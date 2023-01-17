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Глава ДНР сообщил о переходе под полный контроль ВС РФ села Водяное

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Глава ДНР сообщил о переходе под полный контроль ВС РФ села Водяное

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил успехи российских войск в плане освобождении территорий республики, осенью ставшей частью России. Помимо освобождения Соледара и пгт Соль российские войска взяли под полный контроль село Водяное. Это село, которое находится к северу от населённого пункта Пески на Авдеевском направлении специальной военной операции российской армии.


По словам Дениса Пушилина, Верхнее Водяное (так часто называют протяжённый населённый пункт между Спартаком и Нетайлово, чтобы не путать с Водяным, которое под Угледаром) уже под российским контролем.

Пушилин:

В самые ближайшее дни увидим освобождение новых населенных пунктов.

Глава республики отметил, что в Марьинке противник потерял контроль над всеми зданиями в несколько этажей. Очаги сопротивления вооружённых сил Украины сохраняются лишь в частном секторе Марьинки, на западе города – при переходе в сельскую местность.



Переход Водяного (Верхнего Водяного) под российский контроль позволяет расширить охват группировки противника в Авдеевке ещё и с юго-запада, а также развивать наступление по линии Водяное-Нетайлово, отодвигая ВСУ от пригородов Донецка.
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3 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:55
    +1
    Не хвались со двора едучи, а хвались ко двору подъезжаючи. За новые населенные пункты тоже биться нашим воинам придется.
  2. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 07:09
    +1
    Марьинку почти освободили. Вчера атмосферное видео появилось на ютубе.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:11
      0
      Снегопад hi, не знаю может и свистят что Марьинка повторила судьбу Попасной.