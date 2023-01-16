Депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за увольнение советника Офиса президента Украины Арестовича

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович должен быть уволен с занимаемой должности, поскольку озвучиваемые им сообщения не имеют никакого отношения к официальной политике Офиса президента. Так считают депутаты Верховной Рады Украины, которые сегодня начали собирать подписи за увольнение Арестовича, сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.Нет сомнений, что причиной для таких действий депутатов стало недавнее заявление Алексея Арестовича по поводу ракетного удара по жилому дому в Днепропетровске.Напомним, что ранее Арестович признал: на жилой дом в Днепре упала российская ракета, сбитая украинскими средствами противовоздушной обороны. По его словам, удар могла нанести и сама украинская ЗУР. Это заявление советника Офиса президента Украины фактически разрушило сформированный Киевом миф о том, что российские войска целенаправленно наносят удары по жилым домам. Хотя Арестович отметил, что не было бы обстрелов украинской инфраструктуры – не было бы и сбитой ракеты, но уже понятно, что ПВО ВСУ сами решили сбить ракету над жилой застройкой Днепра.Поскольку Арестович раскрыл правдивую информацию о происшествии в Днепре, депутаты сочли необходимым отдельно направить обращение и в Службу безопасности Украины (СБУ). Гончаренко назвал выступление Арестовича по событиям в Днепре проявлением государственной измены.Сам Арестович явно немного испугался последствий своих заявлений: он рассказал, что эту версию произошедшего ему представил один из знакомых, а также пожаловался на усталость, из-за которой позволяет себе «говорить свободно».