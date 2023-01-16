Западные аналитики подсчитали количество поставленного на Украину с начала российской СВО оружия и техники

На Западе подсчитали объемы военной помощи, оказанной Украине с февраля 2022 года, т.е. с самого начала российской спецоперации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.
Согласно подсчетам аналитиков, с момента начала российской СВО Украина получила более 4 тысяч единиц различной бронетехники, артиллерии, боевой авиации и различных систем вооружений. Отмечается, что в некоторых позициях данные могут незначительно отличаться, но это не повлияет на общую картину.
Итак, с февраля 2022 года режим Зеленского получил от Запада 410 танков советского образца. Поставка велась странами Восточной Европы, в том числе Польшей, Чехией, Словенией и т.д. Также Украина получила 250 боевых машин пехоты советского образца, 1100 БТР, в том числе 300 американских бронетранспортеров М113 различных модификаций и 250 БТР М117. Кроме того, ВСУ получили 925 машин с усиленной противоминной защитой MRAP, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster, британских Wolfhound и Mastiff, а также 1500 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, в том числе 1200 американских Humvee.
По артиллерии: 210 американских гаубиц M777 калибром 155 мм и 72 гаубицы калибром 105 мм; более 400 единиц самоходных артиллерийских установок из Британии, Польши, Германии и США. Реактивных систем залпового огня - 95 единиц, среди которых 38 американских РСЗО HIMARS, более 40 РСЗО из Польши и Чехии (модификации российского "Града").
Средства ПВО: 37 немецких самоходных зенитных систем Gepard, 8 батарей NASAMS (2 получено, шесть в проекте), две батареи Patriot (еще не развернуты), 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии, 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании, другие зенитные системы из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.
По авиации: 14 штурмовиков Су-25 советского производства, закупленных НАТО у Болгарии и переданных Киеву, 4 штурмовика Су-25 из Северной Македонии, 20 вертолетов Ми-17 из США, предназначенных Афганистану, 11 советских вертолетов из Чехии, Словакии и Латвии, три британских Westland Sea Kings (обещаны), шесть вертолетов Kamov российского производства из Португалии (пока не поставлены).
Также Украина получила более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, еще два Bayraktar TB2 подарили Киеву Литва и Польша, сотни американских боеприпасов Switchblade, 415 разведывательных беспилотников.
Среди прочего: средства радиоэлектронной борьбы, морские беспилотники, радиолокационное оборудование и другие системы. А также различное стрелковое оружие и боеприпасы различных калибров, обмундирование, различное оборудование и т.д. и т.п. При этом Зеленский все еще требует от Запада увеличить поставки вооружений.