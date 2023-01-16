«В Киеве сами признали, что это их ракета»: в Кремле опровергли причастность ВС РФ к удару по жилому дому в Днепропетровске

Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры

В Кремле заявили, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя распространяемую украинской стороной информацию о якобы нанесении Россией удара по многоэтажному жилому дому в городе Днепропетровске.- сказал пресс-секретарь президента.Он также подчеркнул, что ракетные удары наносятся исключительно по военным целям, которые могут быть как очевидными, так и замаскированными.По словам Пескова, в Киеве сами признались ранее, что в дом в Днепропетровске попала ЗУР ПВО при попытке сбить ракету ВС РФ. Напомним, что такое заявление сделал советник в офисе президента Украины Алексей Арестович, который также добавил, что российская ракета могла изменить направление в результате попытки её перехвата украинской ЗУР. За эти слова Арестовича отдельные украинские активисты уже призвали отправить под суд.Напомним, что 14 января по территории Украины были нанесены ракетно-бомбовые удары, в том числе и по Днепропетровску. Активно работала украинская ПВО, которая, как часто бывает, стреляет и по своим... В результате такой работы ракета попала в 9-этажный жилой дом, в результате чего погибло, по имеющимся на сегодня данным, до 40 человек и еще 75 ранено. Украинская сторона сразу же обвинила в этом Москву.