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В Киеве назвали количество закупленных с начала российской СВО беспилотников всех типов

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В Киеве назвали количество закупленных с начала российской СВО беспилотников всех типов

Украина подписала контракты на производство и закупила большое количество новых беспилотников с начала российской специальной военной операции, такую информацию озвучил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.


С февраля 2022 года Киев потратил примерно 81 млн. долларов на закупку примерно 1600 беспилотников различного назначения, в том числе украинской разработки. По словам украинского министра, особое внимание уделяется именно украинским разработчикам, что позволяет развивать производство БПЛА на Украине.

Благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 мы обеспечиваем наших военных лучшими "птичками" и стимулируем развитие украинских производителей БЛА. За семь месяцев существования проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1 600 дронов на 3,3 млрд гривен (более $81 млн). Часть из них - дроны украинских производителей

- заявил он.

Ранее глава минцифры Украины заявлял, что в планах Украины увеличить количество беспилотников в ВСУ, в том числе за счет собственных разработок. Как заявлялось еще в декабре, Киев разрабатывает новые БПЛА класса "воздух-воздух", которые якобы будут способны сбивать используемые Россией дроны-камикадзе "Герань". По его словам, новые беспилотники должны появиться в войсках уже в феврале-марте этого года. Также в планах Киева создать собственный беспилотник, аналогичный иранским, способный наносить удары по целям на дальности до 1 тысячи километров.

Недавно украинские власти заявили об открытии производства новых БПЛА на территории одной из стран НАТО. Подробностей пока нет, но высказывается предположение, что это могут быть дроны-камикадзе большой дальности.
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11 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:44
    0
    Как заявлялось еще в декабре, Киев разрабатывает новые БПЛА класса "воздух-воздух", которые якобы будут способны сбивать используемые Россией дроны-камикадзе "Герань".

    Законодатели моды, понимаешь!!! Новое слово в ПВО - медленная ракета wassat
    1. Sith
      Sith Сегодня, 08:45
      0
      Ну они уже теряли Миг-29 от столкновения с дроном ... теперь видать думают , что это была не случайность и можно сделать дрон который сам найдёт самолёт/дрон и ударится в него
  2. народник
    народник Сегодня, 07:46
    +2
    Быстрее надо выводить из строя энергетику и другую критическую инфраструктуру.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:26
      0
      Быстрее надо выводить из строя энергетику и другую критическую инфраструктуру.

      Я насколько понял, они своё производство беспилотников стали размещать в Польше. sad
  3. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:57
    -1
    Когда пишут, что украинцы стали что-то производить, мне становится смешно.
    "У них только одна тема - денег дай! А то я тебя оскорблю."
    1. Sith
      Sith Сегодня, 08:47
      0
      Не производить , а собирать ... им "друзья" завозят комплекты ... так их проще вести ... они далеко за ЛБС их собирают лепя шилдик "сделано в Украине" и безлунной ночью везут к передовой
  4. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 08:01
    +1
    Надо адаптировать ПВО к реалиям дронов-камикадзе. И делать это прямо сейчас.
    К концу года полетят западные аналоги "гераней" с переклеянными сине-жёлтыми бирками - к гадалке не ходи.
  5. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 08:01
    0
    А чего не прямо сказать что в Турции.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:09
    0
    81 млн. долларов на закупку примерно 1600 беспилотников различного назначения
    При том, что практически ежедневно проходит информация о сбитых нашими средствами ПВО украинских БПЛА. Пока оказывают помимо военной и финансовую помощь деньги конечно будут тратить исключительно на оружие.
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 08:18
    0
    Цитата: Bombaher
    Когда пишут, что украинцы стали что-то производить, мне становится смешно.
    "У них только одна тема - денег дай! А то я тебя оскорблю."

    Тут иной коленкор в данных заявлениях. Понятное дело, что на укропии могут если что и производить - то шушпанцерные шахид-мобили с прикрученными пулемётами или тройкой труб от Градов. Точнее, даже не производить, а сваривать кучу чужих компонентов в более-менее единое целое.

    Тут иное. Всю работу за укропию сделает Запад. А бандерлогам останется лишь радостно вещать, что это они сами шмагли: штроили, штроили, и наконец поштроили! Т.е. в сухом остатке: у бандерлогов появляются дальнобойные системы, а Запад вроде как весь в белом и ващще тут ни при чём. Мол, укропитеки настолько гениальны, что всё сами сумели (где, как и на какой пердячьей силе - решительно непонятно, но вот попробуй докажи).
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:21
    0
    в планах Киева создать собственный беспилотник, аналогичный иранским, способный наносить удары по целям на дальности до 1 тысячи километров.

    Как красиво не получается прикрыть помощь стран НАТО ,надо написать такую чушь.На пустом месте вдруг раз и развернулось производство БПЛА