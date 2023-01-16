Военное обозрение
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Председатель комитета по безопасности Сейма Литвы предложил заняться организацией гражданского сопротивления возможной внешней агрессии

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Председатель комитета по безопасности Сейма Литвы предложил заняться организацией гражданского сопротивления возможной внешней агрессии

Председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Касчюнас выступил с предложением ввести в военном ведомстве страны должность заместителя министра национальной обороны, ответственного исключительно за организацию гражданского сопротивления в случае вероятной внешней агрессии. Как отметил Касчюнас, в настоящее время Литва не обладает полноценной информацией о потенциале возможного сопротивления граждан. Кто станет ополченцем, сколько будет ополченцев – на эти вопросы ответить военное ведомство страны пока не может.


Кроме того, Касчюнас подчеркнул, что нужно создать структуру, которая бы непосредственно отвечала за организацию гражданского сопротивления, и выделить соответствующие финансовые ресурсы на ее функционирование. Сейчас курсы гражданского сопротивления организованы в Учебном центре Сил специальных операций, Военной академии, Добровольческих силах национальной обороны и Союзе стрелков, но неясно, достаточно ли этого. Как считает Касчюнас, данные курсы скорее можно отнести к системе национальной обороны, поскольку они интегрированы в военное планирование.

Бывший командующий специальными операциями, полковник запаса Саулюс Гузявичюс, говоря о возможном потенциале гражданского сопротивления, подчеркнул, что надо готовиться к формированию добровольческих соединений, как это было в 1918, 1940 и 1991 гг. Также очень важно правильно организовать общественную поддержку добровольцам. Ведь любая армия, подчеркивает полковник Гузявичюс, обречена на провал, если у нее не будет «крепкого тыла» в виде общественной поддержки.

Напомним, что в мае 2022 года Сейм Литвы утвердил стратегию подготовки жителей страны к гражданскому сопротивлению. В рамках стратегии предусмотрено создание Совета гражданского сопротивления при правительстве страны. Ключевая роль в данном процессе отводится Союзу литовских стрелков. Как отмечается в стратегии, именно ему предстоит организовать сопротивление граждан страны. Также ставится цель увеличить долю граждан, готовых защищать страну с оружием в руках, с 44% до 60% к 2035 году.

Впрочем, оборонный потенциал Литвы, как и других прибалтийских республик, в любом случае будет ослабевать хотя бы по причине постоянного оттока населения. Молодежь стремится покинуть республики Прибалтики, чтобы зарабатывать деньги в странах Западной Европы.
Автор:
Использованы фотографии:
Союз литовских стрелков / https://www.sauliusajunga.lt/aktualijos/
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:31
    0
    Вопросы этот персонаж задает правильные, а сколько готовы сражаться, у нас бы тоже не мешало прощупать эту почву, сколько наших граждан готовы биться за Россию, только подводных камней много.
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 16:31
    +2
    Впрочем, оборонный потенциал Литвы, как и других прибалтийских республик, в любом случае будет ослабевать хотя бы по причине постоянного оттока населения.

    На "якобы и кабы" нам ставку делать не нужно. Относиться к разным литовским стрелкам надо серьезно, чтобы потом в прибалитке не перегруппироваться.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:31
    0
    Пример гитлерюгенда с фольксдойч и теробороны укропа видимо ничему не научил в этом вопросе. И передать шарику что он балбес тоже некому там.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:37
    +2
    Какую только тему не придумаешь, чтобы пилить бабло laughing
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 16:53
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Какую только тему не придумаешь, чтобы пилить бабло laughing
      Полностью соглашусь: чтобы не делать - лишь бы тусоваться красиво, а народ…., да кто думает о народе
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:47
    0
    Штаб партизанского движения? ..........................
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:49
    0
    Председатель комитета по безопасности Сейма Литвы предложил заняться организацией гражданского сопротивления возможной внешней агрессии
    . У ленивого кота хоть заняться есть чем, а у разные дурики и такого "удовольствия" лишены...
  7. Egeny
    Egeny Сегодня, 16:52
    0
    А этот бородатый в очках... красава, так вмазать и хочется, но нельзя... мы же не агрессоры...(Н.Хрущёв)
  8. topol717
    topol717 Сегодня, 16:54
    0
    Также ставится цель увеличить долю граждан, готовых защищать страну с оружием в руках, с 44% до 60% к 2035 году.
    Население Литвы 2.8 млн и падает со страшной скоростью. Если ничего не делать то как раз к 2035 году и будет 60% военных. но население будет где то 1.8 млн человек. примерно 1 район города Москва. И они тоже с нами хотят воевать?