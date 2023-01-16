Председатель комитета по безопасности Сейма Литвы предложил заняться организацией гражданского сопротивления возможной внешней агрессии

Председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Касчюнас выступил с предложением ввести в военном ведомстве страны должность заместителя министра национальной обороны, ответственного исключительно за организацию гражданского сопротивления в случае вероятной внешней агрессии. Как отметил Касчюнас, в настоящее время Литва не обладает полноценной информацией о потенциале возможного сопротивления граждан. Кто станет ополченцем, сколько будет ополченцев – на эти вопросы ответить военное ведомство страны пока не может.
Кроме того, Касчюнас подчеркнул, что нужно создать структуру, которая бы непосредственно отвечала за организацию гражданского сопротивления, и выделить соответствующие финансовые ресурсы на ее функционирование. Сейчас курсы гражданского сопротивления организованы в Учебном центре Сил специальных операций, Военной академии, Добровольческих силах национальной обороны и Союзе стрелков, но неясно, достаточно ли этого. Как считает Касчюнас, данные курсы скорее можно отнести к системе национальной обороны, поскольку они интегрированы в военное планирование.
Бывший командующий специальными операциями, полковник запаса Саулюс Гузявичюс, говоря о возможном потенциале гражданского сопротивления, подчеркнул, что надо готовиться к формированию добровольческих соединений, как это было в 1918, 1940 и 1991 гг. Также очень важно правильно организовать общественную поддержку добровольцам. Ведь любая армия, подчеркивает полковник Гузявичюс, обречена на провал, если у нее не будет «крепкого тыла» в виде общественной поддержки.
Напомним, что в мае 2022 года Сейм Литвы утвердил стратегию подготовки жителей страны к гражданскому сопротивлению. В рамках стратегии предусмотрено создание Совета гражданского сопротивления при правительстве страны. Ключевая роль в данном процессе отводится Союзу литовских стрелков. Как отмечается в стратегии, именно ему предстоит организовать сопротивление граждан страны. Также ставится цель увеличить долю граждан, готовых защищать страну с оружием в руках, с 44% до 60% к 2035 году.
Впрочем, оборонный потенциал Литвы, как и других прибалтийских республик, в любом случае будет ослабевать хотя бы по причине постоянного оттока населения. Молодежь стремится покинуть республики Прибалтики, чтобы зарабатывать деньги в странах Западной Европы.