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Российский истребитель Су-27 перехватил самолет Р-3С «Орион» ВМС Германии над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 перехватил самолет Р-3С «Орион» ВМС Германии над Балтийским морем

Российская боевая авиация перехватила немецкий самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" из состава ВМС Германии, двигавшийся в сторону государственной границы над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.


Согласно сообщению, 16 января 2023 года российские средства контроля воздушного пространства засекли над акваторией Балтийского моря воздушную цель, направляющуюся в сторону российской границы. В воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Балтийского флота, который приблизился к обнаруженной цели и идентифицировал ее как патрульный самолет Р-3С "Орион" ВМС Германии.

Экипаж немецкого самолета, заметив российский истребитель, отвернул в сторону от российской границы и сменил направление движения на противоположное. Наш Су-27 сопроводил немецкий флотский Р-3С "Орион" и убедившись, что тот движется прочь от российской территории, вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Кроме того, полет российского истребителя проходил над нейтральными водами Балтийского моря. Также российский летчик не стал "опасно" сближаться с немецким самолетом, чтобы не пугать немецких пилотов. Привычку жаловаться на "опасное сближение" со стороны российских летчиков имеют пилоты американских самолетов, "перехваченных" рядом с госграницей РФ.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства

- говорится в сообщении.
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6 комментариев
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  1. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 20:27
    +1
    А Фрау Ламбрехт, - европодельница киевских нациков, свалила в отставку...

    Но немецкий военнопленный американского оккупационного режима с биркой "шольц", уже поведал, что имеет "четкое представление о будущем назначении (кандидатуре)".

    Было бы странно, что на фоне предстоящего в пятницу Рамштайна, где планируется сходнях НАТО-вских министров обороны, он такого "представления" не имел...
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 20:32
      +5
      российский летчик не стал "опасно" сближаться с немецким самолетом, чтобы не пугать немецких пилотов.

      Дааа, это не Вася Цымбал! Тот бы не упустил случая обоссать Орион керосином! yes
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 20:56
        0
        А может стоило-бы дать возможность Ориону согрешить?... И показательно наказать?(с предоставлением всех необходимых треков полета)?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:50
      +1
      А что будет если российский самолёт пролетит рядом с немецкой границей? Визгу будет , мама не горюй.
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 20:53
      +1
      Цитата: ABC-schütze
      Было бы странно, что на фоне предстоящего в пятницу Рамштайна, где планируется сходнях НАТО-вских министров обороны, он такого "представления" не имел...

      Её как раз и сняли для того, что бы там был человек который ничего не решал, и от всего отнекивался. При этом выражал солидарность с НАТО. Одним словом партнеры должны остаться довольны, но ни "да" ни "нет" от Германии услышать не должны. И для этой роли лучше всех подходит И.О. или вообще какой ни будь Зам. министра по науке.
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 20:53
    +1
    Да уж... Немцы после ВМВ измельчали. Фрау давно имеют выходцы с Ливии. Скоро будут лопать борщ из брюквы.