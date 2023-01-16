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Депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за увольнение советника Офиса президента Украины Арестовича

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Депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за увольнение советника Офиса президента Украины Арестовича

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович должен быть уволен с занимаемой должности, поскольку озвучиваемые им сообщения не имеют никакого отношения к официальной политике Офиса президента. Так считают депутаты Верховной Рады Украины, которые сегодня начали собирать подписи за увольнение Арестовича, сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.


Нет сомнений, что причиной для таких действий депутатов стало недавнее заявление Алексея Арестовича по поводу ракетного удара по жилому дому в Днепропетровске.

Напомним, что ранее Арестович признал: на жилой дом в Днепре упала российская ракета, сбитая украинскими средствами противовоздушной обороны. По его словам, удар могла нанести и сама украинская ЗУР. Это заявление советника Офиса президента Украины фактически разрушило сформированный Киевом миф о том, что российские войска целенаправленно наносят удары по жилым домам. Хотя Арестович отметил, что не было бы обстрелов украинской инфраструктуры – не было бы и сбитой ракеты, но уже понятно, что ПВО ВСУ сами решили сбить ракету над жилой застройкой Днепра.

Поскольку Арестович раскрыл правдивую информацию о происшествии в Днепре, депутаты сочли необходимым отдельно направить обращение и в Службу безопасности Украины (СБУ). Гончаренко назвал выступление Арестовича по событиям в Днепре проявлением государственной измены.

Сам Арестович явно немного испугался последствий своих заявлений: он рассказал, что эту версию произошедшего ему представил один из знакомых, а также пожаловался на усталость, из-за которой позволяет себе «говорить свободно».
Автор:
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20 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 17:54
      +6
      Руки прочь от Люси, еврогомосеки! am Сами отжигать не умеют, кого нам смотреть теперь? Не УГ подоляка же?
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 18:04
        +1
        как то слишком сложно . внедрить Арестовича в инфо поле России ... ну так себе идея ...
        там само интнрвью доставляет не так сложно найти - его знакомый шел по улице и услышал два хлопка точно как от пво а потом девятиэтажка сложилась.... а знакомого того никто не видел.... а наши вцепиись в эту фразу ... какие то мутки
    2. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 18:04
      +1
      Мдя. Приложил Зелю покруче Соловьева. Видно Люся в президенты метит. Если не посадят через пару дней, то " биг босс" в курсе и Зеле "кирдык".
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:17
        0
        Многоэтажка сложилась. Кто-то ж в неё попал. Явно не арестович
        1. vvvjak
          vvvjak Сегодня, 18:28
          +2
          Арестович уже успел наговорить на темы помимо ракет. И про русский язык и про церковь и про власти Украины (не особо стесняясь в выражениях).Соловьев нервно курит в сторонке. Люсю "понесло".
      2. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 18:22
        +1
        Видимо Арестович совсем плохой , он ещё и на Зеленского попёр , ой что то будет -
        " Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал репрессии против канонической Украинской православной церкви со стороны Службы безопасности Украины.
        "Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: "Зеленский объявил войну христианству"? "
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:47
    +5
    Жабогадюки нашли себе новую жертву. Показательно что душат Люсю за то что он случайно...правду сказал о том что в дом зенитная ракета украинская попала. Вот это ирония-всю свою карьеру врал и изворачивался а конец карьеры светит не за вранье а случайно правду. особенно показетльны его дальнейшие заячьи скачки6 "устал и еле языком ворочал, не соображал" и особенно " мне эту информацию сказал один товарищ пвошник который в этот момент шел по улице. а он раньше никогда не ошибался". Вот уж действительно несет бред...
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:50
      +2
      Вот это ирония-

      Это не ирония. Это справедливость. С враньем оно как? Если сознательно и часто врать, то сам перестаешь понимать где правда а где ложь. Это называется заврался. Люся давно заврался.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:55
    +4
    Просто оно создает свою политическую партию и хочет в Раду войти с прицелом на президентство...
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:55
    +2
    они офонарели, такую юмористическую передачу с эфира снять?!!!
  5. Normann
    Normann Сегодня, 18:00
    +4
    Самое интересное - он же далеко не глупый человек.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 18:14
      -1
      Полностью согласен с Вами,человек он в целом неглупый,но господин Арестович,что называется,вышел в тираж,он начал работать на нашу пропаганду,его объяснения по поводу днепропетровской ракеты просто смехотворны (М.Фейгин,я был невменяемым,шел по улице,встретил знакомого ракетчика и т.д.)),он заигрался,до одурения мозгов.
      Его надо наградить какой-нибудь российской медалью.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:03
    +1
    Уравновешенного политика, который говорит не то, что нужно Верхнему Ряду в Киеве, конечно надо слить.
    Арестович больше России вреда принёс и ещё мог бы принести, чем Украине. Поэтому - в отставку его!!!
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:09
    +2
    Зазеркалье,одним словом. Хотя...омбудсменшу по правам за враньё уволили... Как они там живут? what
  8. Genak
    Genak Сегодня, 18:17
    +4
    Главное вовремя с маленьким скандальчиком и большим счётом безболезненно слиться ;)
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:19
    0
    Даёшь сбор подписей против Зеленского.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:25
    +2
    А вы говорите - по Банковой надо пулять)))
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 18:33
    0
    Тот вариант, когда он похоже таки доболтался...
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:37
    0
    Люся (Штирлиц) никогда не был так близок к провалу. lol Пора, ему, валить в гейропу. Подальше от СБУ, там за меньшие косяки угробить могут. yes
  13. Retvizan1974
    Retvizan1974 Сегодня, 18:45
    -1
    А давайте соберём подписи за увольнение Пескова? Ой.. Простите, ерунду ляпнул...