Военное обозрение
Войти Регистрация

«Ростех» разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, способную адаптироваться под любого стрелка

5
«Ростех» разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, способную адаптироваться под любого стрелка

Российские военные получат на вооружение новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, разработку оружия ведет холдинг "Высокоточные комплексы". Винтовку можно будет адаптировать под любого стрелка и любую экипировку.


О разработке новой крупнокалиберной винтовки под отечественный патрон 12,7х108 мм Ростех сообщил осенью прошлого года. На сегодняшний день требования к новому оружию определены, разработчики ищут технические решения, с помощью которых удастся достигнуть заданных параметров. Винтовку создают с использованием новых конструктивных решений и современных материалов.

По словам индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева, новую винтовку можно будет адаптировать под любого стрелка из-за большого количества регулировок.

Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания

— приводит ТАСС его слова.

В настоящее время снайперы в зоне СВО получили большое количество новых крупнокалиберных винтовок производства компании Lobaev Arms, в частности: дальнобойная мультикалиберная DXL-5 Havoc (Опустошитель) калибра НАТО 12,7Х99 мм и под российский партон 12,7Х108 мм, СВЛК-14С "Сумрак" под патрон 408 Cheytac (10,36х77 мм), TSVL-8 "Сталинград" под патрон калибра .338 LM / .300 WM и т.д.

Основной снайперской винтовкой в ВС России по-прежнему остается СВД, но ее уже начали заменять на новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), показавшую высокую эффективность в зоне СВО.
Использованы фотографии:
Минобороны
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:12
    +3
    В настоящее время снайперы в зоне СВО получили большое количество новых крупнокалиберных винтовок производства компании Lobaev Arms...

    Война на дворе, а ростех всё писюнами меряется. Всё придумано до вас! Не мешайте, и не проклянуты в войсках будете.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:30
      0
      Плевать им на проклятия в войсках. Снайперские винтовки, да ещё крупнокалиберные - штучный и дорогой продукт. А тут явно заказ и зелёный свет на разработку. Потом под шумок можно будет продать в азию или южную америку - тут уже была новость про "нашу" винтовку под .308 калибр)))
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:12
    +2
    Основной снайперской винтовкой в ВС России по-прежнему остается СВД
    СВД это винтовка "лучшего стрелка" отделения, которого снайпером у нас называют из-за отсутствия соответствующего воинского термина в нашей армии. В статье же идет речь про оружие значительно более высокого ранга.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:27
    -1
    Как хорошо, что про танки и бмп у нас ещё таких разговоров не заводят: "посмотрите какой пластик, тут кожа, а вот здесь спинка регулируется".
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:29
    0
    Вот когда РАЗРАБОТАЕТ, ИСПЫТАЕТ И НАЧНЁТ МАССОВО ПОСТАВЛЯТЬ В ВОЙСКА, вот тогда можно и статью писать. А разрабатывать можно бесконечно, и бесконечно проедать бюджет. Никак не может наше общество отучиться раз и навсегда делить шкуру неубитого медведя. А во всём остальном мире давно поняли, что деньги - это не те, которые когда-то будут, а те, что у тебя в руках, и оружие - это то, что на поле боя, а то, что разрабатывается - ЭТОГО НЕТ И НЕИЗВЕСТНО КОГДА БУДЕТ!