Украина получит от Еврокомиссии первые 3 млрд евро финансовой помощи в этом году, но в украинском Минфине заявили, что мало

Еврокомиссия во вторник, 17 января, намерена перечислить Украине первый транш размером в 3 миллиарда евро из согласованной Евросоюзом в декабре прошлого года суммы для поддержки киевского режима. Всего страны Евросоюза намерены выделить в течение 2023 года 18 миллиардов евро.Премьер-министр Швеции, которая в первом полугодии текущего года председательствует в Совете ЕС, назвал своим главным приоритетом оказание максимально возможной военной помощи Украине.Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, в свою очередь, отметил, что Европейская комиссия дала полную оценку последствиям введенных странами Евросоюза антироссийских санкций. Согласно результатам проведенной в Венгрии национальной консультации по антироссийским санкциям, 97% ее участников подчеркнули значительный ущерб для экономик европейских стран от санкционной политики и высказались против каких-либо ограничений.В то же время глава украинского министерства финансов Сергей Марченко заявил, что предоставляемой западными партнерами Украины финансовой поддержки мало, недостаточно из-за затянувшегося вооруженного конфликта. По его словам, около половины украинского государственного бюджета уходят на нужды национальной безопасности и обороны.В колонке для американского издания Time Марченко написал, что боевые действия вынудили Украину бороться с катастрофическими последствиями для экономики.