Самоходки AS-90 для Украины: новые планы и старые проблемы

Батарея AS-90 на учениях
Великобритания готовит новую военную помощь для киевского режима. На этот раз она планирует передать бронемашины разных типов, которые, как ожидается, усилят украинские формирования. В частности, анонсирована отправка некоторого количества самоходных гаубиц AS-90. Возможность передачи такой техники уже обсуждалась несколько месяцев назад, но окончательное решение было принято только сейчас.
Долгий путь на фронт
Еще прошлой весной британские власти заявили о своей готовности оказывать киевскому режиму всю необходимую поддержку. Так, сообщалось о планах передавать ему различные вооружения и бронетехнику, включая артиллерийские системы. Тем не менее, реальные дела оказались куда скромнее заявленных намерений и циркулировавших слухов.
Еще в конце марта британские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Лондон планирует передать Украине САУ AS-90 из наличия собственной армии. Эта информация не получила подтверждения, но и не опровергалась. Через несколько недель, уже в апреле появились новости о возможной передаче двух десятков боевых машин и 45 тыс. выстрелов для них.
Буквально на следующий день военное ведомство опровергло эту информацию. По словам министра обороны Бена Уоллеса, поставка самоходок исключается ввиду сложности такой техники. Он фактически выразил сомнение в способности украинских артиллеристов освоить эти машины и эффективно применять их.
В течение нескольких следующих месяцев о самоходках AS-90 фактически не вспоминали. Эти машины не фигурировали в официальных заявлениях и практически не упоминались в прессе. Однако несколько дней назад ситуация изменилась, и стало известно, что вопрос поставки британских САУ уже решен.
14 января 2023 г. премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально анонсировал новый пакет помощи Украине, в который войдет бронетехника нескольких типов. Киевскому режиму собираются передать 14 основных танков Challenger 2 и ок. 30 самоходных гаубиц AS-30. Вся техника будет взята из частей британской армии.
16 января Б. Уоллес уточнил планы. По его словам, в новый пакет войдет всего 8 машин AS-90. Для обеспечения их боевой работы выделят 100 тыс. артиллерийских снарядов.
Сроки поставки пока не уточняются. В ближайшее время британская армия начнет подготовку украинских экипажей, которая займет некоторое время. После завершения обучения экипажи вместе с техникой переправят на Украину. По всей видимости, на это уйдет не менее нескольких недель или месяцев. Впрочем, нельзя исключать, что обучение уже началось и продолжается в течение некоторого времени. Это ускорит возможные сроки отправки техники и артиллеристов на Украину.
Частичная унификация
Следует отметить, что у киевского режима уже есть самоходные установки, похожие на AS-90 и имеющие прямое отношение к ним. Это изделия Armatohaubica Krab польского производства, которые можно рассматривать как вариант дальнейшего развития базовой AS-90.
Польская САУ AHS Krab с британским боевым отделением
Напомним, в конце девяностых годов в Великобритании был разработан проект глубокой модернизации имеющейся САУ AS-90 под названием Braveheart. Он предусматривал замену орудия, системы управления огнем и ряда других компонентов. Несмотря на значительный рост тактико-технических характеристик, такая самоходка не устроила британскую армию и в серию не пошла.
Тогда же новую САУ для перевооружения своих сухопутных войск начала искать Польша. Победителем такой программы в итоге стала специально разработанная самоходка на южнокорейском шасси с боевым отделением от британской «Брейвхарт». В десятых годах эту САУ приняли на вооружение под названием AHS Krab и поставили в серию.
В мае 2022 г. Польша передала Украине 18 своих самоходок «Краб». Кроме того, сообщалось о соглашении на поставку еще 60 боевых машин в течение длительного времени. Уже в мае-июне польские САУ добрались до зоны боевых действий, и началось их боевое применение. Машины закономерно стали целью для российских демилитаризирующих ударов. По разным данным, к настоящему времени уничтожено или выведено из строя не менее 7-8 таких САУ.
Согласно последним новостям, к оставшимся AHS Krab в ближайшем будущем добавиться всего 8 изделий AS-90. Очевидно, что такое усиление парка не даст особых преимуществ количественного и качественного характера. Кроме того, Киев может не рассчитывать на преимущества, связанные с унификацией техники. AS-90 и польская САУ с британской башней, несмотря на некоторое сходство, серьезно отличаются.
Экипаж AS-90 в тренажере
Артиллерийский парк
Проект перспективной САУ AS-90 был разработан в конце восьмидесятых годов компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL). Самоходка создавалась в инициативном порядке в качестве альтернативы для «официального» проекта SP-70. В связи с провалом последнего британская армия обратилась за помощью к VSEL, и она смогла завершить свои работы.
Поставки серийных САУ начались в 1992 г. и завершились в 1995-м. За это время британская армия получила 179 бронемашин. Экспортные заказы не поступали, и производственная линия была закрыта за ненадобностью. В дальнейшем VSEL и BAE Systems (с 1999 г.) только поддерживали парк, проводя необходимое обслуживание и ремонты.
По мере продолжения службы, САУ постепенно выводились из активного парка и отправлялись на хранение или списывались Согласно справочнику The Military Balance 2022, до недавнего времени в строю оставалось всего 89 изделий AS-90. Какая часть этого парка готова к полноценной эксплуатации, к переброске на большое расстояние и к участию в полноценном конфликте, большой вопрос.
Кроме того, сообщалось о проблемах по линии подготовки личного состава. Из-за экономии и проблем с техникой, учебные стрельбы проводятся достаточно редко и с ограниченным расходом боеприпасов. Вследствие этого уровень подготовки британских артиллеристов может быть недостаточным, и вызывает сомнения их способность нормально обучить иностранных коллег.
Технические ограничения
С точки зрения облика AS-90 представляет собой типичную современную САУ. Это гусеничная боевая бронированная машина с 155-мм гаубицей в полноповоротной башне. Самоходка предназначена для стрельбы с открытых и закрытых позиций по малоразмерным и площадным целям разного рода. Боевая масса – ок. 46 т. Экипаж – 5 чел. на марше и до 10 чел. во время стрельбы.
Транспортировка снарядов без технических приспособлений
AS-90 создавалась в конце восьмидесятых и по стандартам того времени. В связи с этим САУ оснащена 155-мм нарезным орудием со стволом длиной 39 клб. Орудие использует выстрелы раздельного заряжания со снарядами стандартов НАТО и метательным зарядом в сгорающем картузе. Заряжание силами экипажа позволяет сделать очередь из 3 выстрелов за 10 сек. При продолжительной стрельбе темп сокращается до 2 выстр./мин.
При использовании обычного осколочно-фугасного снаряда максимальная дальность стрельбы превышает 24 км. Применение активно-реактивного боеприпаса доводит этот параметр до 30 км. При этом 155-мм орудие способно использовать натовские управляемые снаряды, что повышает точность огня.
На момент своего появления и поступления на вооружение AS-90 была неплохой современной САУ. Однако с тех пор прошло порядка 30 лет, и за это время требования к самоходной артиллерии изменились. Кроме того, появились новые образцы с более высокими тактико-техническими характеристиками. К примеру, очевидные преимущества имеет польский «Краб», выполненный на основе AS-90.
Очевидные проблемы
Великобритания только готовит свои AS-90 к отправке на Украину, но уже понятно, с какими проблемами они столкнутся в зоне боевых действий. В целом перспективы этих машин самые печальные – как и другая техника, доставшаяся украинским формированиям, они будут планомерно уничтожаться теми или иными средствами.
Погрузка картузов с зарядами
При этом киевскому режиму вряд ли удастся реализовать даже сохраняющийся потенциал самоходок. Этому помешает крайне малое количество техники, ее моральное устаревание и, возможно, физический износ. Кроме того, еще один тип бронемашин на вооружении дополнительно усложнит снабжение и обслуживание, которое и без того сталкивается с серьезными проблемами.
Также необходимо учитывать постоянное воздействие со стороны противника. Российская армия имеет все необходимые средства для выявления и последующего поражения вражеских артиллерийских систем, в т.ч. мобильных самоходок. Это означает, что любая САУ AS-90 становится потенциальной мишенью для российских снарядов, ракет или БПЛА.
Помощь и вред
Новый пакет военной помощи от Великобритании серьезно отличается от предыдущих. Лондон впервые передает Киеву танки и самоходные гаубицы. Предполагается, что такие поставки положительно повлияют на состояние и возможности украинских формирований. Однако судьба других бронемашин, как имевшихся у Украины, так и полученных из-за рубежа, прозрачно намекает на перспективы САУ AS-90 и танков «Челленджер-2».
У Великобритании сейчас есть более 200-220 ОБТ Challenger 2 и ок. 90 самоходок AS-90. Это означает, что она способна продолжать поставки такой техники и помогать киевскому режиму. Однако каждая новая партия помощи будет прямо вредить британской обороноспособности. Готов ли Лондон пожертвовать своей безопасностью ради продолжения украинской авантюры – покажет время.