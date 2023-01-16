Польский премьер: Вместо того, чтобы прятать свои танки на складах, Германии стоит их поставить Украине

Власти Германии должна оказывать киевскому режиму максимально возможную военную помощь вместо того, чтобы прятать имеющиеся у них вооружения, включая танки, на складах. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий призвал немецкое правительство к более решительным действиям, направленным на поставки Украине всех видов вооружений и военной техники. По мнению Моравецкого, тяжелая техника, в разработку и создание которой были вложены значительные инвестиции, не должна ржаветь на складах, ее необходимо использовать в действии. Против России, понятное дело.
Глава польского правительства в очередной раз призвал власти Германии поставить украинской армии имеющиеся у Бундесвера тяжелые танки Leopard 2. Моравецкий также посетовал на необходимость в согласовании с ФРГ отправки Киеву своих танков, так как они были изготовлены немецким производителем. Напомним, что ранее в Бундестаге заявили, что поставка танков Leopard 2 Польшей Украине без запроса к немецкому производителю незаконна.
В самой компании-производителе танков Leopard 2 заявили, что предполагаемые поставки Украине военной техники вряд ли возможно совершить до начала 2024 года.
Глава минобороны Финляндии также заявил, что для поставок Киеву танков Leopard всецело зависит от позиции немецких властей.
Тем не менее, Германия начинает переброску в Польшу своих противовоздушных систем Patriot для установки их поблизости от границы с Украиной. ЗРК, как утверждается, призваны обеспечить безопасность польских объектов критической инфраструктуры в регионе.