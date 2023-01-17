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В Японии приступили к разработке новой крылатой ракеты со сменными типами боеголовок

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В Японии приступили к разработке новой крылатой ракеты со сменными типами боеголовок

На фоне обострения ситуации вокруг Северной Кореи и Тайваня, а также украинского конфликта Япония всё быстрее идёт по пути милитаризации.


Вот и сегодня японское издание Yomiuri сообщило, что правительство страны приняло решение начать разработку новой крылатой ракеты. У ракеты будет три вида сменных боеголовок. Основная задача этих ракет – нанесение контрударов по противнику. Так задачу описывают чиновники военного ведомства Японии, на которых издание ссылается.

Новая модель имеет дальность полета более 1 тыс. км и будет запускаться с высокоманевренного мобильного транспортного средства

— пишет Yomiuri.

При этом издание отмечает, что двигатель этой ракеты разрабатывается по заказу Минобороны Японии с 2018 года. Видимо, в Токио уже заранее готовились к усилению военной составляющей страны.

Yomiuri пишет, ссылаясь на свои источники, что первые ракеты могут быть произведены уже в этом году.

Власти страны усиливают обороноспособность Японии и за счет значительного увеличения закупок крылатых ракет у США. Так, 14 января было объявлено о выделении правительством страны более 1,6 миллиарда долларов на покупку американских «Томагавков».

Всего же в ближайшие пять лет Япония планирует направить на военные нужды около 320 миллиарда долларов. Таким образом, Япония наращивает военную мощь в объемах, которых не было со времен Второй мировой войны.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    0
    По поводу КНДР и Тайваня (читай Китая) опасения японцев еще можно понять тем более, что у корейцев и китайцев сформировалась уже генетическая память о японских преступлениях на их территориях. Но при чем тут украинский конфликт? Где украина и где Япония и как они взаимосвязаны? Вероятно на фоне этого конфликта Япония со своими территориальными претензиями и анти российской риторикой кожей чувствует возможную угрозу со стороны России.
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:57
    +1
    Пора вернуться к баллистическим ракетам средней дальности, которые будут простреливать Японию, Аляску и все, что попадет в радиусе 5000км.
  3. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 09:13
    +1
    Японцы готовятся к Третьей Русско-японской войне. Стимул есть, претензии имеются, амбициозности не занимать.
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