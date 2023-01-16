Военкоры заявили о переходе села Клещеевка к юго-западу от Артёмовска под контроль ЧВК «Вагнер»

Из Соледарско-Артёмовской агломерации приходят сообщения об успешных действиях наших войск на ряде участков. Один из таких участков территории, примыкающей к Артёмовску (Бахмуту) с юго-запада – населённый пункт Клещеевка. От него до окраин самого Артёмовска около 3 км по прямой.По последним сведениям, штурмовые группы ЧВК «Вагнер», вошли с боем в Клещеевку. Предварительно этот населённый пункт был блокирован с трёх сторон: с востока, юга и частично с юго-запада. Подразделения ВСУ и иностранных наёмников оказались в оперативных клещах, попав ещё и в огневой мешок. После серии ударов, понеся значительные потери, остатки вооружённых формирований противника, были вынуждены оставить Клещеевку. Информация озвучена военкорами WarGonzo, однако в пресс-службе ЧВК «Вагнер» пока не торопят в информационном плане события.На данный момент бои продолжаются к северо-западу от Клещеевки – в нескольких сотнях метров за чертой населённого пункта, где предпринимаются попытки ликвидировать бегущего с позиций в Клещеевке противника. Украинские военные в сети публикуют заметки о том, что они попытались «отойти к Бахмуту, но попали под обстрел».При переходе Клещеевки под контроль российских сил украинская группировка в Артёмовске (Бахмуте) оказывается зажатой с трёх направлений, оказываясь в смыкающемся полукольце. Это притом, что подразделения «Вагнера» действуют уже и на улицах самого Бахмута, разделяя находящиеся там войска противника на части – в разных районах города. В этом плане ситуация напоминает происходившее в Соледаре, который в итоге перешёл под контроль российских войск.Напомним, что несколько часов назад Зеленский впервые за последнее время во второй раз за неделю созвал заседание ставки верховного главнокомандования Украины. Предполагается, что одна из тем для обсуждения – возможная потеря ВСУ всей Соледарско-Бахмутской (Артёмовской) агломерации.