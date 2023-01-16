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Польский премьер: Вместо того, чтобы прятать свои танки на складах, Германии стоит их поставить Украине

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Польский премьер: Вместо того, чтобы прятать свои танки на складах, Германии стоит их поставить Украине

Власти Германии должна оказывать киевскому режиму максимально возможную военную помощь вместо того, чтобы прятать имеющиеся у них вооружения, включая танки, на складах. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.


Моравецкий призвал немецкое правительство к более решительным действиям, направленным на поставки Украине всех видов вооружений и военной техники. По мнению Моравецкого, тяжелая техника, в разработку и создание которой были вложены значительные инвестиции, не должна ржаветь на складах, ее необходимо использовать в действии. Против России, понятное дело.

Глава польского правительства в очередной раз призвал власти Германии поставить украинской армии имеющиеся у Бундесвера тяжелые танки Leopard 2. Моравецкий также посетовал на необходимость в согласовании с ФРГ отправки Киеву своих танков, так как они были изготовлены немецким производителем. Напомним, что ранее в Бундестаге заявили, что поставка танков Leopard 2 Польшей Украине без запроса к немецкому производителю незаконна.

В самой компании-производителе танков Leopard 2 заявили, что предполагаемые поставки Украине военной техники вряд ли возможно совершить до начала 2024 года.

Глава минобороны Финляндии также заявил, что для поставок Киеву танков Leopard всецело зависит от позиции немецких властей.

Тем не менее, Германия начинает переброску в Польшу своих противовоздушных систем Patriot для установки их поблизости от границы с Украиной. ЗРК, как утверждается, призваны обеспечить безопасность польских объектов критической инфраструктуры в регионе.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:40
    +2
    А чего "петушок" по чужим амбарам шустрит, поляки у корейцев закупили новые танки, таки пусть на окраину и поставляют......, А, это другое!!!!
  2. Horst78
    Horst78 Сегодня, 16:42
    0
    Они на складах так как в нерабочем состоянии. Также как и авиация,
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:54
      0
      Цитата: Horst78
      Они на складах так как в нерабочем состоянии.

      Они устаревшие и в ожидании модернизации
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:44
    +6
    Немцы всё передадут и тут поляки придут за своими 1,5 триллионами евро.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:52
      +1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Немцы всё передадут и тут поляки придут за своими 1,5 триллионами евро.

      и бывшие немецкие территории не отдадут
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Немцы всё передадут

      Говорят, на Раммштайне Шольца дожмут.
      Не забыл бы только с собой в Раммштайн литровую банку вазелина взять...
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:45
    0
    так поляки - новые лидеры свободной европки, шестерки номер один у заокеанского хозяина... а германия так - "подпевала", германским политикам кажется нравится чтобы их "унижали и опускали"...
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 16:51
    0
    Польше просто жизненно необходимо максимальное разоружение Германии...
    Если уж Польша так желает, то пусть передаст всё советское оружие, которое у них имеется..
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:53
    +1
    Польский премьер: Вместо того, чтобы прятать свои танки на складах, Германии стоит их поставить Украине
    . Неймётся ворогам, всем по разному, но все в уту степь и никуда больше.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 17:02
      +3
      Доброго времени! hi

      Они стали цепными псами США , но чем это для них заканчивается опять забыли...
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 16:57
    0
    А чего это Германия должна! Ааа! У Польши своих танков нет! Вот получите триллион репараций,как начнёте свои танки клепать...
  8. cniza
    cniza Сегодня, 17:00
    +3
    Власти Германии должна оказывать киевскому режиму максимально возможную военную помощь вместо того, чтобы прятать имеющиеся у них вооружения, включая танки, на складах.


    Похоже поляки выпросят очередной раздел или даже небытие...