Военное обозрение
Войти Регистрация

Так называемый «губернатор Луганской области»: Россия перебрасывает крупные резервы в район Кременной для наступления

2
Так называемый «губернатор Луганской области»: Россия перебрасывает крупные резервы в район Кременной для наступления

Так называемый «губернатор Луганской области» Сергей Гайдай, который работает, что называется, без реальной области «применения своих административных способностей», продолжает демонстрировать активность в социальных сетях и в качестве десятков интервью, раздаваемых украинским СМИ. На этот раз Гайдай заявил, что «российские войска готовят волну наступления в районе города Кременная».


Напомним, что в ходе сентябрьского наступления ВСУ российские войска отвели свои силы из Харьковской области, остановив продвижение противника на западе Луганской Народной Республики. Линией обороны стала линия между городами Сватово и Кременная. Там оборудован по-настоящему мощный оборонительный рубеж ВС РФ, который противник собирался взять в течение осени, потом до конца 2022 года, потом «в первых числах нового года», но до сих пор этого не произошло.

По словам Гайдая, «Россия перебрасывает крупные резервы в направлении Кременной»:

Они туда перебрасывают в том числе кадровые подразделения десантников, но не только их.

Гайдай уверен, что российские войска могут пойти в наступление на этом направлении. При этом ранее появлялась информация о том, что уже украинская армия пытается насытить личным составом и техникой направление к западу от Сватово и Кременной, чтобы попытаться прорвать оборону российских войск.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:46
    0
    Идёт игра нервов, обе стороны готовятся к активным боевым действиям, сейчас накапливают резервы, отлаживают логистику, собирают развед данные, и продумывают по какому варианту действовать, причём обе стороны, нам остается только ждать и выдвигать версии.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +1
    Каждый украинский гаденыш при должности, пускай даже виртуальной просто обязан показать своим, что он не зря получает деньги, а и активно пытается шевелить мозгами решая тактические и стратегические задачи по предполагаемым действиям российских войск. Хотя тут и без скрежета мозгов понятно, что Кременная в любом случае будет браться. А вот как и когда это будет решать наш ГШ.