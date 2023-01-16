В Киеве в подъездах жилых домов расклеивают приказ военкома о проведении мобилизации

В социальных сетях появляются фотографии расклеенных в подъездах жилых домов в одном из районов (Голосеевском) Киева распечатанные приказы военкома о проведении мобилизации.
В тексте приказа, помимо прочего, говорится, что военнообязанным гражданам без официального разрешения территориальных центров комплектации запрещено менять свое постоянное место жительства. Также в документе предписывается прибыть в районный военкомат в срок до 31 января.
Не исключено, что подобные приказы планируется разместить во всех подъездах жилых домов украинской столицы.
Также сообщается о проведении массового вручения повесток в военкомат во Львове, где повестки раздают практически во всех общественных местах, а также на блокпостах на всех выездах из города. Это в очередной раз подтверждает информацию о колоссальных потерях украинской армии.
На фоне повальной мобилизации на Украине все чаще отмечаются случаи массового оставления украинскими боевиками занимаемых ими позиций на линии боевого столкновения.
Как сообщает испанское издание El Pais, на линии фронта в окрестностях Бахмута (Артемовска) и Соледара свои позиции бросили два батальона ВСУ. Причиной несанкционированного отступления стала критическая нехватка боеприпасов. Также сообщается, что по информации, полученной от сбежавших с позиций военнослужащих, из шести имевшихся в одном из подразделений ВСУ танков за менее чем две недели боестолкновений остался один.