«Ростех» разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, способную адаптироваться под любого стрелка

Российские военные получат на вооружение новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, разработку оружия ведет холдинг "Высокоточные комплексы". Винтовку можно будет адаптировать под любого стрелка и любую экипировку.
О разработке новой крупнокалиберной винтовки под отечественный патрон 12,7х108 мм Ростех сообщил осенью прошлого года. На сегодняшний день требования к новому оружию определены, разработчики ищут технические решения, с помощью которых удастся достигнуть заданных параметров. Винтовку создают с использованием новых конструктивных решений и современных материалов.
По словам индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева, новую винтовку можно будет адаптировать под любого стрелка из-за большого количества регулировок.
Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания
— приводит ТАСС его слова.
В настоящее время снайперы в зоне СВО получили большое количество новых крупнокалиберных винтовок производства компании Lobaev Arms, в частности: дальнобойная мультикалиберная DXL-5 Havoc (Опустошитель) калибра НАТО 12,7Х99 мм и под российский партон 12,7Х108 мм, СВЛК-14С "Сумрак" под патрон 408 Cheytac (10,36х77 мм), TSVL-8 "Сталинград" под патрон калибра .338 LM / .300 WM и т.д.
Основной снайперской винтовкой в ВС России по-прежнему остается СВД, но ее уже начали заменять на новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), показавшую высокую эффективность в зоне СВО.