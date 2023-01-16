Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил о невозможности разрешения украинского конфликта мирным путем

Урегулировать ситуацию на Украине путем мирных переговоров не представляется возможным. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Это не первое подобное заявление из уст политика на данную тему.Подоляк обвинил Россию в нападении на Украину и заявил, что способа договориться с Москвой нет, а боевые действия необходимо выиграть. Слова Подоляка отражают общий настрой действующей власти Украины на дальнейшее затягивание вооруженного конфликта. Нет сомнений, что, поскольку фактическое управление киевским режимом осуществляется США, точка зрения Подоляка соответствует устремлениям его заокеанских покровителей.Киевский режим совершенно не интересуют ни жизни и судьбы собственных граждан, ни сохранность украинской инфраструктуры. Фактически Украина выполняет роль наемника США и НАТО по ведению боевых действий с Россией.Теперь именно эта деятельность стала основной для украинского государства, и именно за нее киевский режим получает щедрое финансирование от Запада. Если власти решатся на переговоры с Россией без разрешения США, то Украина моментально лишится финансовых поступлений.Договариваться в Киеве в данное время просто не с кем, так как там отсутствуют договороспособные руководители, а действующие власти Украины представляют собой лишь командование воюющих в интересах Североатлантического альянса ландскнехтов. С этой точки зрения и России совершенно не имеет смысла сейчас вступать в какие-либо переговоры с киевской хунтой.