Су-30СМ2 в ВКС РФ составило 124 единицы, в том числе 30 самолетов – в Морской авиации.
Як-130
Учебно-боевые самолеты, являющиеся основными учебными самолетами в военных ВУЗах страны, строились согласно контракту от августа 2020 года на 25 машин. Пока по этому контракту получено только 4 самолета, 2 в 2021 году и 2 в 2022-м.
Всего Министерство обороны получило 120 самолетов Як-130.
Ил-76МД-90А
С апреля по декабрь 2022 года ПАО «Авиастар» в г. Ульяновске сдал Министерству обороны России сразу пять самолётов Ил-76МД-90А новой постройки. Это фактически рекорд производства для ульяновских авиастроителей.
Все самолеты вошли в состав 235-го военно-транспортного полка, базирующегося в Ульяновске. По факту 235-й полк имеет на вооружении 14 самолетов Ил-76МД-90А, а всего «Авиастар» построил 18 самолетов. По контракту от 2012 года 13 машин, остальные – по контракту 2021 года на строительство еще 14 самолетов.
Что можно сказать о перспективах увеличения строительства самолетов? Из приведенных выше данных очевидно, что новые самолеты пошли согласно разнарядке на комплектование учебно-боевых центров, а не в линейные части. А туда придется отправлять самолеты, поскольку ВКС несет и будет нести потери.
Некоторые эксперты говорят о том, что в 2023 году авиационные заводы России могут дать ВКС еще 7-8 самолетов Су-57, до 12 Су-34М, до 10 Су-30СМ2, до 12 Як-130. Кроме того, могут быть сданы произведенные из советского задела 1-2 бомбардировщика Ту-160М. Транспортная авиация может получить до 4 самолетов Ил-76МД-90А и 1 летающий танкер Ил-78М-90А.
Много? Если ситуация с работой украинского ПВО не будет решена, то нет, не много. Этого, возможно, даже не хватит для нормальной компенсации потерь и естественной убыли по выработке ресурса самолетов.
Если ли возможность как-то увеличить выпуск самолетов? Многие эксперты считают, что да, можно. За счет экспорта.
Не секрет, что сейчас экспортные операции военной промышленности России переживают не самые лучшие времена. Поставки боевых самолетов из России, возможно, обновили исторический минимум. Тут виной в том числе и санкционное давление США и их союзников, а также и закрытие информации по экспортным сделкам, что не позволяет провести качественный анализ.
Однако, стало известно, что на экспорт были построены 2 самолета Су-30СМЭ согласно контракту для Мьянмы. Всего Мьянма заказала 6 самолетов, это первые два.
Во Вьетнам были поставлены 6 самолетов Як-130. Вьетнам заказал 12 единиц Як-130, первые 6 были поставлены в 2021 году. С поставкой второй шестерки контракт закрыт.
Продолжалось выполнение контракта по поставке 14 самолетов Су-30МКИ/Су-30МКА для Алжира. Это по дополнительному контракту, сверх общих условий. В 2021 году были поставлены первые 2 самолета, сведений о передаче Су-30МКА в 2022 году не поступало.
Наиболее интересен отложенный контракт с Египтом на поставку истребителей Су-35 в количестве 30 штук. Все самолеты были построены еще в 2020-2021 годах, но что-то с контрактом пошло не так. Возможно, виной CAATSA - Countering America's Opponents through Sanctions, «Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций». Этот федеральный закон США, принятый в июле 2017 года при администрации Трампа и направленный на предоставление Соединенным Штатам юридических инструментов для введения санкций против «дестабилизирующей деятельности иранского, российского и северокорейского режимов».
Там, в документе, есть пункт 231, который разрешает наложение санкций на страны, купившие оружие в России без разрешения США в лице президента или Конгресса. Учитывая, что Египет является участником Кемп-Дэвидской оружейной сделки, очень сомнительно, что Су-35 улетят в эту страну.
Между тем, 30 самолетов туже изготовлены и стоят на территории КнААПО и в Жуковском на хранении. На снимке с Су-57 прекрасно видны эти Су-35, которые стоят на территории завода.
Теперь прошла информация, что на египетские Су-35 теперь претендует Иран.
Конечно, вполне возможно, что Су-35 на фоне того, что в ВСК идут уже Су-35С, можно отдать нашему стратегическому партнеру, хотя есть мнение о том, что и в ВКС РФ нашлось бы дело для 30 новых с иголочки, самолетов.
А учитывая сорванный контракт с Индонезией, то зарезервированные мощности для производства машин на экспорт можно бросить на выпуск самолетов для ВКС.
СВО, которая идет к своей первой годовщине, потребует еще много техники. В особенности такой дорогостоящей, как авиационная. И здесь очень важен баланс между работой на экспорт и самолетами для ВКС. Экспорт – это полезно как финансово, так и политически, но самолеты для российских ВКС нужны будут завтра. А как видно из цифр поставок, сегодня не те времена, чтобы выпускать самолеты десятками.
Если перед ВКС реально встанет угроза дефицита самолетов, есть смысл отказаться от внешних контрактов и бросить все силы на пополнение рядов ВСК РФ. Всеми имеющимися для этого силами.