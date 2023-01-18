Операция «Искра». Штурм «приладожской крепости»

Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время операции по прорыву блокады
Общая ситуация
К началу 1943 года положение окружённого немецкими войсками Ленинграда оставалось крайне сложным. Войска Ленинградского фронта (ЛФ) и Балтийский флот были изолированы от остальных сил Красной Армии. Попытки деблокады Ленинграда в 1942 году − Любанская и Синявинская наступательные операции, не принесли успеха. Наиболее короткий путь между Ленинградским и Волховским фронтами (ВФ) − между южным побережьем Ладожского озера и поселком Мга (так называемый шлиссельбургско-синявинский выступ, 12−16 км), по-прежнему занимали части 18-й немецкой армии.
Ленинград был под постоянным обстрелом, его атаковала вражеская авиация. Гибли люди, рушились здания. Вторая столица СССР к ноябрю-декабрю 1942 года сильно обезлюдела. В результате массовой смертности, эвакуации и дополнительных призывов в армию население города за один год уменьшилось на 2 миллиона и составляло около 650 тысяч человек (по другим данным – около 800 тыс. граждан). Подавляющая часть оставшегося населения была занята на различных работах. Отсутствие сухопутной связи с территорией, находившейся под контролем Красной Армии, вызывало большие трудности в области подвоза топлива, продовольствия и сырья для заводов.
Однако положение горожан зимой 1942−1943 гг. всё же было значительно лучше, чем предыдущей зимой. Часть ленинградцев даже получала повышенную норму продовольствия, по сравнению с общесоюзной. По проложенному осенью под водой кабелю в город поступала электроэнергия от Волховской ГЭС, а по подводному трубопроводу – топливо. Город снабжался необходимыми продуктами и товарами по льду озера – «Дороге жизни», которая возобновила работу в декабре. Кроме того, в дополнение к автомобильной дороге прямо на льду Ладожского озера сооружали и 35-километровую железную ветку. Днем и ночью непрерывно шла забивка многометровых свай, которые устанавливались через каждые два метра.
Советские танки БТ-5 и пехота накапливаются перед атакой в районе прорыва блокады Ленинграда. Январь 1943 г.
Пехота и танки 152-й танковой бригады полковника П. И. Пинчука готовятся к наступлению. Ленинградский фронт. Операция «Искра».
Силы сторон. СССР
СССР. К операции привлекались войска Ленинградского и Волховского фронтов, часть сил Балтийского флота и авиация дальнего действия. К концу 1942 года в состав Ленинградского фронта под началом Леонида Говорова входили: 67-я, 55-я, 23-я, 42-я армии, Приморская оперативная группа и 13-я воздушная армия. Основные силы ЛФ – 42-я, 55-я и 67-я армии, держали оборону на рубеже Урицк, Пушкин, южнее Колпино, Пороги, правый берег Невы до Ладожского озера.
67-я армия действовала в 30-км полосе вдоль правого берега Невы от Пороги до Ладожского озера, имея на левом берегу реки в районе Московской Дубровки небольшой плацдарм. 55-я стрелковая бригада этой армии охраняла с юга автомобильную дорогу, которая проходила по льду Ладожского озера. 23-я армия защищала северные подступы к Ленинграду, располагаясь на Карельском перешейке.
Надо отметить, что положение на этом участке фронта было стабильным длительное время, появилась даже солдатская поговорка: «В мире не воюют три (или «есть три нейтральные») армии − шведская, турецкая и 23-я советская». Поэтому соединения этой армии часто переводили на другие, более опасные направления. 42-я армия защищала Пулковский рубеж. Приморская оперативная группа (ПОГ) располагалась на Ораниенбаумском плацдарме.
ЛФ поддерживал Краснознаменный Балтийский флот под началом вице-адмирала Владимира Трибуца, который базировался в устье реки Невы и в Кронштадте. Ленинград также поддерживала Ладожская военная флотилия. Противовоздушную оборону Ленинграда осуществляла Ленинградская армия ПВО.
Войска ЛФ отделял от войск ВФ 15-километровый коридор – шлиссельбургско-синявинский выступ, замыкавший кольцо блокады Ленинграда с суши. В Волховский фронт под руководством Кирилла Мерецкого к началу 1943 года входили: 2-я ударная армия, 4-я, 8-я, 52-я, 54-я, 59-я армии и 14-я воздушная армия. Но непосредственное участие в операции приняли: 2-я ударная армия генерала Романовского, 54-я армия Сухомлина, 8-я армия Старикова и 14-я воздушная армия Журавлёва. Они располагались в 300-км полосе от Ладожского озера до озера Ильмень. На правом фланге от Ладожского озера до Кировской железной дороги действовали части 2-й ударной и 8-й армий.
Для наступления были сформированы ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов, которые были значительно усилены артиллерийскими, танковыми и инженерными соединениями, в том числе и из резерва Ставки ВГК.
Всего ударные группировки двух фронтов насчитывали свыше 300 тыс. солдат и офицеров, около 4 900 орудий и минометов (калибром 76-мм и выше), более 600 танков и почти 800 самолетов.
Десант на броне танка Т-34 направляется на передовую в районе Синявино
Эскадренный миноносец Балтийского флота «Опытный» ведет обстрел позиций противника в районе Невского лесопарка. Январь 1943 г.
Германия: «приладожская крепость»
Немецкое верховное командование после провала попыток взять Ленинград было вынуждено остановить бесплодное наступление и отдать войскам приказ о переходе к обороне. Всё внимание германской ставки было приковано к истекающему кровью, обращённому в руины, но не сдающемуся Сталинграду. Осенью 1942 года из группы армий «Север» началась переброска войск на сталинградское направление.
В район Сталинграда перевели 8-й авиакорпус. Со своим штабом уехал Манштейн, который до этого должен был взять Ленинград. Из состава 18-й немецкой армии забрали 12-ю танковую, 20-ю моторизованную и несколько пехотных дивизий. Взамен 18-я армия получила 69-ю пехотную, 1-ю, 9-ю и 10-ю авиаполевые дивизии. Авиаполевые дивизии численно, по вооружению и качеству боевой подготовки уступали пехотным.
Таким образом, германская группировка под Ленинградом уменьшилась не только количественно, но и ухудшилась в плане качества.
Советским фронтам противостояла 18-я немецкая армия под командованием Георга Линдемана (Линдеманна), которая входила в состав группы армий «Север». В армии было 4 армейских корпуса, всего до 26 дивизий. Немецкие войска поддерживал 1-й воздушный флот генерал-полковника авиации Альфреда Келлера. Кроме того, на северо-западных подступах к городу напротив 23-й советской армии находилось 4 финские дивизии из состава оперативной группы «Карельский перешеек».
Наиболее мощную оборону и плотную группировку войск немцы имели на самом опасном направлении − шлиссельбургско-синявинском выступе. Здесь между городом Мга и Ладожским озером дислоцировалось 5 немецких дивизий − основные силы 26-го и часть дивизий 54-го армейских корпусов. В их составе было около 60 тыс. человек, 700 орудий и минометов, около 50 танков и САУ. В оперативном резерве находились 4 дивизии.
Каждый посёлок был превращен в опорный пункт, подготовленный к круговой обороне, позиции были прикрыты минными полями, проволочными заграждениями и укреплены дотами. Со стороны Ленинграда оборону держали полк 227-й пехотной дивизии генерала фон Скотти, 170-я пехотная дивизия генерала Зандера в полном составе и полк 5-й горнострелковой дивизии, имевшие до 30 танков, около 400 минометов и орудий.
Оборонительный рубеж немцев проходил по левому берегу Невы, высота которого достигает 12 метров. Берег был искусственно обледенен, густо минирован, почти не имел удобных естественных выходов. Немцы имели два мощных узла сопротивления. Первый − сооружения 8-й ГЭС, кирпичные дома 1-го и 2-го городков; второй − многочисленные каменные постройки Шлиссельбурга и его окраин. На каждый километр фронта приходилось 10−12 дзотов и до 30 орудий и минометов, а вдоль всего берега Невы протянулись траншеи полного профиля.
Средний оборонительный рубеж проходил через рабочие поселки № 1 и № 5, станции Подгорная, Синявино, рабочий поселок № 6, поселок Михайловский. Здесь имелись две линии траншей, Синявинский узел сопротивления, отсечные позиции, а также опорные пункты. Противник использовал подбитые советские танки, превратив их в неподвижные огневые точки. Они окаймляли Синявинские высоты − подходы, подошву и западные склоны, а также рощу Круглую.
С Синявинских высот хорошо просматривались южное побережье Ладожского озера, Шлиссельбург, 8-я ГЭС и рабочий поселок № 5. Этот рубеж являлся позицией дивизионных резервов (до одного полка) немецкой группировки. Все пространство находилось под фланговым огнем с соседних опорных пунктов и узлов сопротивления. В результате весь выступ представлял один укреплённый район.
Против двух армий Волховского фронта оборонялись 227-я пехотная дивизия (без одного полка), 1-я пехотная, полк 207-й охранной дивизии и полк 223-й пехотной. Оборонительный рубеж противника проходил от деревни Липка через рабочий поселок № 8, рощу Круглая, Гайтолово, Мишино, Вороново и далее южнее. По переднему краю обороны шла сплошная траншея, прикрытая минными полями, надолбами и проволочными заграждениями, на некоторых участках была отрыта и вторая траншея. Там, где болотистая местность не позволяла углубиться в землю, немцы возвели ледяные и насыпные валы, поставили двухрядные бревенчатые заборы. В особо мощные узлы сопротивления были превращены Липка, рабочий поселок № 8, роща Круглая, деревни Гайтолово и Тортолово.
Ситуация для атакующей стороны усугублялась лесисто-болотистой местностью в этом районе. К тому же здесь располагалась большая территория синявинских торфоразработок, которые были изрезаны глубокими канавами и дополнительно укреплены дерево-земляными, торфяными и ледяными валами. Территория была малопроходимой для бронетехники и тяжёлой артиллерии, которые были нужны для разрушения вражеских укреплений. Для преодоления такой обороны требовались мощные средства подавления и разрушения, огромное напряжение сил и средств наступающей стороны.
Красноармейцы Ленинградского фронта наступают на перелесок у обломков сбитого немецкого самолета
Советские офицеры осматривают тяжелые немецкие орудия, обстреливавшие Ленинград. Это две 305-мм мортиры M16 чешского производства фирмы «Шкода». Январь 1943 г.
План
В ноябре 1942 года генерал Говоров направил в Ставку ВГК доклад, в котором предлагалось провести восточнее и западнее Ленинграда две операции − Шлиссельбургскую и Урицкую с целью снять блокаду Ленинграда, обеспечить постройку железной дороги вдоль Ладожского канала и тем самым организовать нормальное сообщение Ленинграда со страной. Ставка предложила сосредоточить внимание на одном направлении – Шлиссельбургском.
Командование ЛФ усовершенствовало план операции. Он предусматривал нанесение встречных ударов − Ленинградского с запада, Волховского − с востока в общем направлении на Синявино. 2 декабря 1942 года Ставка утвердила этот план. Координацию действий двух фронтов должны были осуществлять К. Ворошилов и Г. Жуков. Начало операции наметили на начало 1943 года.
Конкретные задачи войскам ЛФ и ВФ были определены в директиве № 170703 Ставки ВГК от 8 декабря 1942 года. Она требовала совместными усилиями двух фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург и таким образом
«разбить осаду гор. Ленинград, к исходу января 1943 г. операцию закончить».
Для проведения операции были сформированы две ударные группировки: на ВФ − 2-я ударная армия генерала Романовского, на Ленинградском − 67-я армия Духанова. Ударной группировке ЛФ предстояло форсировать Неву по льду, прорвать оборону на участке Московская Дубровка, Шлиссельбург, разгромить окопавшегося здесь противника, соединиться с войсками ВФ и восстановить связь Ленинграда с Большой землей. В дальнейшем планировался выход соединений 67-й армии на рубеж р. Мойка.
Подготовка
Ударная группировка ВФ должна была прорвать оборону на участке Липка, Гайтолово (ширина 12 км) и, нанося главный удар на Синявино, овладеть рубежом Рабочий Поселок № 1, Синявино, разгромить синявинско-шлиссельбургскую группировку противника и выйти на соединение с войсками ЛФ. Обеспечение левого фланга 2-й ударной армии возлагалось на 8-ю армию генерала Старикова, которая своими правофланговыми соединениями должна была наступать в направлении Тортолово, пос. Михайловский.
Авиационную поддержку и прикрытие войск осуществляли 13-я и 14-я воздушные армии двух фронтов и авиация Балтийского флота (всего около 900 самолётов). К участию в операции привлекались также авиация дальнего действия, береговая и корабельная артиллерия флота (88 орудий).
Основой ударной группировки ЛФ была 67-я армия, построенная перед наступлением в два эшелона. Первый эшелон состоял из 45-й гвардейской, 268-й, 136-й, 86-й стрелковых дивизий, 61-й танковой бригады, 86-го и 118-го отдельных танковых батальонов. Второй эшелон составили 13-я, 123-я стрелковые дивизии, 102-я, 123-я, 142-я стрелковые бригады, а армейский резерв − 152-я и 220-я танковые бригады, 46-я стрелковая дивизия, 11-я, 55-я, 138-я стрелковые, 34-я и 35-я лыжные бригады. Поддержку наступления осуществляли артиллерия армии, фронта и Балтийского флота − всего около 1 900 орудий и минометов и 13-я воздушная армия силами 414 самолетов.
Ударная группировка ВФ включала 2-ю ударную армию, часть сил 8-й армии. Первый эшелон 2-й ударной армии составили 128-я, 372-я, 256-я, 327-я, 314-я, 376-я стрелковые дивизии, 122-я танковая бригада, 32-й гвардейский танковый полк прорыва, 4 отдельные танковые батальона. Во второй эшелон входили − 18-я, 191-я, 71-я, 11-я, 239-я стрелковые дивизии, 16-я, 98-я и 185-я танковые бригады. Резерв армии состоял из 147-й стрелковой дивизии, 22-й стрелковой, 11-й, 12-й и 13-й лыжных бригад.
На левом фланге наступления действовала часть сил 8-й армии: 80-я, 364-я стрелковые дивизии, 73-я бригада морской пехоты, 25-й отдельный танковый полк и два отдельных танковых батальона. Поддержку наступления осуществляли артиллерия фронта и двух армий силами свыше 2 800 орудий и минометов и 14-я воздушная армия силами около 400 самолетов.
Таким образом 67-я и 2-я ударная армии были значительно усилены за счёт резервов и перевода соединений с других направлений. Советские войска превосходили противника на этом участке в пехоте в 4,5 раза, в артиллерии − в 6−7, в танках − в 10 и в самолётах − в 2 раза. В 67-й армии на 13-километровом участке прорыва было сосредоточено свыше 1 900 орудий и минометов калибра 76-мм и более, что позволило довести артиллерийскую плотность до 146 орудий и минометов на 1 км фронта.
На Волховском фронте на направлении главного удара на участке прорыва 327-й стрелковой дивизии (ширина 1,5 км) плотность орудий и минометов на 1 км фронта составляла 365 единиц, на участке прорыва 376-й стрелковой дивизии (ширина 2 км) − 183, а на вспомогательном направлении − 101 орудие и миномет на 1 км фронта. Все танковые части (на ЛФ − 222 танка и 37 бронемашин, на ВФ − 217 танков) намечалось использовать для непосредственной поддержки пехоты.
Тяжелая 305-мм мортира M16 чешского производства, захваченная советскими воинами. Район Ленинграда
Готовились к наступлению весь декабрь 1942 года. В конце декабря командование фронтов попросило Ставку перенести начало наступления на более поздний срок, из-за крайне неблагоприятных погодных условий, что привели к затяжной оттепели и в связи с этим к недостаточной толщине льда на Неве и плохой проходимости болот.
Пополнялись и довооружались части и соединения 67-й и 2-й ударной армий. В войсках было накоплено от 2 до 5 боекомплектов боеприпасов в зависимости от систем орудий и минометов. Наиболее трудоемкой и тяжелой работой стала подготовка исходных районов для ударных группировок фронтов. Требовалось увеличить число траншей и ходов сообщения, укрытий для личного состава, отрыть и оборудовать огневые позиции для артиллерии, минометов, танков, устроить склады боеприпасов.
Общий объем земляных работ на каждом фронте исчислялся сотнями тысяч кубических метров. Все работы выполнялись только вручную, в темное время суток, без нарушения обычного режима поведения войск, занимавших оборону, с соблюдением мер маскировки. Одновременно саперы строили дороги и колонные пути, гати через болота, которыми изобиловали исходные районы, разминировали минные поля, готовили проходы в заграждениях.
Войска 67-й армии готовили средства для преодоления высокого берега Невы и участков поврежденного ледового покрова. Для этой цели сделали сотни щитов из досок, штурмовые лестницы, багры, веревки с крючками и «кошки». После рассмотрения ряда вариантов (в том числе создания канала во льду Невы с последующим наведением понтонного моста, либо армирования льда путем вмораживания в него тросов) решили переправлять через Неву танки и тяжелую артиллерию по деревянным «рельсам», уложенным на шпалы.
На участках Невы в городской черте отрабатывали способы преодоления поврежденных участков льда, штурма обрывистого, обледеневшего, укрепленного дзотами берега. В частях, выделенных для прорыва, создавались штурмовые отряды и группы разграждения для проделывания проходов и уничтожения наиболее прочных оборонительных сооружений.
На ВФ сформировали 83 штурмовых отряда, включив в них саперов, автоматчиков, пулеметчиков, огнемётчиков, артиллерийские расчёты и танки сопровождения. Особое внимание уделялось отработке приемов штурма дерево-земляных заграждений, торфяных, снежных и ледяных валов.
Большое значение придавалось оперативной маскировке. Противнику лишь незадолго до начала операции удалось установить, что советские войска готовятся к наступлению. Командир 26-го армейского корпуса генерал Лейзер, учитывая это, предложил командующему 18-й армией генералу Линдеману отвести войска от Шлиссельбурга. Но это предложение не приняли.
Саперы Волховского фронта во время боя у проволочных заграждений
Войска Волховского фронта в бою за деревню
Начало наступления
Утром 12 января 1943 года войска двух фронтов одновременно начали наступление. Ночью советская авиация нанесла мощный удар по позициям германской армии в полосе прорыва, также по аэродромам, пунктам управления, связи и железнодорожным узлам во вражеском тылу.
В 9 часов 30 минут началась артиллерийская подготовка: в полосе наступления 2-й ударной армии она продолжалась 1 час 45 минут, а на участке 67-й армии − 2 часа 20 минут. За 40 минут до начала движения пехоты и бронетехники удар по заранее разведанным артиллерийским, миномётным позициям, опорным пунктам и узлам связи нанесла штурмовая авиация.
В 11 часов 50 минут под прикрытием «огненного вала» и огня 16-го укрепрайона дивизии первого эшелона 67-й армии пошли в атаку. Каждая из четырёх дивизий − 45-я гвардейская, 268-я, 136-я, 86-я стрелковые дивизии, были усилены несколькими артиллерийскими и миномётными полками, истребительно-противотанковым артиллерийским полком и одним-двумя инженерными батальонами. Кроме того, наступление поддерживали 147 лёгких танков и броневиков, вес которых мог выдержать лёд.
Особая сложность операции заключалась в том, что оборонительные позиции вермахта шли по обрывистому обледенелому левому речному берегу, который был выше правого. Огневые средства немцев были расположены ярусами и прикрывали многослойным огнём все подступы к берегу. Чтобы прорваться на другой берег было необходимо надёжно подавить огневые точки гитлеровцев, особенно в первой линии. При этом приходилось следить за тем, чтобы не повредить лёд у левого берега.
Первыми форсировали Неву штурмовые подразделения, за ними по проделанным проходам шли стрелки и танки. В упорном бою наши войска взломали оборону противника севернее 2-го Городка (268-я стрелковая дивизия и 86-й отдельный танковый батальон) и в районе Марьино (136-я дивизия и 61-я танковая бригада). К концу дня советские войска сломили сопротивление 170-й немецкой пехотной дивизии между 2-м Городком и Шлиссельбургом. 67-я армия заняла плацдарм между 2-м Городком и Шлиссельбургом, началось строительство переправы для средних и тяжёлых танков и тяжёлой артиллерии (завершена 14 января).
На флангах штурм проходил не так успешно. На правом крыле гвардейцы 45-й дивизии в районе «невского пятачка» смогли захватить только первую линию вражеских укреплений. На левом крыле 86-я стрелковая дивизия не смогла форсировать Неву у Шлиссельбурга. Поэтому дивизию перебросили на плацдарм в районе Марьино, чтобы ударить по Шлиссельбургу с южного направления.
Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады
В полосе наступления 2-й ударной и 8-й армий наступление развивалось тяжело. Авиация и артиллерия не смогли подавить основные огневые точки противника, а болота даже зимой были труднопроходимыми. Наиболее яростные бои шли за пункты Липка, Рабочий поселок № 8 и Гонтовая Липка. Эти опорные пункты находились на флангах прорывающихся сил и даже в полном окружении продолжали сражение.
На правом фланге и в центре – 128-я, 372-я и 256-я стрелковые дивизии, смогли к концу дня прорвать оборону 227-й пехотной дивизии и продвинуться на 2−3 км. Опорные пункты Липка и Рабочий поселок № 8 в этот день взять не удалось. На левом фланге наступления некоторого успеха смогла достичь только 327-я стрелковая дивизия, которая заняла большую часть укрепления в роще Круглая. Атаки 376-й дивизии и сил 8-й армии успеха не имели.
Немецкое командование уже в первый день сражения было вынуждено вводить в бой оперативные резервы: соединения 96-й пехотной дивизии и 5-й горнострелковой дивизии направили на помощь 170-й дивизии, два полка 61-й пехотной дивизии (группа генерал-майора Хюнера) были введены в центр Шлиссельбургско-синявинского выступа.
Брошенный танк Pz. Kpfw. III в населенном пункте в районе прорыва блокады Ленинграда
Ближний тыл советских частей в районе прорыва блокады Ленинграда
Продолжение следует…