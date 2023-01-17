Глава ДНР сообщил о переходе под полный контроль ВС РФ села Водяное

В самые ближайшее дни увидим освобождение новых населенных пунктов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил успехи российских войск в плане освобождении территорий республики, осенью ставшей частью России. Помимо освобождения Соледара и пгт Соль российские войска взяли под полный контроль село Водяное. Это село, которое находится к северу от населённого пункта Пески на Авдеевском направлении специальной военной операции российской армии.По словам Дениса Пушилина, Верхнее Водяное (так часто называют протяжённый населённый пункт между Спартаком и Нетайлово, чтобы не путать с Водяным, которое под Угледаром) уже под российским контролем.Пушилин:Глава республики отметил, что в Марьинке противник потерял контроль над всеми зданиями в несколько этажей. Очаги сопротивления вооружённых сил Украины сохраняются лишь в частном секторе Марьинки, на западе города – при переходе в сельскую местность.Переход Водяного (Верхнего Водяного) под российский контроль позволяет расширить охват группировки противника в Авдеевке ещё и с юго-запада, а также развивать наступление по линии Водяное-Нетайлово, отодвигая ВСУ от пригородов Донецка.