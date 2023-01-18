Таранакская война. Как туземцы побеждали образованных англичан

Незнакомые туземцы
Многие россияне видели фильм «Королева реки». Но мало кто действительно знает, на каких исторических событиях основан его сюжет. В центре его находятся отношения между ирландской девушкой и маорийским дезертиром, который из-за убийства своего отца перешёл на сторону повстанцев.
Образ полевого командира Ривхи (Ривы) Титоковару блестяще воплощён Темуэрой Моррисоном, но про реальный персонаж в фильме упоминаний нет: Титоковару фигурирует там как Те Каи По, то есть «пожиратель белых».
В чем же правда, и каким образом маори удалось не только создать проблемы британской регулярной армии, но и добиться результатов, которых больше против англичан не добивался никто из порабощённых народов?
Да кто они вообще такие?
Гипотезы происхождения маори очень разные. Версия новозеландского историка Те Ранги Хироа гласит, что они произошли от смешения полинезийцев, выходцев с Таити, с викингами, которые якобы доплыли аж до тех краев. Косвенно эту версию подтвердил Тур Хейердал. Маорийский язык относится к австронезийским, родина его – Малайзия.
В России не очень хорошо знают, кто такие маори, но зато представители этого народа вполне известны. В основном это деятели культуры и искусства. В первую очередь, конечно, это режиссер фильмов про Джеймса Бонда Ли Тамахори.
Также россияне отлично знают актеров Темуэру Моррисона, Клиффа Кертиса, Рину Оуэн, Кишу Касл-Хьюз. Мамаэнгароа Керр-Белл известна в меньшей мере, но многие помнят фильм девяностых годов «Когда-то они были воинами». Киноактер Рассел Кроу – на четверть маори. Ну и, конечно, фанаты спорта наверняка видели ритуальный танец «хака», который исполняет новозеландская команда по регби перед каждым матчем.
Кто выиграл?
Восстание Титоковару оказалось наиболее ущербным для британских властей из всех антиколониальных акций, когда-либо имевших место. Ни шотландское восстание Уоллиса, ни индийское восстание сипаев такого эффекта не имели, хотя почему-то они известны больше.
Впрочем, несложно догадаться почему − Великобритании, видимо, стыдно признавать поражение от народа, не имевшего на тот момент не только своей письменности, но и даже собственных месторождений железа. Научили маори пользоваться огнестрельным оружием сами же британцы, спровоцировав волну так называемых мушкетных войн между различными «иви» − племенами. На свою голову.
Есть только год между прошлым и будущим
Восстание Титоковару продолжалось всего лишь год, с июня 1868 года по март 1869 года. Оно охватило, преимущественно, регион Южный Таранаки на Северном острове Новой Зеландии. Рива Титоковару, вождь иви Нгаруахина, руководствовался земельными претензиями к британским оккупантам. Ему удалось втянуть в состав повстанцев еще и соседний иви Нгати Руануи.
Но катастрофа для британцев была даже не в том, что в восстании участвовали два достаточно крупных иви. Основная проблема была в том, что среди повстанцев были получившие британское высшее военное образование офицеры из числа маори.
В основном прецеденты дезертирства и перехода на сторону повстанцев были связаны с личными мотивами мести англичанам за убийства, изнасилования, лишения жилья родственников этих офицеров. Естественно, британцы столкнулись уже не с аборигенами, умевшими только драться деревянным оружием, а с квалифицированными кадрами.
В фильме «Королева реки» содержится множество исторических неточностей, что можно списать на режиссерскую фантазию. Но Вирему, герой Клиффа Кертиса (уроженца Роторуа, где до сих пор доминирует язык маори) – персонаж вполне реальный, и его случай типичен был для восстания полевого командира Титоковару. Убили отца у него на глазах, хотя от просил англичан не проводить такие жестокие зачистки в маорийских деревнях − вот и предал присягу.
Мало того, на сторону Титоковару перешло немало британских специалистов в области фортификации, что позволило повстанцам удерживать в течение длительного периода свои крепости, сделанные из дерева, но обработанного специальными средствами, не позволявшими их поджечь.
Большая часть повстанцев пользовалась британским огнестрельным оружием, а некоторые даже носили британскую форму, что не всегда позволяло англичанам и воевавшим за них маори отличить повстанцев от своих. Уровень владения английским языком среди маори был уже тогда высоким, что еще более стирало отличие своих от противников.
Белые и цветные
Первоначально повстанцы нападали только на белых англоязычных поселенцев, которые, выражаясь современным языком, вели рейдерские захваты земель. Дальше всё стало хуже. Для англичан.
Фактически, все надежды Британии на колонизацию «Большого белого облака» были разрушены с нападением отряда под руководством беглого повстанца под руководством полевого командира Ривы Титоковару на британское поселение Те Кооти. Оно было захвачено. Дальнейшие попытки борьбы с повстанцами приносили лишь временный успех в силу того, что те были вооружены и подготовлены стратегически не хуже англичан.
Дальше среди британцев возникла паническая боязнь харизматического лидера сразу двух иви, принимавших участие в восстании. Почему?
Да по той же причине, по которой люто боялись немцы маорийских воинов во Вторую мировую. Традиция поедать сердце убитого врага явно не устраивала европейцев. Титоковару же ввел ее в качестве обычного явления после каждого боя, провозгласив себя пророком и требуя соблюдения традиций маорийского язычества.
Первоначально, учитывая небольшую численность правительственных войск в Новой Зеландии, они столкнулись с серьёзной проблемой: количество участвовавших в боях повстанцев превосходило англичан примерно в 12 раз. В дальнейшем к боевым действиям были подключены маори из других иви, количество примерно сравнялось.
Ещё позже из других регионов империи прибыло подкрепление регулярной армии. Но это не помогло в условиях практически массового дезертирства добровольцев британского ополчения.
В итоге британская армия была вынуждена уйти из Южного Таранаки. Повстанцы заняли территорию между населенными пунктами Нью-Плимут и Вангануи.
Ни одну битву в ходе восстания Титоковару не проиграл. Но ему пришлось прекратить кампанию после того, как англичанам под командованием полковника Джорджа Стоддарта Уитмора удалось выследить его штаб в болотах Нгаере. Риве чудом удалось бежать. Но даже после этого британское правительство опасалось нападений на Вангануи и Манават.
А начиналось восстание с примитивного саботажа. Повстанцы портили геодезическое оборудование, которое использовалось белыми поселенцами при «дележе» земли, а также наносили ущерб их вновь построенным домам. Далее начались кражи сельскохозяйственного инвентаря и иного имущества белых. Насильственные действия против личности начались в июне 1868 года, когда повстанцами были убиты трое поселенцев за то, что те рубили лес, который маори считали своим.
Затем застрелили колониального полицейского, причём почти рядом с воинской частью в Вайхи. Далее произошли события, которых англичане явно не ожидали совсем. Убийцы доставили тело полицейского в деревню Те Нгуту о Те Ману, съели большую часть его тела, после чего Титоковару направил англичанам пространное письмо.
Очевидно, оно было написано кем-то из дезертиров из числа маори, перешедших на сторону повстанцев, на грамотном английском языке, где Титоковару грозился делать то же самое с остальными белыми, пришедшими на землю его иви «днём и ночью». С этого всё и началось.
Англичане усилили военную группировку колониальных войск не только земляками, но и маори из иви Вангануи. На первом этапе была та самая «частичная мобилизация», в ходе которой маори из дружественных иви призывались на три месяца. Усиление также проводилось за счёт добровольцев-стрелков из Веллингтона.
Стратегия победы
Основная стратегия действий Титоковару разрабатывалась в целом не им, а дезертирами из британских регулярных войск, имевшими высшее военное образование. Уже первая битва с британской армией показала стратегическое превосходство повстанцев. Первый налёт на британскую воинскую часть был совершен под руководством дезертира-перебежчика Чарльза Кейна.
Его маорийское имя неизвестно, так как при получении британского образования студентам присваивались английские имена и фамилии. Преимущество заключалось в данном случае в нападении на рассвете, когда личный состав гарнизона спал, и в численном превосходстве повстанцев.
Сам Титоковару не принимал участия в рейде, оставаясь в Те Нгуту о Те Ману, в основном пункте базирования его командного штаба. Повстанцы съели два сердца британских солдат, в результате чего командующий Макдоннел поцеловал лезвие сабли и поклялся за это отомстить.
Новость для военной практики маори была в том, что англичане создали конное подразделение под началом Патеа Йоменри. До прихода англичан лошади на территории Новой Зеландии не водились. Маори верхом ездить, естественно, не умели.
Но британская регулярная армия устроила им курсы по верховой езде. Результат, как всегда, был плачевен для британцев: в рядах повстанцев Титоковару оказалось значительное количество дезертиров, овладевших навыками обращения с конём. На коне умел ездить и сам Рива Титоковару.
Попытка англичан взять штурмом Те Нгуту о Те Ману обернулась фиаско. Специалисты фортификации маорийских повстанцев выставили там несколько рядов частокола, пропитанных противопожарными средствами. Макдоннеллу удалось только сжечь часть находившейся за пределами крепости деревни.
Но это лишь вызвало ещё большую ярость маори и ещё более массовое дезертирство и переход маорийских бойцов на сторону повстанцев. Со стороны крепости англичан «приветствовал» шквальный огонь, под которым им пришлось отступить при преследовании повстанцев.
План нападения на деревню Руаруру оказался для британских войск ещё более провальным: колонна из 360 бойцов просто прошла, не сориентировавшись, аж до базы повстанцев, совершила несколько беспорядочных выстрелов по самой базе, где тут же встретила ожесточенное сопротивление.
Выстрелы со стороны Титоковару велись на этот раз уже не из базы, а из сооруженных вокруг неё окопов, причем с разных направлений, что привело к полной дезориентации британских военных. Также выстрелы велись с деревьев, к чему это может привести, из новейшей истории известно от финских снайперов – «кукушек».
Сердце первого убитого британского солдата повстанцы тогда тоже съели. Макдоннел ещё задолго до практики советских заградотрядов собственноручно стрелял в отступавших первыми, хотя на момент этих убийств он уже дал приказ к отступлению. При этом к повстанцам присоединились многие жители соседних деревень, уже уставшие от британских репрессий окончательно.
Национальный позор и загадка победы
Попытка взять штурмом базу Ривы Титоковару стала для англичан самым крупномасштабным поражением за всю национальную историю. Это признают даже британские военные историки. Последствия были катастрофичны для англичан хотя бы тем, что от сотрудничества с ними отказался многочисленный маорийский иви Купапо, ранее сотрудничавший с ними добровольно, мало того, произошел бунт белых рейнджеров.
Проигрыш англичан привёл чуть позже к ещё более далеко идущим последствиям. Рива Титоковару получил поддержку соседних хапу из того же иви: численность повстанцев увеличилась почти вдвое. Началась уже не оборона, а наступление. За такие события Лондон Макдоннела уволил, заменив его Джорджем Уитмором.
Но и его операции против повстанцев успехом не увенчались. При его атаке на позиции Титоковару опять маорийскими повстанцами был открыт огонь с нескольких сторон, с близкого расстояния. Уитмор дал приказ к отступлению. На сей раз британские солдаты были настолько дезориентированы, что периодически открывали огонь по своим.
А вот члены племени Купапа стреляли в спину шедшим впереди британцам, поскольку в их племени тоже росло недовольство массированными зачистками деревень. Что бы ни делал дальше Уитмор, всё это сопровождалось новыми фортификационными решениями специалистов Титоковару. Причём они давали вид на побережье в тех местах, где проход к нему был затруднен непроходимым лесом. Начались уже резни даже мирного белого населения. Англичане начали строить линии обороны.
Как-то справиться с восстанием Титоковару англичанам удалось при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Видимо, воздействовали шпионы, побуждавшие свои иви и хапу переходить на сторону англичан. Очередная осада крепости повстанцев вызвала массовое бегство воинов из неё через те лазейки, которые британцами не были перекрыты.
Существует не очень реальное мнение одного из взятых в плен дезертиров, что Рива Титоковару потерял харизматическое воздействие на повстанцев после прелюбодеяния с женой вождя другого иви.
Началась охота за головами. В первую очередь это делали сами же маори из «дружественных» иви с особой жестокостью. За головы полевых командиров англичане давали 10 фунтов стерлингов, что для маори тех времен было приличными деньгами.
Наконец, Титоковару и небольшую группу сторонников «накрыли» в болотах в землях его иви. Они были истощены, не имели источников огня, питались червями и грибами, поэтому в плен их взять не составляло проблем.
Хотя Титоковару могли присудить к смертной казни, англичане, видимо, опасались повторения массовых волнений, поэтому приговорили его к тюремному заключению. Выйдя на свободу, вождь перешел к мирной тактике борьбы за права своего народа.
Итогом восстания стали более мирные отношения маори и поселенцев и дальнейшие уступки колониальной администрации по земельному вопросу.