Военное обозрение
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В Киеве в подъездах жилых домов расклеивают приказ военкома о проведении мобилизации

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В Киеве в подъездах жилых домов расклеивают приказ военкома о проведении мобилизации

В социальных сетях появляются фотографии расклеенных в подъездах жилых домов в одном из районов (Голосеевском) Киева распечатанные приказы военкома о проведении мобилизации.


В тексте приказа, помимо прочего, говорится, что военнообязанным гражданам без официального разрешения территориальных центров комплектации запрещено менять свое постоянное место жительства. Также в документе предписывается прибыть в районный военкомат в срок до 31 января.



Не исключено, что подобные приказы планируется разместить во всех подъездах жилых домов украинской столицы.

Также сообщается о проведении массового вручения повесток в военкомат во Львове, где повестки раздают практически во всех общественных местах, а также на блокпостах на всех выездах из города. Это в очередной раз подтверждает информацию о колоссальных потерях украинской армии.

На фоне повальной мобилизации на Украине все чаще отмечаются случаи массового оставления украинскими боевиками занимаемых ими позиций на линии боевого столкновения.

Как сообщает испанское издание El Pais, на линии фронта в окрестностях Бахмута (Артемовска) и Соледара свои позиции бросили два батальона ВСУ. Причиной несанкционированного отступления стала критическая нехватка боеприпасов. Также сообщается, что по информации, полученной от сбежавших с позиций военнослужащих, из шести имевшихся в одном из подразделений ВСУ танков за менее чем две недели боестолкновений остался один.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:35
    0
    Геть на кладбище сразу... чего мучаться то wassat но могут и ручки вверх поднять побыстрее, может и останутся вживых
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:23
      0
      Только его увидел - сразу стреляй. Пока он руки, гад, поднять не успел. am (С) Они сражались за Родину.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:36
    0
    Запрещено менять постоянное место жительства.
    Ездить то с места на место не запрещено. Так? Или не так?
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:43
      0
      Ездить то с места на место не запрещено.

      Не учите заметать следы . А вообще , там такой манифест в подьезде повесели , что пока дочитаешь до конца тебя уже обреют и " путь дорожка , полевая , не страшна нам бомбёжка любая " .
  3. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 17:40
    +1
    Во Львове визжат самое больше ,все выезды из города перекрыты военкомами и вручают повестки всем подряд , паника и страх среди населения нарастает .
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:42
      +1
      А вот то что с Лемберга начинают гребсти, это уже показатель. Раньше старались массово западную Украину не трогать.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:40
    +1
    А кому расклеивают? Они только сами ещё и осталиссь. Кто расклеивает. Остальные закончились. Дурачков идти умирать нет crying
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:45
    +4
    Вообще, что характерно, вой поднялся именно когда начали массово забирать западенцев - они ж там с 2014 года больше всех были за войну - и круче всех бегали от волн могилизации. А тут за окорока прихватили - вот вой и начался вселенский, какжитаг, "лучшие люди", "настоящии украинцы" - не должны умирать! Они скакать да маршировать должны, нуиногда мародерить имущество "схидняков" - вот их пусть и убивают побольше.
    Тфу, "бацка наш пи-и-и..." И дера. Дёра. Вот пи-и - и дёра на четырех копытах, чтоб пыль стояла, в наступ. На Польшу.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:48
      0
      О.. Могилизация. Хороший термин. Пригодиться
  6. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 17:45
    +1
    ...на линии фронта в окрестностях Бахмута (Артемовска) и Соледара свои позиции бросили два батальона ВСУ...

    Не в ту сторону они сбежали с позиций. Надо было им сдаваться, а теперь их обратно в мясорубку бросят.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:50
      0
      Я б на их месте в сторону солнышка бежал.
      Тут хоть не ошибешься
  7. bk316
    bk316 Сегодня, 17:52
    0
    Мясо куеву нужно свежее мясо.
    И опять Пригожин выбрал правильную тактику.
  8. topol717
    topol717 Сегодня, 17:54
    +2
    Плохо это. Сейчас сгребут еще 1 миллион ТОровцев, и опять будет огромный численный перевес на их стороне.
    1. Слон
      Слон Сегодня, 18:26
      0
      Надо бы помочь населению незалежной - разбомбить военкоматы хотя бы в городах миллионниках
  9. HAM
    HAM Сегодня, 17:59
    0
    При таких раскладах западенщине остаётся только одно---сдаться в плен полякам...
    Скоро услышим---"Львив-це польска...."
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:18
    0
    В Киеве в подъездах жилых домов расклеивают приказ военкома о проведении мобилизации

    Чем больше паники и страха, тем ближе УССР.
  11. V.B.
    V.B. Сегодня, 18:25
    0
    А главнокомандующий Путин в курсе, что к весне у них будет критическое численное преимущество? Или на коленке новый Минск напишут?