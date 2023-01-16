Военное обозрение
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Евгений Пригожин дал комментарий зарубежной прессе по поводу экс-сотрудника норвежского подразделения ЧВК «Вагнер»

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Евгений Пригожин дал комментарий зарубежной прессе по поводу экс-сотрудника норвежского подразделения ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал комментарий норвежский прессе по поводу человека по имени Андрей Медведев, заявившего, что он бежал из России в Норвегию и ранее проходил службу в одном из отрядов «Вагнера». По данным норвежской прессы, этот человек находится в Осло. Якобы ему предоставлено временное убежище. Сам Медведев заявлял, что готов свидетельствовать против ЧВК «Вагнер», например, «по фактам совершения ЧВК расправ над пленными».


Пресс-служба Евгения Пригожина в ТГ-канале публикует его ответ на запрос норвежской прессы.

Основатель группы «Вагнера» подтверждает, что ранее А.Медведев работал в ЧВК, причём в норвежском подразделении, которое называется «Нидхёгг». По словам Пригожина, А.Медведев имел норвежское подданство. Исходя из этого, слова о том, что ему (Медведеву) в Норвегии предоставлено убежище, звучат достаточно странно. Если он норвежский гражданин, то он мог спокойно перебраться в Норвегию без каких-либо запросов об убежище.

Евгений Пригожин указал на то, что Андрей Медведев сам жестоко обращался с пленными, а потому в России ему грозила уголовная ответственность. Материалы о причастности А.Медведева к совершению такого рода преступлений, как отмечено, у ЧВК «Вагнер» имеются.

Евгений Пригожин – норвежским журналистам:

Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Евгения Пригожина
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19 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:17
    +18
    Мне Пригожин нравится всё больше с каждым днём. Но жениться не буду.))
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 20:19
      +1
      Прямо скажем, Сноуден, в своих разоблачениях, построенных не на "готовности давать показания", а на РЕАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ был куда-как ак более убедителен.

      Тем более, примем во внимание, что УЖЕ СЕГОДНЯ, на фоне "люлей" получаемых киевскими шестёрками Запада на Донбассе и, от ЧВК Вагнер, в частности в Соледаре, т.н. "европейцы" в облике Фрау Бербок (подросшей, но не поумневшей" Греты Тунберг...) раскручивают новую и громкую истерику в ОБСЕ, ЕС, Фатерланде с целью создания некоего "чрезвычайного трибунала" для некоего "привлечения к ответственности" за денацификацию и демилитаризацию их питомцев, - киевских бандеро - нациков, ВСЕХ "к этоу причастных"...

      И Музыканты, в этом "реестрике" привлекаемых, по мере их успехов в деле денацификации, обретают всё большую популярность...
  2. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 19:19
    +8
    Сообщается о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» пгт Соль, в последние дни являвшийся последним оплотом обороны ВСУ на окраинах Соледара.

    О взятии Клещеевки преждевременная, за населённый пункт продолжаются бои.
    После освобождения Соледара за район станции Соль шли ожесточенные бои.
    Этот район, ранее являвшийся посёлком городского типа, имеет большую важность для дальнейшего наступления в направлении северных окраин Артёмовска (Бахмута).
    Соль — стратегически важный транспортный узел, после его взятия перерезано прямое сообщение между Артёмовском и Северском — двумя крупными узлами обороны украинских оккупантов в ДНР.
    Протяжённость микрорайона Соль с севера на юг — 2 км, с востока на запад — 1,5 км.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:23
    +19
    Отличная работа по всем фронтам.А то что дискредитировать ЧВК "Вагнер"попытаются и за рубежом и внутри РФ так это ожидаемо.Сейчас наши "писаки"начнут искать "правду",но что интересно не в окопах,а "по словам всяких упырей".Заказ если еще его нет,то будет обязательно.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:34
    +5
    Что не сделаешь чтоб облить грязью и ликведировать конкурента. Нет доказухи и фактов компромата-ноу проблем-придумаем!
  5. poquello
    poquello Сегодня, 19:36
    +10
    напомнило перебежчика спортивного допинголога, сам допинг подсовывал а потом свидетельствовал как это не он это спорт в стране такой, тч то что этот подлец-садист про свои похождения расскажет будет выдано за деяния музыкантов вообще, а впрочем пофиг чего они там говорят и чего ещё скажут
  6. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 19:38
    +5
    Правильно заметили пользователи. Идёт массовая дискредитация всего и всех, кто сегодня отстаивает суверенитет России и показывает силу духа российского солдата.
    Что же эти падлы не вспоминают другую рожу:

    Оставшихся в живых собрали в центре деревни. "Мы согнали человек 40–45... Это были мужчины, женщины, дети... грудные дети..." – вспоминал один из бойцов роты "Чарли" – "Мы окружили их и заставили всех сесть на корточки. А лейтенант Келли сказал: вы знаете, что с ними делать? Я ответил – да. Я понял так, что он хочет, чтобы мы их сторожили. Он ушёл и вернулся минут через 10–15 и говорит: "Как, вы их ещё не убили?"... Тут он отошёл футов на 10 и стал стрелять по ним. И сказал нам, чтобы и мы начинали... Ну я и начал. Я дал около четырёх очередей по ним..."
  7. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 19:39
    -2
    После американских ЧВК, а особенно амерских солдат и ЦРУ-в в южной америке слава о них такая, что первому чему учат на инструктаже в Аенесуэле: "на вопрос гринго? категорически отвечать - но, но, руссо!" Почему - а могут пырнуть. Можете переслать Пригожину, пусть спросит чего же они там не делали, что слава такая?
  8. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 19:42
    0
    А.Медведев работал в ЧВК, причём в норвежском подразделении, которое называется «Нидхёгг».

    Норвежское подразделение... Это как понимать? Оно состоит из норвежцев, или "работает по Норвегии"? Но всё равно, размах впечатляет, куда там всяким Блэкуотерам.
    1. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 20:01
      0
      Можно только предположить, что для облегчения управляемости и взаимопонимания, подразделения, состоящие из иностранцев, комплектуются по национально-языковому принципу
    2. El Barto
      El Barto Сегодня, 20:09
      -1
      Это шутка-намек на то, что персонаж на пути в норвежский ад - Хель, где его как клятвопреступника будет грызть змей Нидхёгг. И заодно, на то, что у них руки длинные и в Норвегии есть кому с ним поквитаться
    3. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 20:41
      +1
      Экс-генерал США в ЧВК «Вагнер»

      25 ноября предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в составе ЧВК есть граждане Финляндии, которые воюют в британском батальоне в составе «Вагнера». Командиром этого батальона является гражданин США, бывший генерал морской пехоты, добавил Пригожин.

      «У Пригожина много специалистов из разных государств, о чем он уже говорил. Если иностранного гражданина устраивают условия работы в "Вагнере", то какая разница, из какой он страны. Главное, чтобы он выполнял поставленные перед ним задачи»
      1. El Barto
        El Barto Сегодня, 21:05
        +1
        Вы когда-нибудь слышали о такой вещи - "троллинг" называется.
        Так вот это троллинг со стороны Вагнеров.
        Генералы-морпехи, блин...
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:09
    0
    Евгений Пригожин указал на то, что Андрей Медведев сам жестоко обращался с пленными, а потому в России ему грозила уголовная ответственность.
    . Как вариант и так могло быть.
    Понятно, не ангелы там служат, на передовой им не место, но садистов там не привечают и избавляются, как могут...
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:10
    +3
    Мутная история, чтобы делать какие -то выводы.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:20
    -2
    Медведев?
    А точно Андрей? Не Дмитрий? И из Норвегии гражданством?
  12. for
    for Сегодня, 20:27
    +1
    Пора переименовывать "Военное Обозрение" в "Вагнеровское Обозрение". По новостям такое впечатление, что воюют только вагнер. Зачем там тогда ВС, зачем была мобилизация. Даже Ахмата с Кадыровым неслышно. Новый любимый солдат Путина.
    Пригожина в приемники!!!
  13. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 20:45
    0
    Т.е Пригожин только что признал сами факты? wassat
  14. Volga073
    Volga073 Сегодня, 20:47
    0
    Шойгу , и весь ГенШтаб сперва на нары, а потом посмотрим кто из них добровольцем в Вагнер запишется.