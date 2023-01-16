Военное обозрение
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Западные аналитики подсчитали количество поставленного на Украину с начала российской СВО оружия и техники

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Западные аналитики подсчитали количество поставленного на Украину с начала российской СВО оружия и техники

На Западе подсчитали объемы военной помощи, оказанной Украине с февраля 2022 года, т.е. с самого начала российской спецоперации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.


Согласно подсчетам аналитиков, с момента начала российской СВО Украина получила более 4 тысяч единиц различной бронетехники, артиллерии, боевой авиации и различных систем вооружений. Отмечается, что в некоторых позициях данные могут незначительно отличаться, но это не повлияет на общую картину.

Итак, с февраля 2022 года режим Зеленского получил от Запада 410 танков советского образца. Поставка велась странами Восточной Европы, в том числе Польшей, Чехией, Словенией и т.д. Также Украина получила 250 боевых машин пехоты советского образца, 1100 БТР, в том числе 300 американских бронетранспортеров М113 различных модификаций и 250 БТР М117. Кроме того, ВСУ получили 925 машин с усиленной противоминной защитой MRAP, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster, британских Wolfhound и Mastiff, а также 1500 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, в том числе 1200 американских Humvee.

По артиллерии: 210 американских гаубиц M777 калибром 155 мм и 72 гаубицы калибром 105 мм; более 400 единиц самоходных артиллерийских установок из Британии, Польши, Германии и США. Реактивных систем залпового огня - 95 единиц, среди которых 38 американских РСЗО HIMARS, более 40 РСЗО из Польши и Чехии (модификации российского "Града").

Средства ПВО: 37 немецких самоходных зенитных систем Gepard, 8 батарей NASAMS (2 получено, шесть в проекте), две батареи Patriot (еще не развернуты), 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии, 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании, другие зенитные системы из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

По авиации: 14 штурмовиков Су-25 советского производства, закупленных НАТО у Болгарии и переданных Киеву, 4 штурмовика Су-25 из Северной Македонии, 20 вертолетов Ми-17 из США, предназначенных Афганистану, 11 советских вертолетов из Чехии, Словакии и Латвии, три британских Westland Sea Kings (обещаны), шесть вертолетов Kamov российского производства из Португалии (пока не поставлены).

Также Украина получила более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, еще два Bayraktar TB2 подарили Киеву Литва и Польша, сотни американских боеприпасов Switchblade, 415 разведывательных беспилотников.

Среди прочего: средства радиоэлектронной борьбы, морские беспилотники, радиолокационное оборудование и другие системы. А также различное стрелковое оружие и боеприпасы различных калибров, обмундирование, различное оборудование и т.д. и т.п. При этом Зеленский все еще требует от Запада увеличить поставки вооружений.
Использованы фотографии:
ТГ-канал Уголок Сидха
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16 комментариев
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  1. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 15:40
    -2
    Добавить бы ещё, что половину из всего реальным хламом за безумные деньги, а ещё четверть, поновее, перепродали, не пересекая границу УКРАЛины.. hi
    1. Zug
      Zug Сегодня, 15:44
      +5
      Гаубицы в высокоточными снарядами я бы хламом не назвал.Да РСЗО.Броники ,аптечки и т.д полуше наших будут,даже броник от Ратника до НАТОвсеого не дотягивает хотя он не плох.Про одежку вообще молчу.У самого 2 куртки брат привез-отличная одежда.Да и при просмотре того же видео с трупами с Соледара у половины обувь снята,хорошая видно.
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 15:58
      -1
      С такими поставками войну можно выиграть воюя против любого европейского государства, говорят если командует не Зеленский...
      Забыли с кем связались! Если воевать с Россией - хрен что кому обломится!
  2. Zug
    Zug Сегодня, 15:42
    +2
    Они вооружение и все соптствующее для войны могут поставлять десятилетиями.Сколько потребуется.И это со складов.Хватит чтоб Украину в поверхность Луны превратить.Ну или не Украину.
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 15:43
    +6
    Списком:

    ▪️ 410 танков советских времен.
    ▪️ 250 БМП советского производства от постсоветских стран.
    ▪️ 1100 единиц бронетранспортеров, М113, М117.
    ▪️ 925 транспортных средств с усиленной противоминной защитой, M1224 MaxxPros, Bushmaster, Wolfhound и Mastiff.
    ▪️ Более 1 540 единиц мобильных машины пехоты, типа Humvee.
    ▪️ 300 буксируемых гаубиц и более 400 единиц САУ (учтены и те, которые обещали передать).
    ▪️ 38 систем HIMARS или их аналогов, более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен.
    ▪️ 37 немецких самоходных зенитных систем Gepard и 8 батарей NASAMS.
    ▪️ 6 ракетных комплексов Strela-10Ms и Stormer, системы IRIS-T SLM и Crotale.
    ▪️ 18 штурмовиков Су-25, 31 вертолет советского производства, 32 беспилотников Bayraktar, сотни Switchblade.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:06
      +1
      Еще надо учитывать,что большое количество этого еще не утилизировано и продолжает убивать
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:45
    +2
    Что касается советского вооружения, поскребли по сусекам, что касается западных сусеков, вооружения, еще достаточно..
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:45
    0
    Западные аналитики подсчитали количество поставленного на Украину с начала российской СВО оружия и техники
    Таки да, снабжают скакуасов скопом ...
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:46
    -2
    Если посчитать сколько бандеровских оккупантов сгорело с этой всей в т ч советской техникой что на 404 была уже тыс за 50 будет.
    1. Zug
      Zug Сегодня, 15:52
      -1
      У наших та же техника.Хуже горит что ли?
  7. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 15:46
    +2
    А сколько примерно передали артиллерийских снарядов и мин, кто нибудь примерно может сказать?
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:54
    +1
    Скупердяи, маловато будет, а разговоров то. Что такое 400 танков при такой войне? Капля в море, что б проводить более менее активные действия нужны тысячи и тысячи, техника не только подбивается но и банально ломается и ремонт не за полчаса может и месяцы быть. Это ещё притом что поставлялось нигде не учитывалось публично (по политическим соображениям). С другой стороны если б не поставляли и сильно поддерживали, убивали б наших солдат в каком нибудь Чернигове или Запорожье как сейчас взрывают наших в Бердянске недавно. Причем содержать нам пришлось бы хохляндию а запад джавелинами отделался. Кто молодец? Путин молодец.
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:55
    -1
    Да , слава нашим войнам ! Хорошо утилизируют и коллективного врага и его технику!
  10. ort
    ort Сегодня, 16:08
    0
    Иными словами ;" они еще как следует и не начинали".
    Именно в таких условиях не остаётся ничего, кроме как назначить на пост "главного генерала" - человека, имеющего право нажать на кнопку.

    «По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой: ну если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — /Путин. 07.12.2022/
    1. Sith
      Sith Сегодня, 16:19
      0
      Насчёт того , что говорят везде не публику и что делают ... фраза "не применит первой" звучит страшноватенько )
  11. Rage66
    Rage66 Сегодня, 16:10
    0
    Также Украина получила более 30 беспилотников Bayraktar TB2

    Вот в это как-то верится с трудом.
    Кто-то врет, либо западные аналитики, либо Конашенков. soldier