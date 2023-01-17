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«Снарядного голода не будет»: Источник раскрыл объёмы производства артиллерийских снарядов в России

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«Снарядного голода не будет»: Источник раскрыл объёмы производства артиллерийских снарядов в России

Заявления западных и украинских политиков, а также прессы о якобы нехватке снарядов в российской армии не состоятельны, ВПК России производит необходимое для ведения боевых действий количество артиллерийских боеприпасов. Об этом рассказал информированный источник.


Предприятия российской оборонки производят в разы большее количество снарядов, чем некоторые страны Запада вместе взятые, при этом выпуск боеприпасов только наращивается. Кроме того, у России имеются соответствующие запасы, что позволяет не экономить снаряды при ведении боевых действий.

Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов (...) российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США

- приводит РИА Новости слова источника.

На Западе в последнее время постоянно заявляют о "нехватке" артиллерийских боеприпасов у российской армии, что якобы приводит к уменьшению количества ударов по позициям украинских войск. Еще один фейк, который постоянно запускает Запад и активно поддерживает Киев - это "закупка" Россией боеприпасов в других странах, в частности в Северной Корее. Подается все это как сведения разведки, полученной от неназванных источников, которые нельзя раскрывать. Мол, эшелонами корейцы гонят снаряды в Россию. В Пхеньяне таким заявлениям очень удивились и заявили, что Россия не нуждается в поставках боеприпасов, у нее их в разы больше.

Еще один фейк касается "заканчивающихся" у России ракет, о чем постоянно твердят в Киеве, пытаясь успокоить самих себя. Заявляется, что российская армия якобы закупает ракеты в Иране. Доказательств, естественно, никаких.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 06:42
    0
    По сравнению с ракетами, где требуется современная электроника, болванки под арт снаряды возможно производит на каждом машиностроительном заводе.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:48
      0
      Цитата: Chip4ik
      По сравнению с ракетами, где требуется современная электроника, болванки под арт снаряды возможно производит на каждом машиностроительном заводе.

      Можно. А можно патроны клепать на каждой сигаретной фабрике. Много ещё чего можно. И на Западе могут.
      А по факту, Россия производит, а Запад только может производить, но не производит.
    2. for
      for Сегодня, 06:57
      +1
      Цитата: Chip4ik
      производит на каждом машиностроительном заводе.

      А машиностроительные заводы на чем производить?
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:24
        0
        А с этим есть проблема? Вот уж не знал что такая проблема расширить производство и как я столько лет проработал на заводе, ума не приложу! wassat
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:43
    0
    Увеличение зоныБ. Д. неминуемо должно приести к увеличению ствольной артилерии и поэтому наращивание производства это нужный шаг, плюс в ГенШтабе должны понять что лучше потратить вагон снарядов чем жизнь российского солдата. Поэтому как говориться ДАЁШЬ СНАРЯДОВ, хороших и больше.
  3. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 06:46
    +3
    Вот бы ещё эти снаряды, бомбы и ракеты (которых много) подружить с ж/д и автомобильными мостами на территории Украины.
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 06:49
    +1
    Ещё от СССР Россия унаследовала не только гигантские запасы снарядов, но и мощности для их производства (даже сигаретные заводы были устроены так, что при необходимости могли быстро перейти на патронное производство). В "святых 90-х" американцами было многое разрушено из высокотехнологического сектора ВПК, это понятно. Но вот до базового они так и не успели добраться всерьёз. А база рулила и рулит. К тому же в стране, которой не надо судорожно искать металл и взрывчатку где-то на стороне: всё у себя есть, родное.
    1. for
      for Сегодня, 07:02
      -1
      Цитата: Kuroneko
      В "святых 90-х" американцами было многое разрушено из высокотехнологического сектора ВПК, это понятно.

      Так таки американцами?
  5. Грац
    Грац Сегодня, 06:52
    +6
    что то у меня большие сомнения насчет заявлений о производстве снарядов, скорее все на старые запасы надеются, потому что в этой отрасли у нас полный бардак вплоть до того что военную взрывчатку директор завод толкал за границу под видом промышленной (разницу себе в карман) и за опу его взяли только несколько месяцев назад, и это продолжалось много лет, человек купил себе остров частный на Оке, и там несколько особняков со всей инфраструктурой выстроил, и я сильно сомневаюсь что фсб об этом не знала, потому как она напрямую курирует все казенные предприятия
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 06:58
    -2
    Если у нас говорят, что чего-то не будет - значит, оно обязательно будет...
    За примерами далеко ходить не надо.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +1
    о якобы нехватке снарядов в российской армии не состоятельны
    А я думаю, что на эту тему уже не стоит говорить. Просто продолжать долбить эту нечисть в хвост и в гриву, а они пускай считают количество и определяют все новые даты когда закончатся у России снаряды и ракеты. "Бухгалтеры" у них своеобразные и не только не могут свести дебет с кредитом, но порой забывают даже как цифры пишутся.
  8. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 07:02
    0
    А сколько снарядов в Приднестровье лежит, бестолку
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 07:25
      0
      Цитата: Читателль 2013
      А сколько снарядов в Приднестровье лежит, бестолку

      Эти снаряды даже трогать нельзя!
      Поэтому и лежат, ждут утилизации.
      Там большая проблема с вывозом.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:07
    0
    "Об этом рассказал информированный источник".
    Удобня позиция ВО. Так можно о чём угодно и что угодно писать! Вариантов ведь мульёны мульёнов! laughing
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:08
    +1
    Россия и в I Мировую могла. А снарядный голод был.
  11. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 07:14
    0
    Цитата: for
    Цитата: Kuroneko
    В "святых 90-х" американцами было многое разрушено из высокотехнологического сектора ВПК, это понятно.

    Так таки американцами?

    С их подачи и указивок компрадорской элитке. Не инопланетяне же вознамерились убить сильнейший ВПК на планете. Кому было выгодно? Прямому конкуренту.

    Или вы считаете, что мы сами себе Северные Потоки взорвали, чисто ради вредности?
  12. СерегаБосс
    СерегаБосс Сегодня, 07:15
    0
    Сырье своё, метал свой, топливо своё, со скрипом но пару заводов уже клепают что надо и в нужном количестве. За бугром тоже могут, но у кого своего топлива нет торопиться не будут, считать свои деньги они умеют...