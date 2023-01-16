Военное обозрение
Войти Регистрация

Российским танкам необходимо вернуть защитные «козырьки» из-за атак дронов

20
Российским танкам необходимо вернуть защитные «козырьки» из-за атак дронов

В преддверии начала СВО публиковались многочисленные кадры с учений, на которых были запечатлены российские танки с так называемыми защитными «козырьками» - решетчатой металлической конструкцией, установленной над башней машин. Получившие данное экранирование ОБТ принимали активное участие в боях после начала проведения спецоперации. Однако со временем они стали встречаться всё реже.


Как поясняли танкисты, многие экипажи поснимали «козырьки» из-за вызываемых ими неудобств – они затрудняли быструю эвакуацию, ограничивали поворот установленного на башне пулемёта и приводили к выходу из строя радиостанции из-за замыкания, вызванного контактом антенны с металлической решёткой. Поэтому в настоящее время стало редкостью увидеть ОБТ с экранированием сверху – защитные «козырьки» практически исчезли как тип снаряжения.

Однако, как показывает практика, данная защита необходима. Британское издание The Sun опубликовало подборку видеоматериалов, показывающих нанесение ударов по танкам дронами-камикадзе украинской армии, атаками которых было уничтожено несколько машин. При этом даже небольшой разведывательный беспилотник, снаряжённый гранатой или ВОГ, способен причинить ущерб технике, выводя из строя установленное снаружи оптико-прицельное оборудование. В итоге, несмотря на то, что танк не получает критических повреждений, он теряет свою боеспособность.

В этой связи созрела необходимость вернуться к практике оснащения танков «козырьками», однако с учётом выявленных экипажами недостатков и не путём кустарных работ, а в ходе выпуска решетчатых конструкций на промышленных мощностях.

Возможно, что работы в этом направлении уже ведутся. Так, в ходе январского визита Дмитрия Медведева на 61-й бронетанковый ремонтный завод была замечена башня Т-72Б с размещёнными на ней кронштейнами, имеющими отверстия, которые могут предназначаться для установки решетчатого экрана.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:38
    +6
    Вот все не совсем так. Ни во 2 АК ЛНР ни в 90-й чебаркульской танковой дивизии, которая пробивала коридор на Лисичанск в июне-июле не было никаких козырьков! И это тогда когда противник буквально молился на "джавелины" А уж теперь формат боевых действий изменился и не стоит вроде опасность "крышебоя" повсеместного введения такой конструкции. есть ведь и минусы-большая заметность танка, невозможность открыть башенные люки в случае деформации козырька. В случае если есть статистика что эта конструкция выживаемость танка повышает так надо это решать с конструкторами и руководством Вс РФ. Но в любом случае последнее слово за практикующим экипажами.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:49
      +5
      последнее слово за практикующим экипажами.
      А первое, как обычно, за вами.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:27
        +1
        Цитата: Андрей Москвин
        последнее слово за практикующим экипажами.
        А первое, как обычно, за вами.

        Это точно. Как будто на зарплате здесь сидит. laughing
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:36
          0
          Оптимально - чтоб экипаж сам мог за пару минут снять или установить козырёк.
    2. ник7
      ник7 Сегодня, 18:31
      +2
      джавелины" А уж теперь формат боевых действий изменился и не стоит вроде опасность "крышебоя

      Джавелины стреляют в атакующие танки, но бывает танк стоит где то не на позициях в обороне или на отдыхе с открытым люком и люк бросают гранату с дрона, вот тут козырёк поможет.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 18:43
        0
        Козырек также поможет если танк в движении, снайперов мало тогда попасть в люк
  2. спас
    спас Сегодня, 17:46
    +4
    Если и делать козырьки, то надо делать их как у кабриолета, захотел натянул. Причём это сделать не так уж и сложно.
    1. Сотник
      Сотник Сегодня, 18:04
      0
      Отличная идея. Интересно есть ли прецеденты подобных конструкций и у кого?
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:05
      -1
      Цитата: спас
      Если и делать козырьки, то надо делать их как у кабриолета, захотел натянул. Причём это сделать не так уж и сложно.

      Не спец. Спрашиваю,- а мортирки, датчики( видимо, время реагирования сильно ограничено, вверх нельзя направить?).
      hi
    3. Слон
      Слон Сегодня, 18:39
      0
      Может возможно, как вариант, пиропатроном отстреливать козырек при экстренной эвакуации
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 18:03
    -1
    С первых дней писали что эти козырьки бред. Они ухудшают работу танка, при этом не давая ни какой дополнительной защиты.
    Нужно:
    1. Активные системы самообороны
    2. Панорамный прицел командира
    3. Кондиционер

    Что бы танки могли с задраенными люками нормально воевать, а непонятно чем не
    маяться. Все это реализовано на М2А2 с 1991 года, 2А5 с 1995 года.
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 18:34
      0
      писали что эти козырьки бред

      Может в статье не точно написали но речь идёт о проблеме сброса гранат в открытый люк с дрона который высоко зависает, или же дрон камикадзе опять же залетают в люк. Козырёк может помочь.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:48
        0
        Нет этой проблемы. Есть проблема с тем что закрытыми люками воевать невозможно. Из наших танков ничего не видно, нет нормальной связи и адски жарко в теплую погоду. Это решается 2 и 3 мною написанными пунктами.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:08
    +1
    Почему не складной, совмещенный с маскировкой и автоматическим отстрелом пиропатронами при экстренной эвакуации экипажа? Почему "созрела необходимость вернуться к практике оснащения танков «козырьками», однако с учётом выявленных экипажами недостатков и не путём кустарных работ, а в ходе выпуска решетчатых конструкций на промышленных мощностях"?
    Где гениальные конструкторы боевой техники? Где прозорливые маршалы, пишущие научные труды о тактике будущих войн?
    Вопросы риторические, можно не отвечать.
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:10
    -1
    А сколько наших танкистов погибли из за этих козырьков, потому что не смогли выбраться из танка после попадания в танк ракет? Где то на ВО была об этом статья
  6. Vashek
    Vashek Сегодня, 18:10
    -1
    Кроме перечисленных недостатков такой самопал еще ухудшает обзорность, нарушает работу датчика ветра, заставляет перенастраивать радиостанцию. Плохо, конечно, но и самодеятельность не выход. С дронами надо бороться методами РЭБ, с Javelin - постановкой помехи (см. кассеты, появившиеся на лбу Леопардов А6).
  7. poquello
    poquello Сегодня, 18:19
    -1
    "Однако, как показывает практика, данная защита необходима. Британское издание The Sun опубликовало подборку видеоматериалов, показывающих нанесение ударов по танкам дронами-камикадзе украинской армии, атаками которых было уничтожено несколько машин."
    всё пропало, всем срочно носить козырьки, у британцев нет видеоматериалов как русские танки успешно защищаются от птур облаками
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:32
    -1
    ...даже небольшой разведывательный беспилотник, снаряжённый гранатой или ВОГ, способен причинить ущерб технике, выводя из строя установленное снаружи оптико-прицельное оборудование. В итоге, несмотря на то, что танк не получает критических повреждений, он теряет свою боеспособность.

    Если поставить на чашу весов потерю экипажа который не смог эвакуироваться из-за поврежденного козырька или неисправность танка подлежащую ремонту. Что важнее в итоге? Поэтому козырьки и не прижились - жизнь важнее.
  9. Слон
    Слон Сегодня, 18:34
    -1
    Про выход из строя радиостанции можно не сетовать. Те же изоляционные ленты давно придуманы. Но если в танке бараны, тогда да
  10. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 18:37
    0
    От дронов fpv, представленных в ролике, козырёк не спасет. Они способны бить в корму, затылок, и ничего не сбрасывают