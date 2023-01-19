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Новейшая израильская ПКР с возможностью поражения наземных целей

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Новейшая израильская ПКР с возможностью поражения наземных целей

Компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о планах начать производство новой противокорабельной ракеты воздушного базирования с дальностью полета до 300 километров. ПКР Ice Breaker, которая, по словам израильской компании, дебютировала на авиашоу в Фарнборо 18–22 июля 2022 года, является частью семейства ракет, в которое входит также ПКР Sea Breaker, продемонстрированная в 2021 году.


«Программа представляет собой многофункциональную ракету большой дальности. Год назад мы были под эмбарго, и мы могли опубликовать только подробности прототипа Sea Breaker. Теперь мы можем показать всю линейку. Это многофункциональная ракета, решение для воздушных, наземных и военно-морских целей, которое может атаковать цели на суше и на море»,

– заявил представитель Rafael Defense News на условиях анонимности по соображениям безопасности.

Новая ПКР относится к 5-му поколению, оснащена бортовым компьютером, дающим возможность использовать искусственный интеллект с алгоритмами поиска, распознавания целей и автономного, без вмешательства оператора, принятия решений на выбор цели и ее уничтожение.

Новыми ракетами планируется вооружить шесть новейших корветов типа Sa'ar 6. Два из них уже в строю – Magen и Oz, правда, пока без ПКР. Четыре корабля строятся.

Sa'ar 6 имеет водоизмещение почти 1 900 тонн при полной загрузке и длину 90 м. Он вооружен 76-мм пушкой Oto Melara, двумя боевыми станциями «Тайфун», 32 ячейками вертикального пуска для ракет «земля-воздух» «Барак-8», 20 ячейками для системы точечной защиты C-Dome, 16 противокорабельными ракетами Sea Breaker, РЛС АФАР EL/M-2248 MF-STAR и двумя 324-мм торпедными аппаратами. Имеет ангар и площадку для размещения вертолета среднего класса SH-60.

Новыми ракетами также планируется перевооружить три находящихся в строю корвета типа Sa'ar 5- Eilat, Lahav и Hanit. Сейчас эти корабли имеют на борту 24 ПУ устаревших американских ПКР RGM-84C Harpoon. Менеджеры Rafael Advanced Defense Systems прекрасно осознают отличные экспортные перспективы ракеты на внешнем рынке оружия.

В ценовом сегменте от 500 000 до 1 миллиона долларов в сравнении с конкурентами: будь то Naval Strike Missile (NSM) норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace, MM40 Block 3 европейской компании MBDA или RBS-15 шведской компании Saab Bofors Dynamics, наиболее совершенными образцами противокорабельного оружия 1000-фунтового калибра западного производства.

Ракета Sea Breaker, разработанная Rafael Advanced Defense Systems, относится к классу «корабль-корабль», может быть запущена с корабельных и береговых пусковых установок, маршевый полет проходит с дозвуковой скоростью (М-0,85–0,9), на высоте волн (Sea Skimmer) от 2 до 5 метров в зависимости от состояния моря и управлется с помощью мультиспектральной инфракрасной ГСН.

Планер ракеты изготовлен по технологии «стелс» из радиопрозрачных и радиопоглощающих материалов (отдельные элементы фюзеляжа, экранирующие двигатель и ГСН), что затрудняет ее обнаружение радиолокационными средствами противника.

Ракета оснащена миниатюрным двухконтурным турбореактивным двигателем TRI 60 от компании Safran Microturbo с тягой 3,73 кН с цифровой системой управления.

Sea Breaker классифицируется западными экспертами как противокорабельная ракетная система пятого поколения большой дальности, в том числе благодаря наличию компьютеризированных систем наведения, управления и анализа с использованием искусственного интеллекта.

Это было изначально заложено в ТТЗ на ракету, израильтяне с самого начала предполагали, что новая ракета должна будет способна работать в любых погодных условиях и, если возможно, автономно, также в среде с недоступной системой GPS (NAVSTAR), независимо от того, будет ли она заблокирована или нет.

По мнению специалистов «Рафаэля», ракета достаточно компактна: диаметром 300 мм и длиной 3 980 мм, с раскладывающимся углепластиковыми крыльями. Для своих скромных размеров новая ракета способна достигать цели на расстоянии до 300 км, используя естественные укрытия: местность, острова и береговую линию.

Кроме того, поскольку полет на такое расстояние может занять более 20 минут, ракета Sea Breaker имеет возможность установить безопасную двухстороннюю связь с центром управления и контроля, который может скорректировать полет, прервать миссию, произвести переоценку ситуации и, например, изменить цель, отказавшись от первоначального объекта, который ранее, к примеру, был успешно атакован (оценка боевого урона), используя изображение, транслируемое с ГСН ракеты на пульт оператора.

На винчестере бортового компьютера хранятся объёмные (3D) «оптик электронные портреты» всех возможных гражданских и военных судов. На основании имеющейся в бортовом компьютере информации, без участия оператора, он самостоятельно принимает решение, какую цель атаковать.

Подобное решение уже успешно применяется в более сложных и дорогих системах. Столь высоким IQ систем наведения обладают немногие ракетные системы – более тяжелые, американская новейшая тяжелая ПКР Tomahawk Block V a, советская 7-тонная 3M45 «Гранит», а также новейшие российские ПКР 3М-54 «Калибр» и 3M55 «Оникс». Но эти ракеты «тяжелого класса».

А из легких ракет Sea Breaker на сегодня обладает самым высоким интеллектом. Новая противокорабельная ракетная система компании «Рафаэль» представлена как полностью автономная и сверхточная система, способная эффективно атаковать различные стационарные и мобильные морские и наземные цели.

Израильтяне подчеркнули, что достигнутая точность удара является результатом многолетнего опыта в области управляемого вооружения, который неоднократно и эффективно проверялся в ходе реальных боевых действий. Высокая точность, помимо всего прочего, снижает сопутствующий ущерб, что особенно важно при атаке объектов в гражданской среде (торговые суда, объекты коммунального хозяйства, толпы людей).

Основываясь на собственном опыте, израильтяне хорошо понимают, что в современных конфликтах будет очень сложно отличить объекты, где есть только военные цели.

Результатом этой многолетней работы и наблюдений является мультиспектральная инфракрасная ГСН, используемая в ракете Sea Breaker, которая должна быть адаптирована для идентификации объектов и выбора цели для атаки на основе собранной и хранящейся в бортовом компьютере ракеты базы данных. «Интеллект» системы наведения ракеты имеет возможности автоматического обнаружения цели (ATA) и автоматического распознавания цели (ATR).

Ракета должна иметь возможность эффективно действовать в прибрежных и открытых водах, а также в зонах, защищенных современными системами A2/AD (Anti Access/Area Denial). Новая ракета имеет ряд преимуществ в сравнении с состоящими на вооружении ПКР – использование стелс-технологий в конструкции ракеты, невосприимчивость к электронным помехам, полет на малой высоте с использованием местности (над сушей) и интенсивное маневрирование, возможность синхронизировать атаку по одной цели несколькими ракетами с разных направлений и с различных высот.

Эффективность ракеты Sea Breaker обеспечивается мощной осколочно-фугасной боевой частью массой 113 кг, созданной из боевого отделения стандартной американской 250-фунтовой авиабомбы Mark 81, которая, по мнению инженеров «Рафаэль» – «благодаря точному попаданию способна нейтрализовать корабль размером с фрегат после однократного попадания». Авиабомба содержит в себе 44 кг взрывчатки Tritonal.

Также важен канал передачи данных в ракете, который позволяет оператору обновлять тактическую ситуацию в режиме реального времени и принимать решения в случае форс-мажора или когда ракета самостоятельно не может идентифицировать цель. Благодаря этому можно прервать полет, а также оценить урон в битве BDA (Battle Damage Assessment).

Израильтяне подчеркивают, что Sea Breaker – это универсальная система, подготовленная для установки на мобильные наземные пусковые установки и корабли. В случае развертывания береговых батарей предполагается, что стандартное огневое подразделение должно состоять из трех пусковых установок, по крайней мере, одного транспортного средства перезарядки ракет (MLV), одного пункта управления и контроля (CCU) с защищенной системой связи и одного транспортного средства материально-технического снабжения.

В целях упрощения работы, в случае с Израилем, предполагается, что для ракет Sea Breaker будут использовать готовые решения, аналогичные тем, которые применяются в ЗРК – пусковых установок Rafael SPYDER («земля-воздух» PYthon и DERby).

Представители Rafael также подчеркивают, что система Sea Breaker может работать с зенитными системами SPYDER в единой боевой системе управления и контроля C2, основанной на мобильных пунктах управления CCU. Благодаря этому на базе обоих ракетных комплексов можно создать единую систему защиты прибрежной зоны, как от угроз с воздуха, так и от кораблей противника. Такая система также могла бы поражать наземные цели противника на расстоянии до 300 км от стартовой площадки.

Стартовый вес ракеты – 350 кг. С другой стороны, вес всего комплекта пусковой установки с двумя пусковыми контейнерами и элементами управления – оценивается 1 500 кг, для сравнения: ПУ с двумя пусковыми контейнерами «Экзосет» ММ-40 Block 3 весит 2 520 кг.

Таким образом, ракеты Sea Breaker можно размещать даже на небольших кораблях водоизмещением около 100 тонн, обеспечивая им высокую огневую мощь. В свою очередь, в наземном варианте пусковые установки могут размещаться на автомобилях Ford F-350.

Сама конструкция береговой батареи имеет открытую архитектуру и может быть конфигурирована по требованиям заказчика с возможностью обеспечения автономной работы, а также в различных командных структурах.

Кроме того, израильтяне указывают, что благодаря защищенной системе связи они могут обеспечить в реальном времени связь не только ракеты с ПКУ, но и с другими батареями и кораблями. В сочетании с системой планирования и контроля миссий AMP (Advanced Mission Planning and Control) также позволяет координировать атаки, проводимые одновременно с суши и моря.

Утверждается, что усовершенствованная, по сравнению с прототипом, ракета Ice Breaker способна летать на сверхмалых высотах (2–5 метров), обладает свойствами малозаметности (или технологией малозаметности) и может функционировать автономно или в режиме «человек в петле». Представитель фирмы также сообщил, что оружие пятого поколения может запускаться с различных самолетов и вертолетов, в частности, назван вертолет Puma, а также самолеты Gripen, FA-50, M-346 и F-16. Он добавил, что Gripen может нести шесть ракет Ice Breaker, а F-16 – семь.

«Еще пара ключевых параметров заключается в том, что новая ракета не зависит от спутниковой системы GPS, для одиночной или залповой атаки. Это своего рода малозаметное ударное оружие с полной совместимостью с другими системами Rafael. Например, если вы используете на самолете (вертолете)-носителе блок управления оружием Spice 1000, вы можете применять ПКР Ice Breaker. Уникально получить такую дальность и 350-килограммовый стартовый вес и низковысотную траекторию»,

– сообщил журналистам представитель фирмы.

В заявлении компании говорится, что в ракете используется искусственный интеллект, технология глубокого обучения и «сопоставление сцен на основе больших данных, обеспечивающее автоматическое обнаружение целей (ATA) и автоматическое распознавание целей (ATR)». Официальный представитель Rafael сообщил так же, что:

«...разработка ракеты близится к завершению, и что компания провела переговоры с заказчиками на трех разных континентах относительно потенциальных контрактов, хотя он не назвал стоимость оружия». Компания также не назвала потенциальных клиентов, но отметила, что – « система оптимизирована для арен с глубоким ударом».

Ранее в прошлом году на выставке Eurosatory компания представила оружие шестого поколения, работающее вне зоны прямой видимости.

В отличие от предыдущей ракеты, отметил официальный представитель, Ice Breaker – это другой тип возможностей.

«Это другой размер боеголовки и КОНОПы [концепция операций], это специальные КОНОПы оперативного типа для проникновения в глубокие арены способами, которыми другая сторона не может их остановить или идентифицировать, когда вы атакуете».

Также он добавил, что:

«Ice Breaker может работать в сложных условиях, сопротивляясь попыткам создания помех для поражения стационарных или движущихся целей, и имеет независимую технологию навигации и наведения».

«У нее (ракеты) есть направленный многосторонний канал передачи данных для связи с другими ракетами или с самолетом (вертолетом)-целеуказателем, а также возможности человек-в-контуре, хотя ракета сама по себе автономна».

В заявлении компании говорится, что ракета летит на высоких дозвуковых скоростях с «многонаправленной, синхронизированной полносферной атакой, основанной на заранее определенных планах атаки, в соответствии с путевыми точками, азимутом, углом тангажа атаки и выбором точки прицеливания».

Презентация ракеты состоялась во время визита президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, где он ознакомится с несколькими разработанными Израилем системами, такими как «Железный купол», «Праща Давида», «Стрела» и новым лазерным оружием «Железный луч». «Рафаэль» ранее разработала также системы противоракетной обороны Iron Dome и Iron Beam.

Министр обороны Израиля в своем выступлении ранее в этом месяце подчеркнул рост продаж оборонной промышленности страны на Ближнем Востоке. Однако на вопрос о потенциальных контрактах со странами Персидского залива представитель компании «Рафаэль» не стал комментировать.
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7 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:52
    0
    Новая ПКР относится к 5-му поколению, оснащена бортовым компьютером, дающим возможность использовать искусственный интеллект с алгоритмами поиска, распознавания целей и автономного, без вмешательства оператора, принятия решений на выбор цели и ее уничтожение.

    А ШО так сразу пятое поколение? Не, а вдруг четвертое? А майбутне двадцатьвосьмое?
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 05:11
      +3
      А ШО так сразу пятое поколение? Не, а вдруг четвертое? А майбутне двадцатьвосьмое?

      автор просто переписал рекламную брошюрку, где под громким заявлением об искусственном интеллекте прячется автомат селекции целей, реализованный еще в советских П-700 лохматых 80х годов выпуска. Ну пусть немного более совершенный
      1. Проктолог
        Проктолог Сегодня, 06:31
        0
        Ну, вот, похоже, радикально более совершенный, так как сама концепция биг дейта, упоминаемая в статье, требует вычислительных возможностей и объемов хранения данных, совершенно немыслимых даже в 80е гг., последние годы разработки советского оружия. Меня, по крайней мере, впечатлило - иметь миллионы 3D-моделей реальных судов для немедленной селекции целей - это выглядит очень круто!
        1. kasy
          kasy Сегодня, 06:46
          0
          в каждой ракете по цоду поставили чтобы все варианты в полете обсчитывать? или там гигабитная связь опять же в полете, чтобы откуда-то данные успевать получать?
        2. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 07:00
          0
          иметь миллионы 3D-моделей реальных судов

          зачем миллионы? Цифровых портретов достаточно не более сотни. Но и тут нет ничего удивительного. В навигационных системах современных КР и боевых Ла есть цифровые портреты местности по маршруту полета. Навигационная система сиюминутно сравнивает портрет из памяти системы с изображением с камер и корректирует полет. Тот же принцип, требующий серьезной обработки данных. Но реализован уже давно. Нет тут фантастики. Но не спорю, что производительность современных систем на порядки выше, чем 40 лет назад
  2. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 05:19
    +1
    Подобное решение уже успешно применяется в более сложных и дорогих системах. Столь высоким IQ систем наведения обладают немногие ракетные системы – более тяжелые, американская новейшая тяжелая ПКР Tomahawk Block V a, советская 7-тонная 3M45 «Гранит», а также новейшие российские ПКР 3М-54 «Калибр» и 3M55 «Оникс». Но эти ракеты «тяжелого класса».

    какие перлы laughing какая взаимосвязь между "классом" крылатой ракеты и ее интеллектуальными возможностями? Массогабаритные характеристики говорят в первую очередь о скорости ракеты, ее дальности или могуществе ее БЧ. При чем тут блок управления? В современной КР блок управления имеет вес емнип около 50кг. Что имеет всего 2,5% от стартовой массы.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 06:26
      0
      А 50кг от 300кг это сколько? В процентах от массы