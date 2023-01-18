Операция «Искра». Штурм «приладожской крепости»



Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время операции по прорыву блокады

Общая ситуация



Советские танки БТ-5 и пехота накапливаются перед атакой в районе прорыва блокады Ленинграда. Январь 1943 г.



Пехота и танки 152-й танковой бригады полковника П. И. Пинчука готовятся к наступлению. Ленинградский фронт. Операция «Искра».

Силы сторон. СССР



Десант на броне танка Т-34 направляется на передовую в районе Синявино



Эскадренный миноносец Балтийского флота «Опытный» ведет обстрел позиций противника в районе Невского лесопарка. Январь 1943 г.

Германия: «приладожская крепость»



Красноармейцы Ленинградского фронта наступают на перелесок у обломков сбитого немецкого самолета



Советские офицеры осматривают тяжелые немецкие орудия, обстреливавшие Ленинград. Это две 305-мм мортиры M16 чешского производства фирмы «Шкода». Январь 1943 г.

План

«разбить осаду гор. Ленинград, к исходу января 1943 г. операцию закончить».

Подготовка



Тяжелая 305-мм мортира M16 чешского производства, захваченная советскими воинами. Район Ленинграда



Саперы Волховского фронта во время боя у проволочных заграждений



Войска Волховского фронта в бою за деревню

Начало наступления



Советские солдаты в атаке под Ленинградом во время начала прорыва блокады



Брошенный танк Pz. Kpfw. III в населенном пункте в районе прорыва блокады Ленинграда



Ближний тыл советских частей в районе прорыва блокады Ленинграда