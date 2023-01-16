ГУР МО Украины: «Россия готовится к новому нападению, разрабатывая различные сценарии продолжения боевых действий»

Аналитики и наши, и международные имеют право анализировать, и это правильно, разные сценарии. Потому что сценарии и направление нападения может быть не одно. И враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты, чтобы дезориентировать нас

(...) нам нужно больше поддержки, больше оружия , больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает

Россия готовит новое нападение, разрабатывая различные сценарии, одновременно занимаясь дезинформацией для введения в заблуждение командования Генштаба ВСУ. Об этом заявил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.По убеждению украинской разведки, Россия готовит дальнейшее вторжение на Украину, прорабатывая сразу несколько сценариев наступления. Кроме того, российская разведка специально делает вбросы, чтобы запутать украинское руководство. Например, заявляется о возможном десанте на Одессу. Хотя это нереальный на данный момент сценарий, но вынуждает держать силы на данном направлении, потому что ничего не стоит исключать. Или Белоруссия, с территории которой уже происходило наступление на Киев, здесь тоже не все так просто, как кажется.- сказал он.Также в ГУР МО Украины убеждены, что Россия не откажется от планов дальнейшего наступления, поэтому призывают своих западных спонсоров оказывать как можно большую поддержку Украине поставками вооружений.- добавил представитель разведки.