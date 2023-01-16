. Прибывшая в Киев заместитель госсекретаря США попросила премьера Украины проинформировать её о ситуации на фронте

Сообщается о визите в Киев заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. На данный момент известно о том, что она не встречалась с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой президентского офиса Андреем Ермаком.
Примечательно, что первый вопрос, который обсуждался в ходе этого визита, был связан с обстановкой на фронте. Шерман попросила украинских виновников рассказать ей о ситуации.
Шмыгаль и Ермак проинформировали американскую чиновницу о том, что ситуация для ВСУ в районе Соледарско-Бахмутской агломерации носит крайне сложный характер. Шерман поинтересовалась, каковы потребности ВСУ на данный момент, чтобы «ситуацию переломить».
О конкретном ответе глав украинского правительства и офиса Зеленского не сообщается, однако понятно, что речь явно вновь зашла о дополнительных поставках вооружения, включая тяжёлую технику.
На встрече присутствовала и посол (временный поверенный в делах) США на Украине Бриджит Бринк.
В то же время стало известно об обещаниях британского министра обороны Бена Уоллеса поставить Украине не только роту танков «Челленжер 2», но и до сотни боевых бронированных машин, включая Bulldog. Дополнительно Уоллес пообещал поставить киевскому режиму около 100 «усовершенствованных ракет». О каких именно ракетах идёт речь, пока не сообщается.