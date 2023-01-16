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Военкоры заявили о переходе села Клещеевка к юго-западу от Артёмовска под контроль ЧВК «Вагнер»

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Военкоры заявили о переходе села Клещеевка к юго-западу от Артёмовска под контроль ЧВК «Вагнер»

Из Соледарско-Артёмовской агломерации приходят сообщения об успешных действиях наших войск на ряде участков. Один из таких участков территории, примыкающей к Артёмовску (Бахмуту) с юго-запада – населённый пункт Клещеевка. От него до окраин самого Артёмовска около 3 км по прямой.


По последним сведениям, штурмовые группы ЧВК «Вагнер», вошли с боем в Клещеевку. Предварительно этот населённый пункт был блокирован с трёх сторон: с востока, юга и частично с юго-запада. Подразделения ВСУ и иностранных наёмников оказались в оперативных клещах, попав ещё и в огневой мешок. После серии ударов, понеся значительные потери, остатки вооружённых формирований противника, были вынуждены оставить Клещеевку. Информация озвучена военкорами WarGonzo, однако в пресс-службе ЧВК «Вагнер» пока не торопят в информационном плане события.

На данный момент бои продолжаются к северо-западу от Клещеевки – в нескольких сотнях метров за чертой населённого пункта, где предпринимаются попытки ликвидировать бегущего с позиций в Клещеевке противника. Украинские военные в сети публикуют заметки о том, что они попытались «отойти к Бахмуту, но попали под обстрел».



При переходе Клещеевки под контроль российских сил украинская группировка в Артёмовске (Бахмуте) оказывается зажатой с трёх направлений, оказываясь в смыкающемся полукольце. Это притом, что подразделения «Вагнера» действуют уже и на улицах самого Бахмута, разделяя находящиеся там войска противника на части – в разных районах города. В этом плане ситуация напоминает происходившее в Соледаре, который в итоге перешёл под контроль российских войск.

Напомним, что несколько часов назад Зеленский впервые за последнее время во второй раз за неделю созвал заседание ставки верховного главнокомандования Украины. Предполагается, что одна из тем для обсуждения – возможная потеря ВСУ всей Соледарско-Бахмутской (Артёмовской) агломерации.
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14 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:54
    +10
    Подождём подтверждения от музыкантов. Не любят они попешности вонкоров.
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 20:10
      +3
      Ещё раз: сообщения (https://t.me/wargonzo/10363) проекта WarGonzo о полном освобождении Клещиёвки подразделениями ЧВК «Вагнер» преждевременны.

      С мест сообщают, что тяжёлые бои продолжаются. Там мощный укрепрайон и сложный рельеф местности.

      Как только ЧВК «Вагнер» освободит населенный пункт, все об этом узнают.


      Но пока не надо бежать впереди паровоза.

      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:54
        +1
        Украина отвела часть войск с запорожского направления в район Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости заявил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

        По словам Рогова, на линии соприкосновения в Запорожье остались лишь некоторые элитные подразделения украинских вооруженных сил, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.
        1. Lom_2
          Lom_2 Сегодня, 21:11
          -1
          Если бы СВО командовал маршал Рокоссовский, он бы не допустил этой переброски - навязал бы сковывающие группировку бои и т.д.
  2. Слон
    Слон Сегодня, 19:57
    +3
    А нашим доблестным разведчикам и спецслужбам не известно где собираются важные бандерлоги на заседания ставки Зе ?!
    1. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 20:33
      -2
      Да всем известно,что в посольстве США в подвале! Потому что все знают,что Верховный главнокомандующий России никогда не осмелится побеспокоить "уважаемых партнеров"!
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 20:54
        +1
        Нужно было это здание разбомбить ещё в то время, когда они бежали из Киева. Жаль , оставили им место, куда можно вернуться
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:04
    +4
    Военкоры заявили о переходе села Клещеевка к юго-западу от Артёмовска под контроль ЧВК «Вагнер»
    . Дело пошло, будем ждать официальных заявлений ответственных лиц... военкоры, зачастую, спешат или не успевают реагировать на изменение обстановки.
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 20:18
      +2
      В настоящий момент штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за населений пункт Клещеевка

      Противник оказывает ожесточенное сопротивление, потому что понимает стратегическую значимость этого населенного пункта. Взятие Клещеевки позволит «музыкантам» зайти в Бахмут с юго-запада, а также развить наступление на н.п. Красное.

      Бойцам ЧВК «Вагнер» снова приходится отбивать дом за домом, проламывая хорошо укреплённую оборону ВСУ , которые используют фортификационные сооружения и рельеф местности.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:42
      +2
      Если Клещеевку освободили реальео,не шуруя впереди паровоза,то замечательно.Всушникам в Артемовске становится очень горячо
  4. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 20:14
    +4
    Сейчас бы хорошо было помочь "музыкантам". Для этого разведать места дислокации резервов укропитеков и нанести туда удары ракетами. Чтобы подкрепления не могли перекидывать.
  5. arthh
    arthh Сегодня, 20:37
    +1
    Писал так же какой то чех в интернете который за украинцев воюет что они уходят с Клещеевки
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:44
    +1
    Пегов частенько бежит впереди паровоза. Вот когда Пригожин скажет, тогда поверю.
  7. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 21:05
    0
    Что ни говори -отличную штурмовую пехоту Вагнер выдает....
    Но и так понимаю с поддержкой армейцев все очень мощно.