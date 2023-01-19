Новейшая израильская ПКР с возможностью поражения наземных целей

«Программа представляет собой многофункциональную ракету большой дальности. Год назад мы были под эмбарго, и мы могли опубликовать только подробности прототипа Sea Breaker. Теперь мы можем показать всю линейку. Это многофункциональная ракета, решение для воздушных, наземных и военно-морских целей, которое может атаковать цели на суше и на море»,

«Еще пара ключевых параметров заключается в том, что новая ракета не зависит от спутниковой системы GPS, для одиночной или залповой атаки. Это своего рода малозаметное ударное оружие с полной совместимостью с другими системами Rafael. Например, если вы используете на самолете (вертолете)-носителе блок управления оружием Spice 1000, вы можете применять ПКР Ice Breaker. Уникально получить такую дальность и 350-килограммовый стартовый вес и низковысотную траекторию»,

«...разработка ракеты близится к завершению, и что компания провела переговоры с заказчиками на трех разных континентах относительно потенциальных контрактов, хотя он не назвал стоимость оружия». Компания также не назвала потенциальных клиентов, но отметила, что – « система оптимизирована для арен с глубоким ударом».

«Это другой размер боеголовки и КОНОПы [концепция операций], это специальные КОНОПы оперативного типа для проникновения в глубокие арены способами, которыми другая сторона не может их остановить или идентифицировать, когда вы атакуете».

«Ice Breaker может работать в сложных условиях, сопротивляясь попыткам создания помех для поражения стационарных или движущихся целей, и имеет независимую технологию навигации и наведения».

«У нее (ракеты) есть направленный многосторонний канал передачи данных для связи с другими ракетами или с самолетом (вертолетом)-целеуказателем, а также возможности человек-в-контуре, хотя ракета сама по себе автономна».