Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов (...) российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США

Заявления западных и украинских политиков, а также прессы о якобы нехватке снарядов в российской армии не состоятельны, ВПК России производит необходимое для ведения боевых действий количество артиллерийских боеприпасов. Об этом рассказал информированный источник.Предприятия российской оборонки производят в разы большее количество снарядов, чем некоторые страны Запада вместе взятые, при этом выпуск боеприпасов только наращивается. Кроме того, у России имеются соответствующие запасы, что позволяет не экономить снаряды при ведении боевых действий.- приводит РИА Новости слова источника.На Западе в последнее время постоянно заявляют о "нехватке" артиллерийских боеприпасов у российской армии, что якобы приводит к уменьшению количества ударов по позициям украинских войск. Еще один фейк, который постоянно запускает Запад и активно поддерживает Киев - это "закупка" Россией боеприпасов в других странах, в частности в Северной Корее. Подается все это как сведения разведки, полученной от неназванных источников, которые нельзя раскрывать. Мол, эшелонами корейцы гонят снаряды в Россию. В Пхеньяне таким заявлениям очень удивились и заявили, что Россия не нуждается в поставках боеприпасов, у нее их в разы больше.Еще один фейк касается "заканчивающихся" у России ракет, о чем постоянно твердят в Киеве, пытаясь успокоить самих себя. Заявляется, что российская армия якобы закупает ракеты в Иране. Доказательств, естественно, никаких.