Военное обозрение
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Украина получит от Еврокомиссии первые 3 млрд евро финансовой помощи в этом году, но в украинском Минфине заявили, что мало

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Украина получит от Еврокомиссии первые 3 млрд евро финансовой помощи в этом году, но в украинском Минфине заявили, что мало

Еврокомиссия во вторник, 17 января, намерена перечислить Украине первый транш размером в 3 миллиарда евро из согласованной Евросоюзом в декабре прошлого года суммы для поддержки киевского режима. Всего страны Евросоюза намерены выделить в течение 2023 года 18 миллиардов евро.


Премьер-министр Швеции, которая в первом полугодии текущего года председательствует в Совете ЕС, назвал своим главным приоритетом оказание максимально возможной военной помощи Украине.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, в свою очередь, отметил, что Европейская комиссия дала полную оценку последствиям введенных странами Евросоюза антироссийских санкций. Согласно результатам проведенной в Венгрии национальной консультации по антироссийским санкциям, 97% ее участников подчеркнули значительный ущерб для экономик европейских стран от санкционной политики и высказались против каких-либо ограничений.

В то же время глава украинского министерства финансов Сергей Марченко заявил, что предоставляемой западными партнерами Украины финансовой поддержки мало, недостаточно из-за затянувшегося вооруженного конфликта. По его словам, около половины украинского государственного бюджета уходят на нужды национальной безопасности и обороны.

В колонке для американского издания Time Марченко написал, что боевые действия вынудили Украину бороться с катастрофическими последствиями для экономики.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:14
    0
    МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на неназванный источник утверждает, что Владимир Зеленский планирует ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Ы-ы-ы))) А вы - "по Киеву бить, Зеленского лично бомбить"... Накой? Эта банка с пауками пусть друг друга жрет
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:16
      0
      у свидомитов - маловато будет! чож не ясно то? wassat
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:39
        0
        Сколько бы xoxлaм не дали, ответ "маловато будет" можно спрогнозировать со 100% точностью.
        Впрочем, как и польским политикам.
        Одного поля ... удобрения.
  2. savelii1805
    savelii1805 Сегодня, 17:17
    0
    А что так?Кокс у зелибобы подорожал?Денюшков не хватает?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:23
      -1
      кокс и шмары - тоже дорожають. надо понимать как Зеле тяжко живеццо! wassat
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:23
    +1
    Вообще то ЕС им 18 лярдов на этот год пообещал... Но даст ли? А если и даст, то что дойдет до Украины? Это вопрос
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:24
      0
      да даже если и не дойдеть - Зе то точно получит свой гешефт... Он у них на зарплате.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:30
      0
      Бааальшой чемодан без ручки они приобрели...Причем этот баул все время недоволен.. laughing
  4. Osiris
    Osiris Сегодня, 17:24
    +1
    Украина получит от Еврокомиссии первые 3 млрд евро финансовой помощи.

    В Литве уже рыдают...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:25
      0
      Чо, Шпротасам дюже завидно??? laughing

      тттттттттттттттттт