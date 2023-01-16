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ГУР МО Украины: «Россия готовится к новому нападению, разрабатывая различные сценарии продолжения боевых действий»

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ГУР МО Украины: «Россия готовится к новому нападению, разрабатывая различные сценарии продолжения боевых действий»

Россия готовит новое нападение, разрабатывая различные сценарии, одновременно занимаясь дезинформацией для введения в заблуждение командования Генштаба ВСУ. Об этом заявил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.


По убеждению украинской разведки, Россия готовит дальнейшее вторжение на Украину, прорабатывая сразу несколько сценариев наступления. Кроме того, российская разведка специально делает вбросы, чтобы запутать украинское руководство. Например, заявляется о возможном десанте на Одессу. Хотя это нереальный на данный момент сценарий, но вынуждает держать силы на данном направлении, потому что ничего не стоит исключать. Или Белоруссия, с территории которой уже происходило наступление на Киев, здесь тоже не все так просто, как кажется.

Аналитики и наши, и международные имеют право анализировать, и это правильно, разные сценарии. Потому что сценарии и направление нападения может быть не одно. И враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты, чтобы дезориентировать нас

- сказал он.

Также в ГУР МО Украины убеждены, что Россия не откажется от планов дальнейшего наступления, поэтому призывают своих западных спонсоров оказывать как можно большую поддержку Украине поставками вооружений.

(...) нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает

- добавил представитель разведки.
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6 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:42
    +1
    Ой какая Россия нехорошая...
    Второе наступление готовит...
    Ещё и вводит в заблуждение то место, где командование Генштаба ВСУ располагалось.
    Само командование никто в заблуждение не вводил.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:20
      +1
      Самое вероятное направление для наступления - Харьковская, Сумская и Черниговская области. Наступление с территории Беларуси - джокер в рукаве ГШ ВС РФ.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:44
    +1
    Бандеровцы верны себе. Даже наступление называют нападением.
  3. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 17:49
    +1
    Россия готовит новое нападение, разрабатывая различные сценарии, одновременно занимаясь дезинформацией для введения в заблуждение командования Генштаба ВСУ.

    В любом Генштабе должны быть планы на все случаи жизни. На случай обороны и случай нападения инопланетян и чертей из Ада. А также на случай наступления на Ад. (с)
    Так что нашему Генштабу всегда должно быть чем заниматься.
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 17:56
    +4
    Капитан очевидность. Оказывается у нас есть штаб и он работает.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:48
    +1
    В общем, почитаешь - наступление вот-вот начнётся, причём в любом месте. Всё перечислено: от десанта в Одессу до удара через белорусские болота, а также Запорожье, Донбасс и Харьков. lol Ясно, что ничего не ясно.