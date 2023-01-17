В Киеве назвали количество закупленных с начала российской СВО беспилотников всех типов

Благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 мы обеспечиваем наших военных лучшими "птичками" и стимулируем развитие украинских производителей БЛА. За семь месяцев существования проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1 600 дронов на 3,3 млрд гривен (более $81 млн). Часть из них - дроны украинских производителей

Украина подписала контракты на производство и закупила большое количество новых беспилотников с начала российской специальной военной операции, такую информацию озвучил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.С февраля 2022 года Киев потратил примерно 81 млн. долларов на закупку примерно 1600 беспилотников различного назначения, в том числе украинской разработки. По словам украинского министра, особое внимание уделяется именно украинским разработчикам, что позволяет развивать производство БПЛА на Украине.- заявил он.Ранее глава минцифры Украины заявлял, что в планах Украины увеличить количество беспилотников в ВСУ, в том числе за счет собственных разработок. Как заявлялось еще в декабре, Киев разрабатывает новые БПЛА класса "воздух-воздух", которые якобы будут способны сбивать используемые Россией дроны-камикадзе "Герань". По его словам, новые беспилотники должны появиться в войсках уже в феврале-марте этого года. Также в планах Киева создать собственный беспилотник, аналогичный иранским, способный наносить удары по целям на дальности до 1 тысячи километров.Недавно украинские власти заявили об открытии производства новых БПЛА на территории одной из стран НАТО. Подробностей пока нет, но высказывается предположение, что это могут быть дроны-камикадзе большой дальности.