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Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний

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Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний

В последнее время российское медийное пространство все активнее обсуждает возможность формирования новых частных военных компаний в составе Министерства обороны РФ. Свою точку зрения по данному вопросу выразил и военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.


По мнению Сладкова, на вопрос о перспективах интеграции ЧВК в состав Министерства обороны России можно ответить и утвердительно, и отрицательно. Последний вариант ответа понятен – частные компании не могут входить в состав государственных учреждений, а вот положительный ответ подразумевает, что никто не мешает ЧВК выполнять задачи военного ведомства на аутсорсинге.

Кстати, под ЧВК не обязательно должны пониматься исключительно штурмовые части. Например, Министерство обороны РФ отвечает и за строительство фортификационных сооружений, а на освобожденных территориях идут ремонтно-восстановительные и строительные работы. Гражданские строители не очень охотно выполняют задачи в зоне повышенного риска.

Как отмечает военкор Сладков, можно организовать инженерно-фортификационную ЧВК, которая будет создавать опорные пункты под огнем противника. Это опасно и сложно, но необходимо. Далее военкор предлагает создать ЧВК разведки, логистики, экипировки и беспилотных летательных аппаратов, медицинские ЧВК.

Но создание таких ЧВК не должно приводить к «отмиранию» соответствующих структур в составе Министерства обороны России. Наоборот, наличие ЧВК, аффилированных с Минобороны, будет способствовать здоровой конкуренции, а значит и повышению качества работы собственно армейских структур.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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47 комментариев
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  1. nikolay komarov
    nikolay komarov Сегодня, 16:51
    -9
    Да разве эти паркетные генералы и сынки полковники допустят это.всеми средствами будут против бороться они должны свою значимость хотя и бездари показывать
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:55
      +5
      Фамилию нашу не погань, Коля... с Уренгоя.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:56
      -5
      Всё таки надо разделять профессионалов своего дела которые выполняют ,,деликатные,, задачи.И зеков ,,штурмовиков,, которым не выполнение приказа означает смерть.
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 17:31
        0
        Цитата: ASAD
        Всё таки надо разделять профессионалов своего дела которые выполняют ,,деликатные,, задачи.И зеков ,,штурмовиков,, которым не выполнение приказа означает смерть.

        Вагнера это именно профессионалы и выполняют они всякие задачи, в том числе деликатные.Условия там у всех одинаковые и по другому не может быть.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 17:44
          -1
          Эдик. Как за две недели обучения зэк может стать профессионалом?! Если он сможет выжить в бесконечных штурмах полгода то разумеется это будет профи!
          1. Эдик
            Эдик Сегодня, 17:52
            +2
            Цитата: ASAD
            Эдик. Как за две недели обучения зэк может стать профессионалом?! Если он сможет выжить в бесконечных штурмах полгода то разумеется это будет профи!

            Николай как вы их разделите?И если разделите,как они будут после этого воевать и в какую сторону стволы будут направлять?Нет, тут именно всё почесноку должно быть,отдача этого нам сейчас видна.Они стали именно боевыми братьями,которые друг другу помогают, учат,подсказывают,спины прикрывают.
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:07
            -1
            Цитата: ASAD
            Как за две недели обучения зэк может стать профессионалом?! Если он сможет выжить в бесконечных штурмах полгода то разумеется это будет профи!

            Часть из них стали профи до того как ЗК.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 17:13
      +2
      Цитата: nikolay komarov
      Да разве эти паркетные генералы и сынки полковники допустят это.всеми средствами будут против бороться они должны свою значимость хотя и бездари показывать

      ЧВК в армии - путь тупиковый, так как они работают не за идею, а за деньги и всегда может найтись тот у кого их больше
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 17:39
        -1
        Цитата: svp67
        ЧВК в армии - путь тупиковый, так как они работают не за идею, а за деньги и всегда может найтись тот у кого их больше

        В смысле не за идею?Если бы вы с ними пообщались, вы бы очень удивились на сколько они идейные!А в армии у нас только за идею работают,а от денег они презрительно отворачиваются!Я бы вам рассказал за армию и контрактников,да заминусят и не поверят.Хотя все мы люди.
      2. strannik1985
        strannik1985 Сегодня, 17:39
        +2
        ЧВК в армии - путь тупиковый

        Формально да, но вопрос почему не смогли(не захотели) напрямую интегрировать в подразделения ВС РФ добровольцев/з-к и прочий контингент? Зачем понадобилось создавать БАРСы и т.д.?
        1. bulvas
          bulvas Сегодня, 18:27
          +1
          Цитата: svp67

          ЧВК в армии - путь тупиковый, так как они работают не за идею, а за деньги и всегда может найтись тот у кого их больше


          "За деньги" - соглашусь.

          "Не за идею" :
          В последнем выпуске (15.01.23) Соловьев долго рассказывает о "музыкантах"
          У них есть один командир, у него 7(!) медалей "За отвагу".
          Уникальный случай, больше таких нет.
          *
          Вспомните 60-летнего героя-летчика СУ-25, погибшего при спасении группы бойцов, попавших в окружение.
          Да, ему платили деньги.
          Но спасать ребят, жертвуя жизнью от него никто не требовал.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:52
    +4
    Проблема в том, что ЧВК в срочном порядке надо вводить в правовое поле. Если Дума с этим не справдяется - то нахрена она вообще?! Это вопрос именно первоочередной важности
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:54
      +2
      у ЧВК и чиновников в погонах из МО - цели разные. как Вы их скрещивать собрались??? это типа впихнуть в невпихуемое.... А оно именно так и есть по сути.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:07
        +1
        Цитата: Nexcom
        у ЧВК и чиновников в погонах из МО - цели разные. как Вы их скрещивать собрались??? это типа впихнуть в невпихуемое....

        Вот-вот.
        Но создание таких ЧВК не должно приводить к «отмиранию» соответствующих структур в составе Министерства обороны России. Наоборот, наличие ЧВК, аффилированных с Минобороны, будет способствовать здоровой конкуренции, а значит и повышению качества работы собственно армейских структур.

        Сердюковский "аутсорсинг" уж казалось бы всё высветил.
        Нет, не ймётся.
        1. strannik1985
          strannik1985 Сегодня, 17:30
          +1
          Вот-вот.

          Оперативное подчинение.
          Сердюковский "аутсорсинг" уж казалось бы всё высветил.

          "Вагнер" - не коммерческий проект, скорее инструмент силовой политики, сначала за границей, потом оценили положительный опыт и его реализацию мы видим в/на Украине.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:07
        +1
        Посмотрите например на Пентагон, который ЧВК успешно крышует десятилетиями - и они о деятельности в Пентагоне отчитываются.
        Вообще-то с тем же основанием можно рассказать про ЧОПы и ментов - ведь урегулировали? Ну вот и тут все регулируется при желании, не бином Ньютона
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 17:16
          +1
          Цитата: Bingo
          Посмотрите например на Пентагон, который ЧВК успешно крышует десятилетиями - и они о деятельности в Пентагоне отчитываются.

          А Вы уверены, что у нас не так? )))
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 17:49
            +2
            У нас как минимум по законодательству ЧВК - нарушают закон. Вон после Соледара в Генштабе сперва так и сказали - мол никакие ЧВК не упоминали, потому что по законодательству у нас ЧВК не разрешены. Уже поперлось в лицах - почему нужны законы. А никто из законодателей типа не понимает. Или другими делами занят - день ПТУ вводит, ага, важно очень
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:58
      0
      Справится, парень, справится. Иначе она и не дума...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:02
        +1
        Ой чет сомневаюсь я ...... Ой сомневаюсь.....

        зы У ЧВК - результат это основное. Исходя из этого и разрабатываются операции. По идее у МО так же должно быть, но в реалиях какая то хрень получается....
    3. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 17:36
      +1
      Цитата: Bingo
      Проблема в том, что ЧВК в срочном порядке надо вводить в правовое поле. Если Дума с этим не справдяется - то нахрена она вообще?! Это вопрос именно первоочередной важности

      Только поэтому?
      ИМХО, для ГД полно прочих нерешенных задачь. ЧВК,- повод для популизма( не очевидно в чьих интересах...).
      И то, - что даже здесь, на ВО,- ЧВК наберает баллы( нисколь при этом не умоляюих заслуг на поле боя!), - тревожный звоночек вертикали...
      hi
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 16:53
    +2
    Далее военкор предлагает создать ЧВК разведки, логистики, экипировки и беспилотных летательных аппаратов, медицинские ЧВК.


    ...научные, продуктовые, научно-продуктовые ЧВК...
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 17:08
      +2
      ..госдума ЧВК, правительство ЧВК... гарант уже есть wassat Даёшь чевакацию всей страны! fellow lol
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 17:38
        0
        Цитата: Лоцман
        ..госдума ЧВК, правительство ЧВК... гарант уже есть wassat Даёшь чевакацию всей страны! fellow lol

        Разверните Ваш ответ, пожалуйста.
        Иначе,- можно двояко трактовать.. hi
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 17:53
          +1
          Цитата: A.A.G.
          Цитата: Лоцман
          ..госдума ЧВК, правительство ЧВК... гарант уже есть wassat Даёшь чевакацию всей страны! fellow lol

          Разверните Ваш ответ, пожалуйста.
          Иначе,- можно двояко трактовать.. hi

          Анархо-капитализм, есть такая идеология.
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 18:13
      +1
      Цитата: Hellcos
      ...научные, продуктовые, научно-продуктовые ЧВК...

      Есть в стране такая проблемная вещь, как подготовка мобилизационного резерва. С помощью ЧВК можно организовать ее практически в любой точке, т.е. по месту жительства резервистов. Так, например, Блэквотер у себя дома владеет полигонами и осуществляет непрофильную часть боевой подготовки личного состава подразделений ВВС и ВМС, например по темам "отражение нападений террористических групп на ППД" и прочим подобным. В этом есть определенный резон.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 18:47
        0
        Цитата: Hagen
        Так, например, Блэквотер у себя дома владеет полигонами и осуществляет непрофильную часть боевой подготовки личного состава подразделений ВВС и ВМС, например по темам "отражение нападений террористических групп на ППД" и прочим подобным. В этом есть определенный резон.

        Резон единственный- аренда полигонов за БАБЛО- и оооооткаты!!!
        Этого для Пентагона вполне достаточно lol
        Наши тоже довольны будут- если такую лафу сделать.....
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:53
    +1
    Конкуренция нужна, ЗДОРОВАЯ и ЧЕСТНАЯ понятно что в наших реалиях это проблемно и наивно верить в такое, но без конкуренции отрасль приходит к застою и костенеет, есть примеры некоторых корпораций которые привыкли почевать на лаврах и забронзовели и давят всех неугодных мощью и связями.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:55
    0
    Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
    . Оно, как то и не проблема, сейчас, но на будущее вопрос прорабатывать придётся. Всё должно быть чётко, упорядочнено.
  6. for
    for Сегодня, 16:55
    +4
    Это признание власти в не умение управлять государством. Продолжение приватизации.
    1. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 17:44
      +1
      Государство ставит цели . И ищет людей для решения задач . ЧВК это государство в государстве . Оно с оружием и своими законами . Приватизация - это монетизация должностей . Беру пока могу . Если в государстве есть приватизация , ЧВК и прочее . То возникает вопрос . А есть ли государство ? Или это страна , на пути в государство ? А идёт ли страна к тому чтобы стать государством ?
  7. fif21
    fif21 Сегодня, 16:56
    +2
    Похоже ЧВК доказали свое право на жизнь. Не являясь структурой государства, они могут защищать его интересы . Зарабатывать могут и в других конфликтах . Это профессиональные военные , для которых война - работа. hi
    1. akropin
      akropin Сегодня, 16:58
      +4
      Так то да, но для армии война - это тоже работа.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 18:16
        0
        Цитата: akropin
        Так то да, но для армии война - это тоже работа.

        В армию человек приходит служить Родине ( учится её защищать) , А на войне все работают . После войны армия в казармы учиться , а ЧВК себе такого позволить не могут , их менеджерам приходится искать своим сотрудникам работу . Поэтому ЧВК в Сирии , Африке ..... Они могут заключить контракт с любой не враждебной РФ страной , при этом РФ не воюет. hi
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 18:23
          0
          Цитата: fif21
          контракт с любой не враждебной РФ страной , при этом РФ не воюет.

          Если только это будет в интересах Российской Федерации.И не как иначе!
    2. for
      for Сегодня, 17:40
      +1
      Цитата: fif21
      Не являясь структурой государства, они могут защищать его интересы

      И почём эта защита?
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 18:22
        +1
        Цитата: for
        И почём эта защита?

        Не дороже денег. А сколько стоит научить гражданского военному делу , обеспечить его имуществом , питанием , оружием , проживанием , платить денежное содержание ? А как доходит дело до боевых действий - разорвать контракт и к мамке под юбку . Это сколько стоит ? hi
    3. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 17:45
      +1
      Цитата: fif21
      Похоже ЧВК доказали свое право на жизнь. Не являясь структурой государства, они могут защищать его интересы . Зарабатывать могут и в других конфликтах . Это профессиональные военные , для которых война - работа. hi

      Вроде как и обоснованно пишите...Против фактов не попрешь...
      Но,- попробуйте озадачиться: а что тогда представляет из себя наша структура власти, - на что опирается, что проповедует( в чем боиться признаться,- без признания ошибок, недоработок,-не будет их исправления). hi
  8. cpls22
    cpls22 Сегодня, 17:00
    +3
    наличие ЧВК, аффилированных с Минобороны, будет способствовать здоровой конкуренции, а значит и повышению качества работы собственно армейских структур.

    Здоровой конкуренции за что ? Бюджетные деньги ? У частников всегда будет преимущество из-за более свободного правового статуса, возможности ограничиться одной локальной задачей, нацеленности на временный , пусть и более быстрый , результат. Это будет отъём ресурсов у Армии ради разового успеха. ВПК станет частным, и начнёт диктовать политику.
  9. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 17:00
    +2
    ЧВК как штурмовые подразделения нужны для более эффективного использования человеческого ресурса(в т.ч. уменьшения официальных потерь), благо у Вагнера большой опыт таких операций ещё с Сирии.
    В плане боевого обеспечения (прежде всего разведка) ЧВК интересны тем, что нивелируют монополию официальных силовых структур на подачу информации. Подход очень эффективный, но очень зависит от качества исполнителей.
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:01
    +4
    Удивительное явление.
    МО РФ обратило внимание на военные успехи ЧВК.
    Странным образом результаты работы у полковника и майора оказались выше чем у ГШ сидящего перед огромной плазмой и принимающего "Мгновенные" решения.
    Но там генералы и не просто.
    Ой боюсь, что скоро встанет вопрос о роспуске ЧВК, за какой-нибудь недогляд. По этим вопросом спецов в генеральской среде даже перебор.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Странным образом результаты работы у полковника и майора оказались выше чем у ГШ сидящего перед огромной плазмой и принимающего "Мгновенные" решения.

      Задачи для ЧВК разрабатывают в ГШ. Управляется ЧВК тоже из МО. Только структура и технологии у ЧВК свои, в рамках имеющихся у учредителей средств. Надо это понимать. Это условие для оплаты услуг ЧВК. И нет ничего удивительного в успехах ЧВК, ибо рядовыми сотрудниками там могут быть бывшие полковники и капитаны с богатым списком горячих точек за спиной и профессиональным военным образованием. Потому рядовой сотрудник ЧВК может быть опытней и грамотней иных комбатов и комбригов.
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:08
    -2
    А почему бы и нет.Смотрим на события."
    ЧВК "Вагнер"ведет наступления и освободили Соледар.Вот и посчитаем ,кому и сколько государство должно заплатить и отблагодарить,льготами,квартирами,закрытыми кредитами ит.д,и забрать эти деньги у тех же генералов.ЧВК ,как кампонент,но независимый и должен входить в структуру и не обязательно МО,а напрямую верховному.Сотрудничество с МО вот,как должно это быть.Не знаю,но с нашим МО и их подходом,что есть погубят
  12. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 17:08
    0
    Но создание таких ЧВК не должно приводить к «отмиранию» соответствующих структур в составе Министерства обороны России. Наоборот, наличие ЧВК, аффилированных с Минобороны, будет способствовать здоровой конкуренции, а значит и повышению качества работы собственно армейских структур.


    Однако де факто так и произойдёт: МТО ВС РФ полностью себя дискредитировал в рамках обеспечения ГСМ, Снаряжением тд тп для нашей армии (История про неизвестно куда пропавшие 1,5 лямов комплектов формы все как-то забыли). А мобилизованные военнослужащие до сих пор воюют с брезентовыми подсумками, шлемами Колпак-20 и бронежилетом (Очень условным с точки зрения СИБз) Модуль-монолит . (Можно пошутить про женские томпоны в качестве средства томпонады пулевых ран, но сейчас совсем не смешно..... а до одури грустно) - Это коротко про армейскую медицину.

    ВС РФ требуется радикальная реформа "Компетенции", Армия не должна руководиться "Эффективными менеджерами " , и людьми без военного образования. Армия должна учиться воевать, а не стоять в нарядах и отбивать кантики на кроватях и сугробах.
    Военные должны проходить отборочный конкурс по компетенциям и способностям , а не устраивать наборы щюпней еле окончивших 9 классов и у которых нет других финансово выгодных путей кроме как в армию (Пятисотым и 60 % сержантско-офицерского состава, которые думали что воин не будет, а ядрён батон вместе с "темнейшим" всё порешает на фене, привет).

    Спасибо СВО за то что открыл глаза народу на эти проблемы , которые копились у нас более 20 лет.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:47
      -1
      Ну и будут карманные армии олигархов вместо армии государства вы думаете это лучше ?
  13. Horst78
    Horst78 Сегодня, 17:47
    -1
    А разве закон о наемничестве отменили?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:55
      +1
      Цитата: Horst78
      А разве закон о наемничестве отменили?

      ЧВК всё так же запрещены законом, как и армейского оружие в руках зэков, которые заметим без всякого помилования на свободе ходят(помилованием им только через 6 месяцев после покидания зоны обещают), как и смертельные расправы над гражданами РФ без суда и следствия ну и тд. Но всем давно положить на законность