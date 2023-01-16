Британия включит бронетранспортёры FV430 Mk3 Bulldog в новый пакет военной помощи Украине

Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены в Украину, включая бронетранспортеры Bulldog

Великобритания предоставит Украине новую партию военной помощи, в которую кроме танков Challenger 2 войдут также бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog. Общее количество бронетехники превысит сотню единиц, об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.По данным Guardian, Министерство обороны Великобритании готовит новый пакет военной помощи, в который войдут танки Challenger 2, бронированные эвакуационные и ремонтные машины, первая партия САУ AS90 из восьми единиц, а также неназванное количество бронетранспортеров FV430 Mk3 Bulldog- заявил Уоллес.Кроме того, Британия отправит Украине 100 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, ракеты GMLRS для РСЗО, переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak, разведывательные беспилотники для артиллерии, запчасти для танков и бронетехники. По словам Уоллеса, переданные вооружения помогут украинской армии переломить ситуацию на поле боя и вытеснить российские войска с "украинской территории".Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2 из 14 единиц. О сроках поставки пока ничего не сообщается.Гусеничный бронетранспортер FV430 MK.3 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека+десант 10 человек. Максимальная скорость - 72 км/ч, запас хода - 590 км (по шоссе), запас топлива - 454 литра на 590км. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.