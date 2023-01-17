Военное обозрение
Войти Регистрация

Начальник Генштаба британской армии: Поставка танков «Challenger 2» Украине приведёт к временному ослаблению наших войск

5
Начальник Генштаба британской армии: Поставка танков «Challenger 2» Украине приведёт к временному ослаблению наших войск

На Западе никак не могут определиться с ответом на вопрос о том, растёт ли уровень собственной безопасности западных стран при наращивании объёмов военных поставок Украине или падает. Одни чиновники утверждают, что чем больше ракет и бронетехники поставить киевскому режиму, тем более защищённым «благодарят украинской армии» будет Запад. У других – противоположное мнение, и к таковым относится, например, начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс.


По мнению Сандерса, которое он высказал в интервью «Таймс», если осуществить поставку Украине танков «Челленджер 2», то это приведёт к «пусть и временному, но ослаблению британской армии».

Патрик Сандерс:

Передача танков нас временно ослабит, без каких-либо сомнений.

Британский военачальник также заявил, что передача Украине британских танков вызовет «появление дыр в арсенале британских войск», а наравне с этим «приведёт к сложностям при выполнении обязательств перед партнёрами по НАТО». Эксперты считают, что Сандерс имел в виду обязательства по проведению военных учений.

На этом фоне в другом британском издании – «Гардиан» - вышла статья, в которой приводится мнение экспертов института стратегических исследований (Лондон). В статье говорится, что для «успешного контрнаступления Украине может потребоваться не менее сотни танков от стран Запада». Британия, напомним, собирается поставить Киеву 14 танков «Challenger 2».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 06:27
    +1
    растёт ли уровень собственной безопасности западных стран при наращивании объёмов военных поставок Украине или падает.

    У страны было 100 танков. 30 она отдала другой стране, где их уничтожили. Вопрос, стало ли безопаснее стране с 70 танками?
    Конечно же нет.
    По-моему дети такие задачки в третьем классе решают. :)
  2. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 06:29
    0
    Нет ничего более постоянного, чем "временное".
    С учётом всех накопившихся в Британии экономических, политических и социальных проблем - военный потенциал Альбиона при передаче такого весомого шмата техники укровермахту, упадёт серьёзно и надолго. По сути, англы сами выбивают себе последние военные зубы, в попытке переломить ситуацию в/на.

    А ещё за этим процессом внимательно следит Аргентина, не забывшая про Фолклендские острова.
  3. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:37
    0
    Да кому они нужны на своём задрипанном острове. Кто там с ними танками будет воевать? Они как в анекдоте про неуловимого Джо. А по чему он не уловимый? Да потому, что он нах никому не нужен... wassat
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    0
    Это до какой же ручки дожился Запад если там некоторые считают, что украинская армия обеспечивает их безопасность? Ну коль так, так отдайте ВСУ все, что имеете и "спите спокойно" считая, что "широкие украинские плечи" вас надежно защищают, пока однажды утром вас не разбудит гул российских танков в коридоре (а надо бы). Есть и немного здравомыслящие, у которых еще болит голова о своей нац безопасности.
    передача Украине британских танков вызовет «появление дыр в арсенале британских войск»
    И чем больше будет этих "дыр" тем лучше.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:25
    0
    Отдадут часть танков , и раскрутят производство новых.