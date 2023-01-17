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Словакия завершила контракт на поставку Украине восьми 155-мм колёсных самоходных гаубиц Zuzana 2

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Словакия завершила контракт на поставку Украине восьми 155-мм колёсных самоходных гаубиц Zuzana 2

Украина получила очередную, восьмую самоходную гаубицу Zuzana 2 производства Словакии, установка уже прибыла на украинскую территорию. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.


Словакия завершила поставку Украине партии 155-мм колесных САУ Zuzana 2, передав все восемь артиллерийских установок в рамках контракта, подписанного в июне прошлого года. Передачу последней самоходной гаубицы подтвердили и в словацком Минобороны.

Словакия твердо поддерживает Украину, которая борется с российской агрессией. Уже восьмая гаубица Zuzana 2 передана Вооруженным Силам Украины

- заявил глава военного ведомства Словакии Ярослав Надь.

Однако на этом сотрудничество Братиславы и Киева в области поставок вооружения не заканчивается, Украина ожидает еще одну партию САУ Zuzana 2, которую Словакия произведет в рамках другого контракта, оплаченного Германией при участии Норвегии и Дании.Соглашение на поставку Киеву 16 (шестнадцати) самоходных гаубиц было подписано в октябре прошлого года, производством займется словацкая компания Konstrukta-Defence. Точные сроки поставки не сообщаются, но вся партия должна поступить на вооружение ВСУ до конца 2023 года.

Колесная САУ Zuzana 2 выпускается компанией Konštrukta-Defence. 155-мм гаубица базируется на новом шасси Tatra T 815-7, башня имеет 3-й уровень защиты по стандарту STANAG 4569 (выдерживает подрыв 155-мм снаряда на дистанции 60 м), дальность стрельбы - 30 км, максимальная - 41 км (активно-реактивным снарядом). Стоит на вооружении ВС Словакии и Украины.
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:01
    +1
    Ну кто бы сомневался, от Украины только пехота да экипажи, уже процентов на 80 - 85,всё импортное.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:12
      +4
      "поставщики", по моему, законная цель.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:32
        0
        Ох, зря мой дедушка не вбомбил эту фашистскую Словакию в каменный век. Словакия всегда на стороне гитлеров. Не братья они нам. Мочить в сортире их надо. am
        Не брат ты мне, .... ..... (С) Брат.
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 08:06
    0
    Запад стремится задавить нас своей массой. Плавно и неотвратимо задушить Россию как удав кролика. И рано или поздно это произойдет... Если Россия не повысит ставки до уровня ограниченной ядерной войны на территории малозначительных европейских стран типа Польши, Румынии или стран Балтии. Увы, но по-хорошему эта война не закончится.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:19
      +2
      Мы при капитализме живём, а ему не нужно уничтожать рынки сбыта продукции. Какая нафиг ядрёная война?!
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:52
        0
        Цитата: Копчёный
        Мы при капитализме живём, а ему не нужно уничтожать рынки сбыта продукции. Какая нафиг ядрёная война?!

        США из Японии создали отличный рынок сбыта использовав всего 2 изделия. hi
      2. km-21
        km-21 Сегодня, 09:02
        +1
        Сказки про рыночный капитализм оставьте для идиотов.
        Мировому гегемону нужны рабы для обслуживания его потребностей.

        Ядерной войны мы не хотим, но такая война дает нам шанс на ничью. А если мы откажемся от применения ЯО, то нас попросту задушат обычным оружием. В безъядерной войне против Запада у России нет шансов.
  3. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 08:09
    0
    Цитата: Ропот 55
    Ну кто бы сомневался, от Украины только пехота да экипажи, уже процентов на 80 - 85,всё импортное.

    Вот поэтому-то главной стратегической целью и было поставлено перемалывание моб.резерва. В отличие от денег и техники, у нэньки он ограничен. А дураков реально впрягаться за укропию своими регулярными армиями даже на Западе нет. Ну разве что в Польше, но и ей боязно.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Kuroneko
      Ну разве что в Польше, но и ей боязно

      да не боязно поляндии, уже под 2500 находится в Украине и это реальные "отставники", так что столкновение с Польшей и Трибалтикой - впереди! И мы должны это понимать и готовится
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    0
    Словакия твердо поддерживает Украину
    Значит придет время и наравне с Украиной будет отвечать за преступления на Донбассе.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:20
      0
      да не будет никто из них отвечать.. к сожалению.. где отвечать? в европейском суде? да и войны как бы нет- а без войны, кто запрещает поставки или опасается стать стороной войны из-за поставок?
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:18
    +2
    Как быстро переметнулись бывшие наши друзья по ВД ,в стан врага . Именно врага ,не просто за колбасой в ЕС вступили ,а именно встали на сторону
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:58
      -1
      Цитата: APASUS
      Как быстро переметнулись бывшие наши друзья по ВД ,в стан врага . Именно врага ,не просто за колбасой в ЕС вступили ,а именно встали на сторону

      Но надо отметить, что подтолкнул их к этому горбачёвский развал СЭВ и ОВД.
      Не могу они быть не пристёгнуты к чему-то относительно устойчивому. hi
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:25
    0
    Русофобия это бизнес и закрытие глаз конторы "демократия и общечеловеческие ценности" на коррупцию младых демократов. Всем должно быть понятно теперь причина воплей об агрессии России.
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 08:41
    0
    Цитата: APASUS
    Как быстро переметнулись бывшие наши друзья по ВД ,в стан врага . Именно врага ,не просто за колбасой в ЕС вступили ,а именно встали на сторону

    Хороший индикатор гео-политических процессов - это позиция арабских нефтяных магнатов. Да, их не так давно Штаты ещё подбили на авантюру с ценовой войной против российской нефти, но что это была авантюра - они быстро убедились, рассмотрев дыры в своих карманах.

    И то, что торговля нефтью сейчас переходит на национальные валюты - главный признак того, что мир уже глобально изменился. И как не пыжатся англо-саксы, эра их доминирования стремительно уходит. Они сами себя ещё пытаются убедить, что всё хорошо. И по инерции. Но эта же инерция и не даёт выйти им из конфликта с минимальными потерями. Так что пусть и дальше тратят ресурсы на заведомо проигрышный финал.

    Чем больше потратят, тем дольше весь мир будет жить относительно спокойно. Ну а задача России тут как всегда неблагодарна, но и необходима - ломать своим потом и кровью выстроенную лживую и рабовладельческую систему неоконов-глобализаторов.
    На нас сейчас с надеждой смотрит весь так называемый "третий мир".
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:52
    +1
    Как раз передаду с танками и БТР,БМП.Готовятся враги к летней компании.Взятие Соледара и Бахмута после всех отступлений конечно прорыв,но враги затевают более серьезную войну.Перемолоть ВПК ЕС и США сегоднешними силами даже с преднамеренной обороной сложная задача.Игра в долгую,то же не вариант для нас.Враг опять навязывает "свои правила игры".А мы все ждем,то мобилизованных,то погоды,то вообще переговоров.Всякие шавки катаются в Киев когда хотят и все это называем почему то СВО.Может пора определиться?