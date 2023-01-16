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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над пгт Соль под Соледаром

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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над пгт Соль под Соледаром

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" полностью освободили поселок городского типа Соль, находящийся рядом с Соледаром. Об этом говорится на официальном ТГ-канале "музыкантов".


Железнодорожная станция Соль и прилегающий к ней поселок после ожесточенных боев прешел под полный контроль штурмовых групп ЧВК "Вагнер". Таким образом "музыканты" полностью перерезали прямое сообщение между Северском и Бахмутом (Артемовском). Теперь у подразделений "музыкантов" появится возможность атаковать Бахмут с северного направления.

Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны ВСУ. Освобождение Соли благоприятно скажется на продолжающемся в настоящий момент наступлении в сторону северных окраин Бахмута

- сообщает ТГ-канал.


К ж.д. станции Соль штурмовики Вагнера вышли после взятия Соледара и ликвидации последних остатков ВСУ в городе. С ходу взять поселок у "музыкантов" не получилось, отошедший из города противник сумел закрепиться на станции, хотя наши сумели зацепиться за окраины. После этого начались бои. Пока в Киеве продолжали утверждать, что Соледар якобы все еще находится под контролем ВСУ, штурмовые группы "Оркестра" зачищали шахты и развернули наступление как в самом микрорайоне Соль, так и северо-восточнее поселка - на Раздоловку и Краснополье. Кроме того "музыканты" вышли на поселок Красная Гора, юго-западнее от Соледара. Как уже сообщалось, взятие крупного узла обороны ВСУ Соледара открыло возможность российским войскам атаковать во всех направлениях.

Между тем в Генштабе ВСУ утверждают, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции как в самом Соледаре, так и на подступах к городу.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:01
    +6
    Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над пгт Соль под Соледаром
    . Как это не назови, наступательный порыв, кураж, да как угодно!!! Пока противник деморализованной, не успел закрепиться и подтянуть резервы, усиление, его можно бить, надо бить со всей силой!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:04
    +8
    Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" полностью освободили поселок городского типа Соль

    Эту победу чвк подтверждает. Молодцы! Ждём освобождения Артёмовска!
  4. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 20:07
    +5
    Спасибо что больше не станция Сiль.
  5. S.P.Q.R.
    S.P.Q.R. Сегодня, 20:21
    +1
    Такое ощущение, читая последние дни новости, что воююет только ЧВК
    1. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 20:28
      +3
      Пока Вагнер наступает ВС РФ приводит себя в порядок. До перелома ещё много времени и крови. Тем более оснащение и боевые качества новых частей пока ещё далеки от желаемых. А первой волны недостаточно для чего-то кроме крепкой обороны и локальных наступлений без решительных целей.
  6. senima56
    senima56 Сегодня, 20:41
    +1
    "Вагнер"- сила! good "Работайте, братья!" drinks
  7. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 20:42
    +1
    Молодцы ребята!Респект,уважуха и пусть крылья удачи принесут вас к победе!
  8. Raymond
    Raymond Сегодня, 21:04
    0
    Aie !... Cela ressemble à une invitation pour Wagner, pour que le séjour du groupe se prolonge à Solédar, comme si une stratégie choisie ne voulait pas qu'ils aillent ailleurs. Depuis combien de jours Wagner est à Solédar ?
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:06
    0
    Работайте в такт музыки, не спеша и берегите себя !!!