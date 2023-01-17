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Секретарь СНБО Украины признал подготовку страны к активным боевым действиям еще до начала спецоперации

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Секретарь СНБО Украины признал подготовку страны к активным боевым действиям еще до начала спецоперации

До начала специальной военной операции Российской Федерации власти Украины готовили страну к войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


Украинский политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие государственные деятели предпринимали активные шаги по подготовке населения к активным боевым действиям. Общество, граждане Украины, к войне были готовы, подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, киевским руководством была выбрана абсолютно подходящая для того времени стратегия действий. Данилов более подробно остановился и на вопросе, не устало ли украинское общество от вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что устало общество или нет, зависит от самого общества, а «мы» (видимо, подразумевая руководство Украины) устать не можем.

Соответственно, не стоит рассматривать Украину в качестве некоего «миролюбивого» государства, которое внезапно столкнулось с начатой российскими вооруженными силами спецоперацией. Киевский режим годами накапливал силы, готовился к боевым действиям против России.

Процесс подготовки к конфликту включал в себя как наращивание военной мощи, обучение украинской армии инструкторами НАТО, так и формирование нужного идеологического и психологического климата в украинском обществе, в первую очередь посредством информационного воздействия на граждан и воспитания молодых украинцев в националистическом и русофобском духе. Судя по всему, решить эти задачи киевскому режиму в значительной степени удалось.
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Использованы фотографии:
Вооруженные силы Украины
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:04
    +1
    А за такое признание его того, как Люсьен обструкции не подвергнут, ну там башкой в бачек, не?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:08
      +1
      Это , какое то лавиное признание началось? Следующий кто? Чуют видать - пора , потом поздно будет.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:30
        +1
        Судя по всему, решить эти задачи киевскому режиму в значительной степени удалось.

        И всё потому, что мы долго сопли на кулак мотали, призывая скакуасов к исполнению минских соглашений, забыв при этом про наставление Макиавелли: "Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить – к выгоде вашего противника."
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 08:14
      +2
      Данилов открыл секрет Полишинеля! lol Кто бы мог подумать, правда? request Не знаю, как Крым, а Донбасс они точно планировали отжать. И ход событий это наглядно показывал, плевали они на Минские соглашения.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 08:24
        0
        Цитата: Проксима
        Кто бы мог подумать

        "Какая неожиданность ! И кто бы мог подумать "! - пор. Брусенцов, "Служили два товарища"... И фрау Меркель, бывшая комсомолка, могла бы на немецком В.В. Путину шепнуть, намекнуть, он же по немецки понимает, разведчик, чай ! И били бы первыми, как в Питерской подворотне, а не выражали озабоченность и неудовлетворение.....
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:42
          +1
          Не знаю, как Путину, а большинству комментаторов на ВО и в 2014-15 годах было всё понятно без всяких там разведданных. Это наше МО пролюбило восьмилетнюю подготовку Укровермахта к войне с РФ. Все по классике: сначала получили похабный мир, а потом и жестокую войну.
          Мюнхенский сговор ( пардон, Минские недоговоренности) привел к абсолютно предсказуемому результату, и к чудовищным людским потерям.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:06
          0
          Цитата: Uncle Lee
          И били бы первыми, как в Питерской подворотне, а не выражали озабоченность и неудовлетворение.....

          ~ "А бил ли мальчик?"
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:09
    +5
    Признал и признал. Что теперь очевидное мусолить? Работать надо, что бы эта самка собаки от ответственности не ушла. И не спустя какие то 5-10-15 лет, а в ходе или сразу по завершении СВО.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:13
    +2
    Процесс подготовки к конфликту включал в себя как наращивание военной мощи, обучение украинской армии инструкторами НАТО, так и формирование нужного идеологического и психологического климата в украинском обществе, в первую очередь посредством информационного воздействия на граждан и воспитания молодых украинцев в националистическом и русофобском духе.

    Надо признать , что обработать украинцев и сделать из них стадо через СМИ ,удалось .Публикуются опросы и 95 % верят в победу Украины , даже в таком положении

    Полностью уверены в победе в войне 75,3% украинцев, скорее уверены – 20,4%. Не уверены только 2,5%, затруднились ответить 1,7%.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:16
      +6
      при той ситуации, что на Украине-только не совсем нормальный человек, при опросе заявит, что он не верит в победу.. даже если реально не верит.. опросы, они такие опросы..
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 08:23
        +1
        Те 2.5% что не уверенны, видимо уже на пути к бандере. А остальные видимо не особо туда торопятся. Они все еще мечтают о труселях и ЕС. Укропская тупость неистребима.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:19
      +5
      Хоххлы это расходный материал, который хотим сберечь только мы. Пинды их сольют в любой удобный момент, а эти мартышки думают, что их очень любят за их исключительность. У меня только один вопрос, зачем их нам беречь если они такие недалекие? Вон количество недоразвитых на таблице в процентах.
    3. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 08:33
      +1
      Цитата: APASUS
      Не уверены только 2,5%, затруднились ответить 1,7%.
      Эти, возможно, пользуются корпоративными номерами сотовых телефонов, могут себе позволить. Если опрос вообще проводился. Социология - на пути становления.
    4. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:59
      0
      Надо признать , что обработать украинцев и сделать из них стадо через СМИ ,удалось .Публикуются опросы ,95 % верят в победу Украины ,даже в таком положении

      В кремле видимо вовсю закрывали и закрывают на это глаза, и надеются на вариант в стиле донецкой и луганской областей, на остальной части украины.
    5. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: APASUS
      Полностью уверены в победе в войне 75,3% украинцев, скорее уверены – 20,4%. Не уверены только 2,5%, затруднились ответить 1,7%.

      Судя по опросу впененi в пень, а ведь ответить иначе и ссыкотно и чревато.
      Однако 2.5% через это перешагнули.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    0
    Так еще за долго до его признания были показаны документы (приказы, распоряжения) указывающие на то, что Украина готовилась в начале марта 2022 г. начать полномасштабное наступление на Донбассе. Поэтому рассуждение Данилова лишь очередное подтверждение украинских планов.
  5. Dos
    Dos Сегодня, 08:17
    +1
    hi Чуйка проснулась у сучёныша! Начал отход себе готовить.
  6. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 08:18
    +5
    Ну раз уже и в Украине признали подготовку к войне с Россией долгие годы тогда пора, с российских ответственных лиц за разведку, вычесть за эти годы зарплату в счёт фонда ветеранов боевых действий,разжаловать в рядовые и отправить на передовую на полгода для искупления вины за работу на иностранные государства
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:29
    0
    После того как запад не видит (цензура СССР, с северной кореей отдыхает) гибель мирных жителей Донбасса, говорить можно что угодно, самосы давно нет, а сукины сыны только плодятся.
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:34
    +1
    Что есть, то есть, по родственникам увидел как мозги им промыли. Пожалуй самое интересное, что они как один жалеют, что в свое время ядерное оружие России передали и нацизма на Украине не видят, от слова совсем. Угрозы, в том числе и личные, на фоне СВО, стали для них нормой, а до этого ну так скучали, так в гости хотели. Родственники, прошу заметить, не то что русскоговорящие, а самые настоящие русские, а стали они себя называть себя украинцами русского происхождения! Я их конечно поправил... "охохлившиеся" они, никак иначе.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Andron78
      Что есть, то есть, по родственникам увидел как мозги им промыли. Пожалуй самое интересное, что они как один жалеют, что в свое время ядерное оружие России передали и нацизма на Украине не видят, от слова совсем. Угрозы, в том числе и личные, на фоне СВО, стали для них нормой, а до этого ну так скучали, так в гости хотели. Родственники, прошу заметить, не то что русскоговорящие, а самые настоящие русские, а стали они себя называть себя украинцами русского происхождения! Я их конечно поправил... "охохлившиеся" они, никак иначе.

      Зашкваренные. am
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: Andron78
      Я их конечно поправил... "охохлившиеся" они, никак иначе.

      Кто-то может не хочет под прослушку СБУ попасть.
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:47
    0
    К ним там что, Воланд со свитой подъехали? Сеансы саморазоблачения косяком прут.
  10. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 09:06
    0
    Война не территории, война - это уничтожение армии противника. Не будет армии - территории сами придут. Поэтому тактика "музыкантов" самая правильная: уничтожение живой силы укронацистов: нет армии - выживших недобитков и "ждунов" будут ликвидировать сотрудники другого министерства РФ ("...наша служба и опасна и трудна...").