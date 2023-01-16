Евгений Пригожин дал комментарий зарубежной прессе по поводу экс-сотрудника норвежского подразделения ЧВК «Вагнер»

Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал комментарий норвежский прессе по поводу человека по имени Андрей Медведев, заявившего, что он бежал из России в Норвегию и ранее проходил службу в одном из отрядов «Вагнера». По данным норвежской прессы, этот человек находится в Осло. Якобы ему предоставлено временное убежище. Сам Медведев заявлял, что готов свидетельствовать против ЧВК «Вагнер», например, «по фактам совершения ЧВК расправ над пленными».Пресс-служба Евгения Пригожина в ТГ-канале публикует его ответ на запрос норвежской прессы.Основатель группы «Вагнера» подтверждает, что ранее А.Медведев работал в ЧВК, причём в норвежском подразделении, которое называется «Нидхёгг». По словам Пригожина, А.Медведев имел норвежское подданство. Исходя из этого, слова о том, что ему (Медведеву) в Норвегии предоставлено убежище, звучат достаточно странно. Если он норвежский гражданин, то он мог спокойно перебраться в Норвегию без каких-либо запросов об убежище.Евгений Пригожин указал на то, что Андрей Медведев сам жестоко обращался с пленными, а потому в России ему грозила уголовная ответственность. Материалы о причастности А.Медведева к совершению такого рода преступлений, как отмечено, у ЧВК «Вагнер» имеются.Евгений Пригожин – норвежским журналистам: