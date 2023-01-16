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Прибывшая в Киев заместитель госсекретаря США попросила премьера Украины проинформировать её о ситуации на фронте

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Прибывшая в Киев заместитель госсекретаря США попросила премьера Украины проинформировать её о ситуации на фронте

Сообщается о визите в Киев заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. На данный момент известно о том, что она не встречалась с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой президентского офиса Андреем Ермаком.


Примечательно, что первый вопрос, который обсуждался в ходе этого визита, был связан с обстановкой на фронте. Шерман попросила украинских виновников рассказать ей о ситуации.

Шмыгаль и Ермак проинформировали американскую чиновницу о том, что ситуация для ВСУ в районе Соледарско-Бахмутской агломерации носит крайне сложный характер. Шерман поинтересовалась, каковы потребности ВСУ на данный момент, чтобы «ситуацию переломить».

О конкретном ответе глав украинского правительства и офиса Зеленского не сообщается, однако понятно, что речь явно вновь зашла о дополнительных поставках вооружения, включая тяжёлую технику.

На встрече присутствовала и посол (временный поверенный в делах) США на Украине Бриджит Бринк.

В то же время стало известно об обещаниях британского министра обороны Бена Уоллеса поставить Украине не только роту танков «Челленжер 2», но и до сотни боевых бронированных машин, включая Bulldog. Дополнительно Уоллес пообещал поставить киевскому режиму около 100 «усовершенствованных ракет». О каких именно ракетах идёт речь, пока не сообщается.
Использованы фотографии:
правительство Украины
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27 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 21:57
    +6
    Шерман ....каковы потребности ВСУ на данный момент, чтобы «ситуацию переломить».

    Зашевелились черви.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 22:00
      +2
      Начальство ругать явилось. Ох и достанется холопам .)))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 22:31
        0
        . Прибывшая в Киев заместитель госсекретаря США попросила премьера Украины проинформировать её о ситуации на фронте


        А не та ли это самая бабушка которая.В общем 78-летняя пенсионерка попыталась вывезти из России на Украину микросхемы и чипы, использующиеся для создания вооружения.
        .Несмотря на тот факт, что пенсионерка везла с собой несколько пищевых контейнеров и термос с компотом, охранники решили просканировать вещи женщины и оказались поражены, когда было установлено, что она пыталась вывезти на Украину через Польшу 175 микросхем и чипов военного назначения, которые могут быть использованы для создания вооружения.

        Известно о том, что 78-летняя пенсионерка родом из Киева. Как именно женщина могла получить военные чипы, ещё предстоит выяснить,

        https://avia.pro/news/78-letnyaya-pensionerka-popytalas-vyvezti-iz-rossii-mikroshemy-i-chipy-ispolzuyushchiesya-dlya
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 22:54
          +1
          Венди Шерман ( род. 7 июня 1949, Балтимор, Мэриленд, США) еврейка по национальности и американский дипломат по прозвищу "ЛИСА С КЛЫКАМИ".
          Представитель клана Клинтонов.

          СПРАВКА
          - С 2011 по 2015 она работала при Хиллари Клинтон и Джоне Керри в качестве заместителя государственного секретаря по политическим вопросам. В этой роли Шерман была ведущим переговорщиком по иранской ядерной сделке.
          - 16 января 2021 года избранный президент Джо Байден официально объявил, что хочет назначить её на пост заместителя государственного секретаря США Энтони Блинкена. 13 апреля 2021 года её кандидатура была одобрена Сенатом в полном составе 56 голосами против 42.
          Она первая женщина, занявшая этот пост.
          - Представляла американскую сторону на переговорах России и США о гарантиях безопасности и деэскалации напряжённости в отношениях России и Украины 10 января 2022 года. А 24 февраля 2022 года Россия начала СВО против геноцида в отношении русских со стороны нацистского киевского режима.

          См. подробно - https://ru.wikipedia.org/wiki/Шерман,_Венди
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 22:44
        0
        За отчетом приехали, деньги потратили вы их использовали, где результат? Гнать их надо поганой метлой всех. Они бы ударили по нашим приехали бы они в донбас.
      3. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 22:51
        0
        визит в Киев заместителя госсекретаря США

        —-Очки переводчика, правая линза включает дисплей «помощника»
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 23:06
          0

          Картина маслом.Украина диктует свои условия США.Представители США прилежно записывают условия диктуемые Украиной.Сюрреализм наших дней.
      4. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 23:08
        0
        С холопов, как с гуля,вода. Просто этот неожиданный визит- яркий сигнал того,что украину- сливают. ,, не оправдали надежды и не отработали,денежки,,
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 22:02
    +9
    Встает логичный вопрос- почему представители "недружественных стран" спокойненько катаются в Киев. Помнится в прошлом марте удрали все в дикой панике? Может пора напомнить наглосаксам, бундесам, "петухам" и прочим пшекам где их место?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 22:20
      +2
      Встает логичный вопрос- почему представители "недружественных стран" спокойненько катаются в Киев.

      Этот вопрос скоро год как ждёт решения или хотя бы, внятного, ответа. Но в ответ тишина ... sad
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 22:42
        0
        Опять двадцать пять,что значит не дружественных стран?Нет такой формулировки,есть одна верная враги.Сколько можно ,США и ЕС на прямую поставляют оружие,разведданные,все это для уничтожения наших ребят,а вы все цацкаетесь не дружественные страны.Бред и вранье.Враги они нам и только так этих мразей называть.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 22:03
    +1
    Вэнди Шерман потребовала от незалежнейщего госудаства с мире и его окрестностей отчитаться . Как говаривал бывший президент украЫны Витя корявое личико Ющенко . Крапка . Что означает большая жирная точка . laughing
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 22:05
    +2
    Сообщается о визите в Киев заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. ....провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой президентского офиса Андреем Ермаком.
    Примечательно, что первый вопрос, который обсуждался в ходе этого визита, был связан с обстановкой на фронте. Шерман попросила украинских виновников рассказать ей о ситуации.

    Глядя на эту даму, как то сразу вспомнился персонаж из Маугли
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 22:07
    +2
    Запад будет воевать до последнего хлопчика, и поставлять самое современно оружие. Рано или поздно придется либо применять ТЯО либо выключить свет на всей территории 404 и закрыть все бензоколонки(нефтебазы) с дизелем. Так чего ждем???
    1. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 22:59
      +1
      Я уже с лета язык стер призывать к уничтожению ТЭС, ГЭС, чтобы остановить весь ВПК и железную дорогу.
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 23:26
        0
        Ну так америкосы и хотят если и не победить так оставить России вместо Украины голое поле с голодными и озлобленными существами. Видимо пока есть маневр и возможность для сохранения хоть какой-то инфраструктуры, будет так как есть.
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 22:17
    +2
    Хотят знать на что пошли бабки и как их отбить на проекте взбесившегося хутора
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 22:20
    +3
    Как бы сделать так, чтоб они в этот Киев не то что боялись приезжать, а думать об этом страшно было.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 22:45
      +1
      Все просто уничтожать,как только пересекли границу ,уничтожить.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 22:48
      +1
      Цитата: Andron78
      Как бы сделать так, чтоб они в этот Киев не то что боялись приезжать, а думать об этом страшно было.

      И что это изменит? Хлопцы будут с отчетом в Польшу/Румынию/Венгрию ездить. только и всего то.
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:23
    +3
    Шерман попросила украинских виновников рассказать ей о ситуации.

    Замечательная оговорка. good
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:29
    +3
    Да что ж они страшные то такие, дамы из США смотрящие за Украиной. feel
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 22:48
      +1
      Цитата: Лешак
      Да что ж они страшные то такие, дамы из США смотрящие за Украиной

      Что бы не было у вас желания нападать на их страну и забирать их женщин.
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 22:46
    +1
    Прибывшая в Киев заместитель госсекретаря США попросила премьера Украины проинформировать её о ситуации на фронте
    Сегодня, 21:46
    12

    А ОНА или ОН? Однако гейропа вместе с блм.......
  11. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 23:00
    +1
    Взяли всего лишь городок и началось приезды боссов, другие страны начнут поставлять танки и все больше и больше вооружений т.д а если представить что армия дойдёт до Харькова или Днепропетровска...... Мда мысли че то грустноватые чем все может обернуться
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 23:14
    0
    Шерман: США потратило на вашу страну .....лярдов. Доложите о результатах. Ермак: Та усЭ добрЭ. Кабанчика купЫлЫ. Та то такЭ....
  13. Горки_Мурог
    Горки_Мурог Сегодня, 23:16
    0
    Не "проинформировать", а доложить. Похоже, что вопрос о количестве мяса не стоял - ради дяди Сэма и Бандера в мясорубку закинут всех скакуасов