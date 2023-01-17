Зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow для Украины

Ракеты RIM-7 на транспортировочной тележке
6 января министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военно-технической помощи для Украины. В него включены различные образцы бронетехники, артиллерийские системы, пехотное вооружение и т.д. Кроме того, впервые решено предоставить зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Как сообщается, такие боеприпасы планируется использовать на доработанных зенитных ракетных комплексах советского образца.
В новом пакете
Различная информация об очередном пакете американской помощи начала появляться еще в конце декабря. Официальные лица упоминали скорое выделение новой помощи, а также указывали на те или иные образцы для поставки. Некоторые подробности будущих поставок через неназванных лиц попадали в прессу. Часть такой информации представляла определенный интерес.
В первых числах января в американских СМИ появилась информация о готовности Пентагона передать киевскому режиму зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Подобное вооружение рассматривается в качестве очередного средства, призванного усилить противовоздушную оборону украинских формирований.
5 января издание Politico раскрыло любопытные технические подробности будущей поставки. Оно напомнило, что ЗУР RIM-7 предназначается для корабельных и сухопутных ЗРК, однако подобные системы у Украины отсутствуют. Два неназванных источника, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что ракеты RIM-7 планируется использовать вместе с ЗРК «Бук», имеющимися у Украины. Некоторое количество таких комплексов доработают для установки и применения ракет иностранного образца.
Вскоре, 6 января Пентагон официально анонсировал новый пакет помощи. Был раскрыт его полный состав, а также названы объемы некоторых поставок. В частности, подтвердили намерение отправлять на Украину ракеты Sea Sparrow. При этом количество таких изделий в открытых публикациях не сообщается. Точные сроки начала поставок тоже остаются неизвестными.
Заряжание пусковой установки
В официальных заявлениях не упоминается, как именно киевский режим будет использовать ракеты иностранного образца. Информация прессы об адаптации наличных ЗРК старого типа пока не получила подтверждения, но и не опровергалась. Соответственно, неизвестны и сроки выполнения такой доработки.
Нельзя исключать, что работы по интеграции американской ЗУР и украинских ЗРК уже завершены. Их могли выполнить в недавнем прошлом без предварительного объявления. Кроме того, Пентагон и Киев в теории могли использовать один из существующих проектов, ранее предлагавшихся иностранной промышленностью. В таком случае ЗРК с новыми ракетами могут встать на дежурство уже в течение нескольких следующих недель.
На море и на суше
Зенитная ракета малой дальности RIM-7 Sea Sparrow разрабатывалась американской компанией Raytheon с конца шестидесятых годов. Целью проекта являлась адаптация авиационной ракеты AIM-7 к использованию на морских платформах и создание на ее основе полноценного корабельного ЗРК. Проект завершился успешно, и в середине семидесятых ЗРК с ракетой Sea Sparrow («Морской воробей» – по аналогии с AIM-7 Sparrow) начал поступать на вооружение флотов США и других стран.
В дальнейшем компании-разработчики неоднократно модернизировали ракету и зенитный комплекс в целом. Постепенно увеличивались тактико-технические характеристики, надежность и т.д. Кроме того, расширялся круг решаемых боевых задач. Так, ЗУР постоянно дорабатывали с учетом новых угроз, в основном в виде появляющихся за рубежом противокорабельных ракет.
В середине девяностых развитие RIM-7 привело к появлению ЗУР и ЗРК RIM-162 ESSM. Такой ЗРК устанавливался на новых американских и зарубежных кораблях и стал заменой для RIM-7. При этом от старых комплексов не отказались. Они до сих пор остаются в эксплуатации, но постепенно уступают свое место новым ESSM.
Пуск ракеты Sea Sparrow
Так же в девяностых на вооружение отдельных стран поступил сухопутный вариант ЗРК Sea Sparrow. В этом случае пусковая установка и другие средства монтировались на прицепе. Такой комплекс предназначался для длительного дежурства на позиции.
В начале двухтысячных годов компания «Рейтеон» предложила потенциальным заказчикам из Восточной Европы оригинальный проект модернизации советских ЗРК «Куб». Он предусматривал замену части оборудования и внедрение ракеты RIM-7. Несмотря на обещанные преимущества, такой проект никого не заинтересовал.
Из последних новостей следует, что Raytheon или другая организация разработала аналогичный проект, основанный на комплексе «Бук». Вероятно, проектирование уже завершено, и теперь выполняется перестройка украинских ЗРК. Соответственно, поставка готовых комплексов в зону боевых действий может быть делом ближайшего времени.
Особенности и характеристики
Ракета RIM-7 Sea Sparrow выполнена на основе изделия «воздух-воздух» AIM-7 и в целом сохранила основные его особенности. Она построена в цилиндрическом корпусе длиной 3,7 м и диаметром 203 мм с двумя наборами плоскостей. Стартовая масса – ок. 230 кг, в зависимости от модификации. Компоновка – традиционная. Головной отсек вмещает средства наведения, за ними расположена боевая часть, а хвост отдан под твердотопливный двигатель.
Все варианты RIM-7 оснащались полуактивной радиолокационной ГСН, требовавшей подсвет цели. Используется осколочно-фугасная боевая часть массой 40,5 кг с полуготовыми поражающими элементами стержневого типа. Боевой частью управляет взрыватель с бесконтактным датчиком цели.
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Пост управления ЗРК Sea Sparrow типа Mk 115
За счет твердотопливного двигателя обеспечивается разгон до скорости порядка 3,5 М. Максимальная дальность стрельбы – 20 км. Цели поражаются на высотах не менее 15 км. Следует отметить, что по летным характеристикам корабельные ЗУР RIM-7 всех версий уступают авиационной AIM-7. Это связано с необходимостью самостоятельного разгона и отсутствием стартового двигателя.
Ракета RIM-7 штатно использовалась с пусковой установкой Mk 29. Такая установка несет восемь ЗУР и имеет механизмы наведения в двух плоскостях. Также корабль-носитель получал различные системы управления ракетным комплексом. Разрабатывались и внедрялись как приборы с ручным управлением, так и полностью автоматические системы.
По проекту от «Рейтеон», ракета RIM-7 могла использоваться на ЗРК «Куб». Для этого требовалась доработка пусковой установки и монтаж новых приборов управления. Кроме того, предлагалось радикально перестроить радиотехнические средства комплекса – для полной совместимости с ракетой.
С ограниченным потенциалом
Включение ракет RIM-7 Sea Sparrow в очередной пакет помощи указывает на то, что США и впредь намерены помогать киевскому режиму строить свою ПВО. Впрочем, такая помощь имеет специфический вид. В очередной раз украинским «союзникам» планируют отгрузить устаревшие изделия, снимаемые с вооружения собственного флота. Вряд ли такое оружие будет полезным, но в текущей ситуации Киев будет доволен и этой помощи.
Следует отметить, что недостатки, связанные с возрастом и качеством ракет, могут попытаться компенсировать за счет их количества. ВМС США постепенно отказываются от RIM-7 в пользу более новых образцов, и у них высвобождаются значительные запасы такого оружия. Это дает, как минимум, теоретическую возможность наладить массовые поставки ракет.
Сухопутная пусковая установка для RIM-7
Большой интерес представляет информация об использовании американских ЗУР на доработанных комплексах «Бук». Подобный «гибридный» ЗРК будет иметь ряд интересных особенностей разного рода. Так, с его помощью США и Украина смогут перенести корабельные ракеты на сушу с сохранением основных характеристик и возможностей. Кроме того, используемая платформа даст высокую мобильность, свойственную системам войсковой ПВО.
Впрочем, боевые возможности такого ЗРК все равно будут ограниченными. Его боевые характеристики определяются в основном параметрами ракеты, которая не отличается новизной и совершенством. Это означает, что «Буки» с Sea Sparrow не смогут отвечать на все имеющиеся угрозы. Кроме того, они станут приоритетной целью для ударов и, вероятно, не смогут защитить даже сами себя.
Сомнительная помощь
США вновь готовы передать Украине вооружение и составляют самый крупный и дорогой пакет помощи за последнее время. Но основную массу поставок вновь должны составить не самые новые и совершенные образцы. В частности, запланирована отгрузка снимаемых с вооружения зенитных ракет, причем в составе спешно созданного комплекса на старой базе.
Создание и готовящиеся поставки таких ЗРК можно рассматривать как попытку восстановления украинской ПВО. Однако такие комплексы будут иметь ограниченные характеристики и вряд ли станут массовыми, а также им предстоит стать целью для ударов. Все это позволяет предполагать, что ракеты RIM-7, как и другое иностранное вооружение, не повлияют на ход событий и не помогут нынешнему киевскому режиму.