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«В Киеве сами признали, что это их ракета»: в Кремле опровергли причастность ВС РФ к удару по жилому дому в Днепропетровске

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«В Киеве сами признали, что это их ракета»: в Кремле опровергли причастность ВС РФ к удару по жилому дому в Днепропетровске

В Кремле заявили, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальным объектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя распространяемую украинской стороной информацию о якобы нанесении Россией удара по многоэтажному жилому дому в городе Днепропетровске.


Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры

- сказал пресс-секретарь президента.

Он также подчеркнул, что ракетные удары наносятся исключительно по военным целям, которые могут быть как очевидными, так и замаскированными.

По словам Пескова, в Киеве сами признались ранее, что в дом в Днепропетровске попала ЗУР ПВО при попытке сбить ракету ВС РФ. Напомним, что такое заявление сделал советник в офисе президента Украины Алексей Арестович, который также добавил, что российская ракета могла изменить направление в результате попытки её перехвата украинской ЗУР. За эти слова Арестовича отдельные украинские активисты уже призвали отправить под суд.

Напомним, что 14 января по территории Украины были нанесены ракетно-бомбовые удары, в том числе и по Днепропетровску. Активно работала украинская ПВО, которая, как часто бывает, стреляет и по своим... В результате такой работы ракета попала в 9-этажный жилой дом, в результате чего погибло, по имеющимся на сегодня данным, до 40 человек и еще 75 ранено. Украинская сторона сразу же обвинила в этом Москву.
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Использованы фотографии:
Википедия/Dsns.gov.ua
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:56
    +1
    У трактористов польских спросите, чья ракета, те не соврут.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 16:58
      +1
      У трактористов польских спросите, чья ракета, те не соврут.
      Еще Молдаван и Белорусов.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 17:05
        0
        Цитата: topol717
        Еще Молдаван и Белорусов.

        Так понимаю у голландцев спрашивать не будем...
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:07
      0
      Польские трактористы ужо не смогут пояснить откуда прилетело, бо закопаны по польским стандартам на вновь образованном кладбище русских жертв . С геройскими фанфарами и польскими матами в алрес РФ, ну а как ещё то? И вообще, думали по другому что ли будет?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:56
    +2
    Для ракеты ЗУР уж больно серьезные разрушения, хотя если рванул газ, а там дома с газом, то может быть
    1. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 17:01
      +2
      Возможно Х-22 сбили и причинили сопутствующий ущерб. Событие незначительное. В Мариполе сотни домов сложили, а тут третий день этот подьезд обсуждают.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:11
      +1
      Цитата: svp67
      хотя если рванул газ, а там дома с газом, то может быть

      Тут как-то говорили, что похоже на взрыв изнутри.
      Не специалист по подрыву бытовых газопроводов, но, по моему разумению, газовой трубе совсем не обязательно нужен удар в полтонны тротила, чтобы разворотить целый подъезд жилого дома.

      И ещё.
      Картинка разрушений сильно похожа на то, что было в 90-х в Волгодонске и на Каширском шоссе. Там, как известно, гексоген лежал в подвалах.

      Так что про газ, рванувший от ЗУР - по-моему, вполне обсуждаемая тема.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:57
    +1
    «В Киеве сами признали, что это их ракета»: в Кремле опровергли причастность ВС РФ к удару по жилому дому в Днепропетровске
    Их, ракета, не их... да без разницы, в общем.
    Забугорные всех собак на Россию повесят, по любому... а нас это уже не может волновать НИКАК!!!
  4. frruc
    frruc Сегодня, 16:58
    0
    Украинским пво не в первой бить по гражданским объктам :самолетам, жилым домам, польским тракторам и свинарникам
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:05
    +1
    Как думаете, будем праздновать в марте годовщину окончания ракет в РФ? feel
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:11
      0
      Окончания первой партии - будем. Патаму что 2, 3, 4, 5 и т.д. - на выходе. yes
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:16
    +1
    Ну кстати от прямого прилета с детонацией полтонны взрывчатки и топлива зур, очень даже возможно так разворотить дом. А нефиг пво ставить у подъезда в надежде что ракета при захвате этот дом волшебным оброзом облетит! Дятлы одним словом, и пусь такими же и остаются, больше утилизируются. Естественный отбор(с)))))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:18
      0
      им, ипланам тупосеким - бесполезно пояснять! yes бо сало - рулит!

      зы ставили и будут среди домов ставить. бандеровци, шо с них взять....