Давосский форум теряет прежний статус: На встрече в Давосе не будет ряда ключевых стран, в том числе России и Китая

В этом году их ноль

На ежегодной встрече богатейших представителей мирового бизнеса в Давосе не будет представителей ряда ключевых стран, в том числе России. Также не планируют участвовать бизнесмены из Китая, Армении и некоторых других государств.Об этом сообщает обозреватель американского агентства Bloomberg Девон Пендлтон.Совсем недавно присутствие на мероприятии российских миллиардеров было чуть ли не его «визитной карточкой», но в этом году их не будет.- отмечается в материале.Его автор считают, что причина заключается в военных действиях на Украине и бойкотировании всего российского со стороны стран Запада.Отсутствие китайских предпринимателей Пендлтон объясняет тем, что экономика КНР еще не оправилась от последствий пандемии коронавируса и последовавшим за ней обвалом фондового рынка, из-за чего богатейшие граждане Китая потеряли 224 миллиарда долларов.Судя по всему, Давосский форум теряет прежний статус, ведь без России и Китая назвать его «всемирным» будет некоторым преувеличением.Хотя Давос расположен в европейской стране – Швейцарии, представителей Европы на мероприятии будет совсем мало – только лишь 18 бизнесменов.Впрочем, по количеству миллиардеров, зарегистрированных на мероприятие, «спада» не наблюдается. Их прибудет 116 человек, то есть на 40 процентов больше, чем десять лет назад. Большинство из них – 33 миллиардера – представляют Соединенные Штаты. Похоже, наблюдаемая в мире турбулентность идет на пользу американской экономике.