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Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил о невозможности разрешения украинского конфликта мирным путем

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Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил о невозможности разрешения украинского конфликта мирным путем

Урегулировать ситуацию на Украине путем мирных переговоров не представляется возможным. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Это не первое подобное заявление из уст политика на данную тему.


Подоляк обвинил Россию в нападении на Украину и заявил, что способа договориться с Москвой нет, а боевые действия необходимо выиграть. Слова Подоляка отражают общий настрой действующей власти Украины на дальнейшее затягивание вооруженного конфликта. Нет сомнений, что, поскольку фактическое управление киевским режимом осуществляется США, точка зрения Подоляка соответствует устремлениям его заокеанских покровителей.

Киевский режим совершенно не интересуют ни жизни и судьбы собственных граждан, ни сохранность украинской инфраструктуры. Фактически Украина выполняет роль наемника США и НАТО по ведению боевых действий с Россией.

Теперь именно эта деятельность стала основной для украинского государства, и именно за нее киевский режим получает щедрое финансирование от Запада. Если власти решатся на переговоры с Россией без разрешения США, то Украина моментально лишится финансовых поступлений.

Договариваться в Киеве в данное время просто не с кем, так как там отсутствуют договороспособные руководители, а действующие власти Украины представляют собой лишь командование воюющих в интересах Североатлантического альянса ландскнехтов. С этой точки зрения и России совершенно не имеет смысла сейчас вступать в какие-либо переговоры с киевской хунтой.
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19 комментариев
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  1. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 15:13
    +4
    Жа знаем мы, что вас русофобских ФАНАТИКОВ только полным уничтожением можно заставить сесть за стол переговоров.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:25
      +9
      Уже садились за ,,стол переговоров,,- в Минске. Толку то?.. Украинцам, верить- нельзя. Начиная с гетмана Мазепы. Наша глупость,доверие и наивность привела к СВО. Надеюсь, люди осознали нелепость термина ,,братский народ,, Братья- живут в одном государстве. Граждане украины- граждане иностранного государства. Со своими взглядами, суждениями и интересами. У нас обшее- корни. Но разное- настоящее и будущее.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 15:39
        +7
        Нельзя повторять ошибок Хрущёва,который помиловал и выпустил бандеровцев из тюрьмы.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:45
          +1
          Цитата: Александр 3
          Нельзя повторять ошибок Хрущёва,который помиловал и выпустил бандеровцев из тюрьмы.


          Минск-1 и Минск-2 тоже были ошибками как показало время. Помиловали тогда Порошенко.А вот сейчасэтот Порошенко уже стремится возглавить переходное правительство в ...... Москве.

          На встрече с представителями Конгресса США шоколадных дел мастер сообщил буквально следующее:
          "Та часть, которая будет зваться Московией, будет нуждаться в сильном лидере на переходный период. Мы не говорим про Сибирь или Дальний Восток, это суверенные государства, речь идёт только о побеждённой Московии"
          Порох выразил уверенность, что России будет нужен новый лидер, который "поставит страну на цивилизованные рельсы".
          Свою кандидатуру он считает подходящей для этой роли, так как имеет управленческий опыт страной.
          "Я готов возглавить временное правительство, разумеется, до первых демократических выборов"...
          В этой истории прекрасно и одновременно загадочно буквально всё. Толи Порошенко впал в прелесть настолько, что верит в эти чудеса абсолютно искреннее. Или же он откровенно глумится и троллит конгрессменов.

          https://dzen.ru/b/Y8G2E0Gc3AX9Y4Z8

          Порошенко признался. что мечтает управлять Россией после её военного поражения и территориального распада.

          "Та часть, которая будет зваться Московией, будет нуждаться в сильном лидере на переходный период. Мы не говорим про Сибирь или Дальний Восток, это суверенные государства, речь идёт только о побеждённой Московии", — заявил бывший глава Украины.

          https://www.pravda.ru/news/world/1788598-kapituljacija_rossii/
        2. Хронос
          Хронос Сегодня, 16:06
          +2
          Цитата: Александр 3
          Нельзя повторять ошибок Хрущёва,который помиловал и выпустил бандеровцев из тюрьмы.

          В 1955 Хрущев таких решений ещё единолично не принимал. Это ошибка всего руководства - Хрущева, Булганина, Маленкова, Кагановича, Молотова. Что характерно, Каганович тоже выходец из Украины и проводил там украинизацию. Любовь к хххлам имеет давнюю традицию в ЦК КПСС.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:13
    +6
    Как сломанные часы-случайно правду сказал. Конечно, мирным путем это конфликт уже не решить. Полнейшая демилитаризация путем уничтожения всех военным формирований бывшей украины или их разоружение. Переговоры в принципе возможны, только после признания бывшей украиной безоговорочной капитуляции. Хотели в нацизм поиграть-пусть судьбу нацистской Германии до конца пройдут!
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:14
    +3
    Да кто вам что, кроме безоговорочной капитуляции, предложит? Убогие.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:17
    0
    Это не ново.........................................
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:27
    +2
    - Пшел вон!
    - А я с тобой разговаривать не буду!
    - Сгинь!
    - Ни-ни-ни, и никаких переговоров!
    - Сделай чтоб я тебя искал!!!
    - Россия настаивает на возобновлении переговорного процесса - заявил Подоляка.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:29
    +1
    Как будто с этими нам стльно охото теперь мирится и чего доброго дружить и помогать.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:34
    +1
    заявил, что способа договориться с Москвой нет, а боевые действия необходимо выиграть

    Вопрос риторический: почему этот организм тогда ещё дышит?
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:35
    0
    Не с кем?) А почему они все ещё живые тогда?
    Только не надо сказок, что на их место придут новые. Придут. Раз придут. Второй. А на третий желающих занять эти кресла сильно поубавиться.
    Тогда в чём дело?
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:39
    +1
    да, да , именно -до последнего украинца ! ну и нажраться вам надо от корыта до отвала . good
  10. topol717
    topol717 Сегодня, 15:41
    +1
    Он правду сказал. Ибо после СВО никакой Украины остаться не должно. 3-4 независимых государства.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:01
    +1
    Есть такая идиома: " ...Если враг не сдаётся; его уничтожают...". Жаль, но для того чтобы жили наши дети, матери, жёны, отцы нам придётся пройти через это испытание.
  12. engy
    engy Сегодня, 16:11
    0
    А кто вообще представляет будущее Зеленского, вот если переговоры начались и развиваются в положительном ключе. На Украине есть же определённые силы, которые могут не подчиниться Зеленскому. Даже некоторая часть армейского руководства. Тот же Залужный. Писали что в 14-м он попал в АТО капитаном. Пусть там даже почти майор. И вот 17-ый - подполковник, 20-ый - полковник, а в 22-м уже генерал и начштаба. К тому же имеет специфическое у нас и вполне стандартное на Украине мировоззрение. А если взять националистов, которые в 14-м году были шпаной, а теперь опытные солдаты - члены сословия. Плюс подавляющая идеология, где даже, казалось бы технари, типа айтишников являются ревностными уж если не националистами, то адептами украинского государства. Хотя я помню начало и середину 2000-х, среди скинхэдов не было украинских националистов, а теперь все язычники и националисты. А украинский национализм не имеет и не имел положительной повестки. Россия всё равно убьёт Украину, даже если Украина победит Россию, т.к. после России у Украины не будет плана жизни.
  13. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:13
    0
    Цитата: aleksr2005
    только полным уничтожением можно заставить сесть за стол переговоров.

    Согласен на 100%.
    Переговоры возобновлять только после выхода наших войск к польской границе.
    Всех адептов "Минска с пошишечкой" снабдить ведром вазелина, раширителями век (чтобы подонки не могли закрыть глаза) и усадить перед экраном, где транслируют лютую смерть с изнасиловании М.Каддафи (он тоже заигрывал с Западом)
    Пусть знают, что их ждёт, если опять затеют какой- нибудь Минск.
    В МИ-6 уже спят и видят, как будут анального удовлетворять, минских переговорщиков.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 16:23
      0
      Переговоры возобновлять только после выхода наших войск к польской границе


      Ну так выйдите уже, чего вы тянете почти год? Неужто это так сложно - разбить смешных украинцев, что вы этого ещё не сделали?
  14. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:22
    0
    настрой действующей власти Украины на дальнейшее затягивание вооруженного конфликта.

    Для России затяжной конфликт не есть гуд no Надеюсь Герасимов с Верховным это понимают!?
    Почему первым назвал Герасимова, потому, что он докладывает целесообразность тех или иных действий.
    И судя по провальной концепции наступления я, хотел что-бы первым в этом деле был Верховный.