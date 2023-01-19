Новейшая израильская ПКР с возможностью поражения наземных целей

Компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о планах начать производство новой противокорабельной ракеты воздушного базирования с дальностью полета до 300 километров. ПКР Ice Breaker, которая, по словам израильской компании, дебютировала на авиашоу в Фарнборо 18–22 июля 2022 года, является частью семейства ракет, в которое входит также ПКР Sea Breaker, продемонстрированная в 2021 году.
«Программа представляет собой многофункциональную ракету большой дальности. Год назад мы были под эмбарго, и мы могли опубликовать только подробности прототипа Sea Breaker. Теперь мы можем показать всю линейку. Это многофункциональная ракета, решение для воздушных, наземных и военно-морских целей, которое может атаковать цели на суше и на море»,
– заявил представитель Rafael Defense News на условиях анонимности по соображениям безопасности.
Новая ПКР относится к 5-му поколению, оснащена бортовым компьютером, дающим возможность использовать искусственный интеллект с алгоритмами поиска, распознавания целей и автономного, без вмешательства оператора, принятия решений на выбор цели и ее уничтожение.
Новыми ракетами планируется вооружить шесть новейших корветов типа Sa'ar 6. Два из них уже в строю – Magen и Oz, правда, пока без ПКР. Четыре корабля строятся.
Sa'ar 6 имеет водоизмещение почти 1 900 тонн при полной загрузке и длину 90 м. Он вооружен 76-мм пушкой Oto Melara, двумя боевыми станциями «Тайфун», 32 ячейками вертикального пуска для ракет «земля-воздух» «Барак-8», 20 ячейками для системы точечной защиты C-Dome, 16 противокорабельными ракетами Sea Breaker, РЛС АФАР EL/M-2248 MF-STAR и двумя 324-мм торпедными аппаратами. Имеет ангар и площадку для размещения вертолета среднего класса SH-60.
Новыми ракетами также планируется перевооружить три находящихся в строю корвета типа Sa'ar 5- Eilat, Lahav и Hanit. Сейчас эти корабли имеют на борту 24 ПУ устаревших американских ПКР RGM-84C Harpoon. Менеджеры Rafael Advanced Defense Systems прекрасно осознают отличные экспортные перспективы ракеты на внешнем рынке оружия.
В ценовом сегменте от 500 000 до 1 миллиона долларов в сравнении с конкурентами: будь то Naval Strike Missile (NSM) норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace, MM40 Block 3 европейской компании MBDA или RBS-15 шведской компании Saab Bofors Dynamics, наиболее совершенными образцами противокорабельного оружия 1000-фунтового калибра западного производства.
Ракета Sea Breaker, разработанная Rafael Advanced Defense Systems, относится к классу «корабль-корабль», может быть запущена с корабельных и береговых пусковых установок, маршевый полет проходит с дозвуковой скоростью (М-0,85–0,9), на высоте волн (Sea Skimmer) от 2 до 5 метров в зависимости от состояния моря и управлется с помощью мультиспектральной инфракрасной ГСН.
Планер ракеты изготовлен по технологии «стелс» из радиопрозрачных и радиопоглощающих материалов (отдельные элементы фюзеляжа, экранирующие двигатель и ГСН), что затрудняет ее обнаружение радиолокационными средствами противника.
Ракета оснащена миниатюрным двухконтурным турбореактивным двигателем TRI 60 от компании Safran Microturbo с тягой 3,73 кН с цифровой системой управления.
Sea Breaker классифицируется западными экспертами как противокорабельная ракетная система пятого поколения большой дальности, в том числе благодаря наличию компьютеризированных систем наведения, управления и анализа с использованием искусственного интеллекта.
Это было изначально заложено в ТТЗ на ракету, израильтяне с самого начала предполагали, что новая ракета должна будет способна работать в любых погодных условиях и, если возможно, автономно, также в среде с недоступной системой GPS (NAVSTAR), независимо от того, будет ли она заблокирована или нет.
По мнению специалистов «Рафаэля», ракета достаточно компактна: диаметром 300 мм и длиной 3 980 мм, с раскладывающимся углепластиковыми крыльями. Для своих скромных размеров новая ракета способна достигать цели на расстоянии до 300 км, используя естественные укрытия: местность, острова и береговую линию.
Кроме того, поскольку полет на такое расстояние может занять более 20 минут, ракета Sea Breaker имеет возможность установить безопасную двухстороннюю связь с центром управления и контроля, который может скорректировать полет, прервать миссию, произвести переоценку ситуации и, например, изменить цель, отказавшись от первоначального объекта, который ранее, к примеру, был успешно атакован (оценка боевого урона), используя изображение, транслируемое с ГСН ракеты на пульт оператора.
На винчестере бортового компьютера хранятся объёмные (3D) «оптик электронные портреты» всех возможных гражданских и военных судов. На основании имеющейся в бортовом компьютере информации, без участия оператора, он самостоятельно принимает решение, какую цель атаковать.
Подобное решение уже успешно применяется в более сложных и дорогих системах. Столь высоким IQ систем наведения обладают немногие ракетные системы – более тяжелые, американская новейшая тяжелая ПКР Tomahawk Block V a, советская 7-тонная 3M45 «Гранит», а также новейшие российские ПКР 3М-54 «Калибр» и 3M55 «Оникс». Но эти ракеты «тяжелого класса».
А из легких ракет Sea Breaker на сегодня обладает самым высоким интеллектом. Новая противокорабельная ракетная система компании «Рафаэль» представлена как полностью автономная и сверхточная система, способная эффективно атаковать различные стационарные и мобильные морские и наземные цели.
Израильтяне подчеркнули, что достигнутая точность удара является результатом многолетнего опыта в области управляемого вооружения, который неоднократно и эффективно проверялся в ходе реальных боевых действий. Высокая точность, помимо всего прочего, снижает сопутствующий ущерб, что особенно важно при атаке объектов в гражданской среде (торговые суда, объекты коммунального хозяйства, толпы людей).
Основываясь на собственном опыте, израильтяне хорошо понимают, что в современных конфликтах будет очень сложно отличить объекты, где есть только военные цели.
Результатом этой многолетней работы и наблюдений является мультиспектральная инфракрасная ГСН, используемая в ракете Sea Breaker, которая должна быть адаптирована для идентификации объектов и выбора цели для атаки на основе собранной и хранящейся в бортовом компьютере ракеты базы данных. «Интеллект» системы наведения ракеты имеет возможности автоматического обнаружения цели (ATA) и автоматического распознавания цели (ATR).
Ракета должна иметь возможность эффективно действовать в прибрежных и открытых водах, а также в зонах, защищенных современными системами A2/AD (Anti Access/Area Denial). Новая ракета имеет ряд преимуществ в сравнении с состоящими на вооружении ПКР – использование стелс-технологий в конструкции ракеты, невосприимчивость к электронным помехам, полет на малой высоте с использованием местности (над сушей) и интенсивное маневрирование, возможность синхронизировать атаку по одной цели несколькими ракетами с разных направлений и с различных высот.
Эффективность ракеты Sea Breaker обеспечивается мощной осколочно-фугасной боевой частью массой 113 кг, созданной из боевого отделения стандартной американской 250-фунтовой авиабомбы Mark 81, которая, по мнению инженеров «Рафаэль» – «благодаря точному попаданию способна нейтрализовать корабль размером с фрегат после однократного попадания». Авиабомба содержит в себе 44 кг взрывчатки Tritonal.
Также важен канал передачи данных в ракете, который позволяет оператору обновлять тактическую ситуацию в режиме реального времени и принимать решения в случае форс-мажора или когда ракета самостоятельно не может идентифицировать цель. Благодаря этому можно прервать полет, а также оценить урон в битве BDA (Battle Damage Assessment).
Израильтяне подчеркивают, что Sea Breaker – это универсальная система, подготовленная для установки на мобильные наземные пусковые установки и корабли. В случае развертывания береговых батарей предполагается, что стандартное огневое подразделение должно состоять из трех пусковых установок, по крайней мере, одного транспортного средства перезарядки ракет (MLV), одного пункта управления и контроля (CCU) с защищенной системой связи и одного транспортного средства материально-технического снабжения.
В целях упрощения работы, в случае с Израилем, предполагается, что для ракет Sea Breaker будут использовать готовые решения, аналогичные тем, которые применяются в ЗРК – пусковых установок Rafael SPYDER («земля-воздух» PYthon и DERby).
Представители Rafael также подчеркивают, что система Sea Breaker может работать с зенитными системами SPYDER в единой боевой системе управления и контроля C2, основанной на мобильных пунктах управления CCU. Благодаря этому на базе обоих ракетных комплексов можно создать единую систему защиты прибрежной зоны, как от угроз с воздуха, так и от кораблей противника. Такая система также могла бы поражать наземные цели противника на расстоянии до 300 км от стартовой площадки.
Стартовый вес ракеты – 350 кг. С другой стороны, вес всего комплекта пусковой установки с двумя пусковыми контейнерами и элементами управления – оценивается 1 500 кг, для сравнения: ПУ с двумя пусковыми контейнерами «Экзосет» ММ-40 Block 3 весит 2 520 кг.
Таким образом, ракеты Sea Breaker можно размещать даже на небольших кораблях водоизмещением около 100 тонн, обеспечивая им высокую огневую мощь. В свою очередь, в наземном варианте пусковые установки могут размещаться на автомобилях Ford F-350.
Сама конструкция береговой батареи имеет открытую архитектуру и может быть конфигурирована по требованиям заказчика с возможностью обеспечения автономной работы, а также в различных командных структурах.
Кроме того, израильтяне указывают, что благодаря защищенной системе связи они могут обеспечить в реальном времени связь не только ракеты с ПКУ, но и с другими батареями и кораблями. В сочетании с системой планирования и контроля миссий AMP (Advanced Mission Planning and Control) также позволяет координировать атаки, проводимые одновременно с суши и моря.
Утверждается, что усовершенствованная, по сравнению с прототипом, ракета Ice Breaker способна летать на сверхмалых высотах (2–5 метров), обладает свойствами малозаметности (или технологией малозаметности) и может функционировать автономно или в режиме «человек в петле». Представитель фирмы также сообщил, что оружие пятого поколения может запускаться с различных самолетов и вертолетов, в частности, назван вертолет Puma, а также самолеты Gripen, FA-50, M-346 и F-16. Он добавил, что Gripen может нести шесть ракет Ice Breaker, а F-16 – семь.
«Еще пара ключевых параметров заключается в том, что новая ракета не зависит от спутниковой системы GPS, для одиночной или залповой атаки. Это своего рода малозаметное ударное оружие с полной совместимостью с другими системами Rafael. Например, если вы используете на самолете (вертолете)-носителе блок управления оружием Spice 1000, вы можете применять ПКР Ice Breaker. Уникально получить такую дальность и 350-килограммовый стартовый вес и низковысотную траекторию»,
– сообщил журналистам представитель фирмы.
В заявлении компании говорится, что в ракете используется искусственный интеллект, технология глубокого обучения и «сопоставление сцен на основе больших данных, обеспечивающее автоматическое обнаружение целей (ATA) и автоматическое распознавание целей (ATR)». Официальный представитель Rafael сообщил так же, что:
«...разработка ракеты близится к завершению, и что компания провела переговоры с заказчиками на трех разных континентах относительно потенциальных контрактов, хотя он не назвал стоимость оружия». Компания также не назвала потенциальных клиентов, но отметила, что – « система оптимизирована для арен с глубоким ударом».
Ранее в прошлом году на выставке Eurosatory компания представила оружие шестого поколения, работающее вне зоны прямой видимости.
В отличие от предыдущей ракеты, отметил официальный представитель, Ice Breaker – это другой тип возможностей.
«Это другой размер боеголовки и КОНОПы [концепция операций], это специальные КОНОПы оперативного типа для проникновения в глубокие арены способами, которыми другая сторона не может их остановить или идентифицировать, когда вы атакуете».
Также он добавил, что:
«Ice Breaker может работать в сложных условиях, сопротивляясь попыткам создания помех для поражения стационарных или движущихся целей, и имеет независимую технологию навигации и наведения».
«У нее (ракеты) есть направленный многосторонний канал передачи данных для связи с другими ракетами или с самолетом (вертолетом)-целеуказателем, а также возможности человек-в-контуре, хотя ракета сама по себе автономна».
В заявлении компании говорится, что ракета летит на высоких дозвуковых скоростях с «многонаправленной, синхронизированной полносферной атакой, основанной на заранее определенных планах атаки, в соответствии с путевыми точками, азимутом, углом тангажа атаки и выбором точки прицеливания».
Презентация ракеты состоялась во время визита президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, где он ознакомится с несколькими разработанными Израилем системами, такими как «Железный купол», «Праща Давида», «Стрела» и новым лазерным оружием «Железный луч». «Рафаэль» ранее разработала также системы противоракетной обороны Iron Dome и Iron Beam.
Министр обороны Израиля в своем выступлении ранее в этом месяце подчеркнул рост продаж оборонной промышленности страны на Ближнем Востоке. Однако на вопрос о потенциальных контрактах со странами Персидского залива представитель компании «Рафаэль» не стал комментировать.