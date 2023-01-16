Британия включит бронетранспортёры FV430 Mk3 Bulldog в новый пакет военной помощи Украине

Великобритания предоставит Украине новую партию военной помощи, в которую кроме танков Challenger 2 войдут также бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog. Общее количество бронетехники превысит сотню единиц, об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
По данным Guardian, Министерство обороны Великобритании готовит новый пакет военной помощи, в который войдут танки Challenger 2, бронированные эвакуационные и ремонтные машины, первая партия САУ AS90 из восьми единиц, а также неназванное количество бронетранспортеров FV430 Mk3 Bulldog
Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены в Украину, включая бронетранспортеры Bulldog
- заявил Уоллес.
Кроме того, Британия отправит Украине 100 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, ракеты GMLRS для РСЗО, переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak, разведывательные беспилотники для артиллерии, запчасти для танков и бронетехники. По словам Уоллеса, переданные вооружения помогут украинской армии переломить ситуацию на поле боя и вытеснить российские войска с "украинской территории".
Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2 из 14 единиц. О сроках поставки пока ничего не сообщается.
Гусеничный бронетранспортер FV430 MK.3 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека+десант 10 человек. Максимальная скорость - 72 км/ч, запас хода - 590 км (по шоссе), запас топлива - 454 литра на 590км. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.