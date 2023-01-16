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Давосский форум теряет прежний статус: На встрече в Давосе не будет ряда ключевых стран, в том числе России и Китая

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Давосский форум теряет прежний статус: На встрече в Давосе не будет ряда ключевых стран, в том числе России и Китая

На ежегодной встрече богатейших представителей мирового бизнеса в Давосе не будет представителей ряда ключевых стран, в том числе России. Также не планируют участвовать бизнесмены из Китая, Армении и некоторых других государств.


Об этом сообщает обозреватель американского агентства Bloomberg Девон Пендлтон.

Совсем недавно присутствие на мероприятии российских миллиардеров было чуть ли не его «визитной карточкой», но в этом году их не будет.

В этом году их ноль

- отмечается в материале.

Его автор считают, что причина заключается в военных действиях на Украине и бойкотировании всего российского со стороны стран Запада.

Отсутствие китайских предпринимателей Пендлтон объясняет тем, что экономика КНР еще не оправилась от последствий пандемии коронавируса и последовавшим за ней обвалом фондового рынка, из-за чего богатейшие граждане Китая потеряли 224 миллиарда долларов.

Судя по всему, Давосский форум теряет прежний статус, ведь без России и Китая назвать его «всемирным» будет некоторым преувеличением.

Хотя Давос расположен в европейской стране – Швейцарии, представителей Европы на мероприятии будет совсем мало – только лишь 18 бизнесменов.



Впрочем, по количеству миллиардеров, зарегистрированных на мероприятие, «спада» не наблюдается. Их прибудет 116 человек, то есть на 40 процентов больше, чем десять лет назад. Большинство из них – 33 миллиардера – представляют Соединенные Штаты. Похоже, наблюдаемая в мире турбулентность идет на пользу американской экономике.
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Использованы фотографии:
https://www.weforum.org/
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:12
    0
    Без России и Китая это не экономический форум, а посиделки пенсионеров.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:36
      0
      Хотя бы Россия и Китай полностью отошли от последователей-продолжателей Шваба, подчеркнув это своим отсутствием на форуме. А то как-то совсем непонятно, am am подчёркивая, что воюем с коллективным западом, совместно с ними продвигать зелёную хрень и поедание личинок навозных мух, изменяя при этом ментальность, как говорил Мантуров осенью??? Хорошо ,если бы до российских бизнесменов дошло, что для запада они никто, так расходный материал.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:36
      +2
      Надо отдать им "должное" ... посиделки ОЧЕНЬ БОГАТЫХ пенсионЭров!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:10
        0
        Цитата: rocket757
        Надо отдать им "должное" ... посиделки ОЧЕНЬ БОГАТЫХ пенсионЭров!

        Для этого они эти посиделки и организовывали.
        hi
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:14
    +2
    Еще Индии уйти и можно его отменять.
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:18
    +1
    Глупо пытаться определять экономическую повестку и возможные решения без крупнейшего производителя огромного числа ископаемых, то бишь без РФ.
    Но уж ладно, тут всё понятно, бойкот со стороны Запада.
    Но без Китая вообще всё это собрание превращается в посиделки для миллиардерчиков.
    Лицом поторговать да шампуня выпить.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: Denis812
      Глупо пытаться определять экономическую повестку и возможные решения без крупнейшего производителя огромного числа ископаемых, то бишь без РФ.......

      Думаю, их это и устроит, они сочинят свои указивки, при поддакивании и подтявкивании мелюзги , провозгласят их и будут требовать их исполнения у всех стран
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    +1
    Все плюшки, вангую, получит экономика полосатых за счет ЕС.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:25
    0
    Отсутствие китайских предпринимателей Пендлтон объясняет тем, что экономика КНР еще не оправилась от последствий пандемии коронавируса

    laughing
    Ну тут как раз китайцы с пандемией ударно разобрались, и экономика у них рост показывает, в отличие от США как раз.
    Совсем заврались Блумберги
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:26
    +2
    Будут говорить о зеленой энергетике.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:43
      0
      Немцы что-то лопотали о создании безопасного климата вопреки lol своей жизни
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: Pavel57
      Будут говорить о зеленой энергетике.

      Если в этом выгоду узрят, то конечно yes
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 15:32
    +2
    О чём можно говорит с теми, кто вогнал мировую экономику в рецессию и дискредитировал принципы свободного рынка и честной конкуренции? Пусть сами с собой бакланят
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:35
    +2
    Об этом сообщает обозреватель американского агентства Bloomberg Девон Пендлтон.
    Совсем недавно присутствие на мероприятии российских миллиардеров было чуть ли не его «визитной карточкой», но в этом году их не будет.
    В этом году их ноль
    как заметил "профессор смотрящий в мир, на том форуме их миллиордЭры, учат наших и прочих миллионЭров, как грабить свои и прочие народы.
    Вот только лафа, у некоторых, если не закончилась, то как то так, не задалась ... пока или совсем, фиг её знает.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: rocket757
      как грабить свои и прочие народы.
      Вот только лафа, у некоторых, если не закончилась, то как то так, не задалась ... пока или совсем, фиг её знает.

      У них, где не получается прямой грабеж, там создают военный конфликт, и... опять прибыль от ВПК
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:16
      0
      Приветствую Виктор hi
      Цитата: rocket757
      .....Вот только лафа, у некоторых, если не закончилась, то как то так, не задалась ... пока или совсем, фиг её знает.

      Интересно, когда же российские миллиардеры начнут что-то lol подозревать, о чём-то recourse задумаются...
  9. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 15:53
    +2
    Опять будут обсуждать, как продолжить эксплуатировать ради себя любимых дешевый труд китайцев и прочих "нецивилизованных" народов и дешевые ресурсы РФ. А сами в статусе белых господ обяжутся как всегда печатать деньги и выдумывать концепции "всеобщего благоденствия".
    1. Комментарий был удален.
  10. avib
    avib Сегодня, 15:57
    +2
    Также не планируют участвовать бизнесмены из Китая, Армении и некоторых других государств

    Армения. 135-я экономика в мире. Давос в трауре. В Китае сейчас миллиард инфицированных короной ... он и не ездят никуда...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: avib
      Также не планируют участвовать бизнесмены из Китая, Армении и некоторых других государств

      Армения. 135-я экономика в мире. Давос в трауре. В Китае сейчас миллиард инфицированных короной ... он и не ездят никуда...

      С их нанешней гнилой политикой скоро 135 место в мире будет казаться сказкой.