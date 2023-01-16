Давосский форум теряет прежний статус: На встрече в Давосе не будет ряда ключевых стран, в том числе России и Китая

На ежегодной встрече богатейших представителей мирового бизнеса в Давосе не будет представителей ряда ключевых стран, в том числе России. Также не планируют участвовать бизнесмены из Китая, Армении и некоторых других государств.
Об этом сообщает обозреватель американского агентства Bloomberg Девон Пендлтон.
Совсем недавно присутствие на мероприятии российских миллиардеров было чуть ли не его «визитной карточкой», но в этом году их не будет.
В этом году их ноль
- отмечается в материале.
Его автор считают, что причина заключается в военных действиях на Украине и бойкотировании всего российского со стороны стран Запада.
Отсутствие китайских предпринимателей Пендлтон объясняет тем, что экономика КНР еще не оправилась от последствий пандемии коронавируса и последовавшим за ней обвалом фондового рынка, из-за чего богатейшие граждане Китая потеряли 224 миллиарда долларов.
Судя по всему, Давосский форум теряет прежний статус, ведь без России и Китая назвать его «всемирным» будет некоторым преувеличением.
Хотя Давос расположен в европейской стране – Швейцарии, представителей Европы на мероприятии будет совсем мало – только лишь 18 бизнесменов.
Впрочем, по количеству миллиардеров, зарегистрированных на мероприятие, «спада» не наблюдается. Их прибудет 116 человек, то есть на 40 процентов больше, чем десять лет назад. Большинство из них – 33 миллиардера – представляют Соединенные Штаты. Похоже, наблюдаемая в мире турбулентность идет на пользу американской экономике.