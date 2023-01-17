До начала специальной военной операции Российской Федерации власти Украины готовили страну к войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Украинский политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие государственные деятели предпринимали активные шаги по подготовке населения к активным боевым действиям. Общество, граждане Украины, к войне были готовы, подчеркнул Данилов.По словам секретаря СНБО, киевским руководством была выбрана абсолютно подходящая для того времени стратегия действий. Данилов более подробно остановился и на вопросе, не устало ли украинское общество от вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что устало общество или нет, зависит от самого общества, а «мы» (видимо, подразумевая руководство Украины) устать не можем.Соответственно, не стоит рассматривать Украину в качестве некоего «миролюбивого» государства, которое внезапно столкнулось с начатой российскими вооруженными силами спецоперацией. Киевский режим годами накапливал силы, готовился к боевым действиям против России.Процесс подготовки к конфликту включал в себя как наращивание военной мощи, обучение украинской армии инструкторами НАТО, так и формирование нужного идеологического и психологического климата в украинском обществе, в первую очередь посредством информационного воздействия на граждан и воспитания молодых украинцев в националистическом и русофобском духе. Судя по всему, решить эти задачи киевскому режиму в значительной степени удалось.