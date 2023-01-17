Так называемый «губернатор Луганской области»: Россия перебрасывает крупные резервы в район Кременной для наступления

Они туда перебрасывают в том числе кадровые подразделения десантников, но не только их.

Так называемый «губернатор Луганской области» Сергей Гайдай, который работает, что называется, без реальной области «применения своих административных способностей», продолжает демонстрировать активность в социальных сетях и в качестве десятков интервью, раздаваемых украинским СМИ. На этот раз Гайдай заявил, что «российские войска готовят волну наступления в районе города Кременная».Напомним, что в ходе сентябрьского наступления ВСУ российские войска отвели свои силы из Харьковской области, остановив продвижение противника на западе Луганской Народной Республики. Линией обороны стала линия между городами Сватово и Кременная. Там оборудован по-настоящему мощный оборонительный рубеж ВС РФ, который противник собирался взять в течение осени, потом до конца 2022 года, потом «в первых числах нового года», но до сих пор этого не произошло.По словам Гайдая, «Россия перебрасывает крупные резервы в направлении Кременной»:Гайдай уверен, что российские войска могут пойти в наступление на этом направлении. При этом ранее появлялась информация о том, что уже украинская армия пытается насытить личным составом и техникой направление к западу от Сватово и Кременной, чтобы попытаться прорвать оборону российских войск.