Российский истребитель Су-27 перехватил самолет Р-3С «Орион» ВМС Германии над Балтийским морем

Российская боевая авиация перехватила немецкий самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" из состава ВМС Германии, двигавшийся в сторону государственной границы над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Согласно сообщению, 16 января 2023 года российские средства контроля воздушного пространства засекли над акваторией Балтийского моря воздушную цель, направляющуюся в сторону российской границы. В воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Балтийского флота, который приблизился к обнаруженной цели и идентифицировал ее как патрульный самолет Р-3С "Орион" ВМС Германии.
Экипаж немецкого самолета, заметив российский истребитель, отвернул в сторону от российской границы и сменил направление движения на противоположное. Наш Су-27 сопроводил немецкий флотский Р-3С "Орион" и убедившись, что тот движется прочь от российской территории, вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что нарушения государственной границы РФ допущено не было.
Кроме того, полет российского истребителя проходил над нейтральными водами Балтийского моря. Также российский летчик не стал "опасно" сближаться с немецким самолетом, чтобы не пугать немецких пилотов. Привычку жаловаться на "опасное сближение" со стороны российских летчиков имеют пилоты американских самолетов, "перехваченных" рядом с госграницей РФ.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства
- говорится в сообщении.