Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над пгт Соль под Соледаром

Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны ВСУ. Освобождение Соли благоприятно скажется на продолжающемся в настоящий момент наступлении в сторону северных окраин Бахмута

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" полностью освободили поселок городского типа Соль, находящийся рядом с Соледаром. Об этом говорится на официальном ТГ-канале "музыкантов".Железнодорожная станция Соль и прилегающий к ней поселок после ожесточенных боев прешел под полный контроль штурмовых групп ЧВК "Вагнер". Таким образом "музыканты" полностью перерезали прямое сообщение между Северском и Бахмутом (Артемовском). Теперь у подразделений "музыкантов" появится возможность атаковать Бахмут с северного направления.- сообщает ТГ-канал.К ж.д. станции Соль штурмовики Вагнера вышли после взятия Соледара и ликвидации последних остатков ВСУ в городе. С ходу взять поселок у "музыкантов" не получилось, отошедший из города противник сумел закрепиться на станции, хотя наши сумели зацепиться за окраины. После этого начались бои. Пока в Киеве продолжали утверждать, что Соледар якобы все еще находится под контролем ВСУ, штурмовые группы "Оркестра" зачищали шахты и развернули наступление как в самом микрорайоне Соль, так и северо-восточнее поселка - на Раздоловку и Краснополье. Кроме того "музыканты" вышли на поселок Красная Гора, юго-западнее от Соледара. Как уже сообщалось, взятие крупного узла обороны ВСУ Соледара открыло возможность российским войскам атаковать во всех направлениях.Между тем в Генштабе ВСУ утверждают, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции как в самом Соледаре, так и на подступах к городу.