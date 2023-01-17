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Депутат парламента Армении Арсенян: Российское военное присутствие в стране не будет вечным

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Депутат парламента Армении Арсенян: Российское военное присутствие в стране не будет вечным

Без присутствия на территории Армении российских войск страна перестанет представлять угрозу для Турции и станет просто ее соседом. Об этом заявил депутат парламента Армении от фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян.


Стоит отметить, что фракция «Гражданский договор» является правящей в Армении, то есть подобные настроения господствуют в окружении премьер-министра Никола Пашиняна.

Российское военное присутствие в Армении - результат цивилизационных воззрений первых лет создания государственности... Российское военное присутствие не вечно в Армении

- заявил депутат Арсенян.

Армянский политик также отметил, что сейчас власти республики собираются урегулировать отношения с соседями на основе принципов добрососедства и обеспечить возможности для дальнейшего развития страны. Если эти цели будут достигнуты, то российское военное присутствие станет неважным для страны.

В 1990-е годы в Ереване, по словам Арсеняна, считали военное присутствие России «спасательным» для страны. Но Турция, как отметил депутат, никогда не угрожала Армении. Поэтому если российские войска уйдут из страны, Турция станет «обычным соседом» для Армении.

Впрочем, понятно, что в этом случае судьба всего Нагорного Карабаха – вопрос очень непродолжительного времени. Кроме того, Азербайджан создаст условия для того, чтобы обеспечить прямой сухопутный коридор в Турцию. Территория Армении, скорее всего, будет урезана.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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37 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:34
    +7
    Армянский политик также отметил, что сейчас власти республики собираются урегулировать отношения с соседями на основе принципов добрососедства и обеспечить возможности для дальнейшего развития страны.

    Иными словами, Армению будут продавать по частям, как начали продавать Карабах.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:35
      +12
      Депутат парламента Армении Арсенян: Российское военное присутствие в стране не будет вечным
      я бы,вчера ушёл. ибо ,они края потеряли.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:44
        +3
        Так и дни Армении уже сочтены... так как без защиты РФ, турки с азербайджанцами сомнут армян за пару недель. И как принято у азиатов устроят резню.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:56
          +3
          Цитата: Гражданский
          Так и дни Армении уже сочтены... так как без защиты РФ, турки с азербайджанцами сомнут армян за пару недель. И как принято у азиатов устроят резню.

          Что вы, что вы? Не будут турки - добрые соседи армян, их резать, как баранов. Просто они их отгиноцидят до нуля. am Или расстреляют демократичными пулями. am
          Может России пришло время обменять Армению в Турции? Вот только на что?
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 08:45
        +8
        Цитата: Аэродромный
        Депутат парламента Армении Арсенян: Российское военное присутствие в стране не будет вечным
        я бы,вчера ушёл. ибо ,они края потеряли.

        Хорошо бы начать с наших ар, диаспору прошерстить, может тогда в Армении лёд тронется... Для начала можно пустить слух о формировании Добровольческой Армянской Армии, отправляющейся на Харьковское направление, типа по договорённости с диаспорами. Ветер подымется от тикающих к границам, вот только воздух сероводородом наполнится...
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 09:01
          0
          Ара в ДАА ? Очень хорошая идея , а заодно и азербайджанскую ДАА ... Очистим Россию от диаспор . От всяких вредных спор болезнетворных ... Пускай едут во Францию и омэригу помидорами и шаурмой из дохлятины торговать ... Ара ДАА ! и азербайджанец ДАА !
        2. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 09:30
          +2
          Вот это точно, ударить по диаспоре, даже вне контекста антирусских настроений, у вас есть своё государство, вот туда и чешите, так они мало что тут живут, ещё права качают.. Без паспорта - до свидания.
      3. стар
        стар Сегодня, 09:17
        +2
        Если поставить акцент на тезис о том, что «без присутствия на территории Армении российских войск страна перестанет представлять угрозу для Турции и станет просто ее соседом», то возникает вопрос или об адекватности товарища или об «откуда ветер». Будь он помоложе, то можно было бы свалить все на новые учебники истории, изданные на деньги Сороса - друга всех украинцев и армян, но товарищу 63 года вроде. Он должен помнить историю своей страны и её взаимоотношениях с соседями, хотя бы из школьного курса по истории СССР... Или доллары не пахнут? Предательством в том числе.
      4. Оби Ван Кеноби
        Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:31
        +2
        Этот гордый армянский дегенерат забыл о геноциде армян.
        Сколько их турки за одну ночь вырезали?
    2. al3x
      al3x Сегодня, 08:36
      +3
      Потом ещё привычно для себя обвинят во всех грехах Россию, мол кинула, не помогла, использовала их, ну или ещё что нибудь в этом духе.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:47
        +3
        Цитата: al3x
        Потом ещё привычно для себя обвинят во всех грехах Россию, мол кинула, не помогла

        Ясен пень! Мы же гораздо больше армяне чем сами армяне.
        Поэтому если российские войска уйдут из страны, Турция станет «обычным соседом» для Армении.

        Правда очень быстро в Армении останется один житель - Пашинян с помощниками - амерским посольством.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:38
      +2
      А кто у них ее покупать собрался? Могут на халяву забрать. Молодец чувак, понимает, что без России у них будет то же что и с Украиной.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:36
    +9
    Как сказал Варламов: "Армения не нужна даже армянам". Напрягает лишь то, что все эти армяне в конечном итоге сбегут в Россию. А нужна ли будет русским армянская Россия?
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:54
      0
      а нужна ли русским варламовско-кацовская Россия??? нашли кого цитировать...
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 08:36
    +13
    После ухода России из армении, необходимо будет запретить эмиграцию армян в России. Пусть их турки ублажают.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:53
      0
      а вы когда пишете одну страну с заглавной буквы,а другую со строчной-это вы так пытаетесь показать,что одна великая,а другая ничтожная???

      по-моему,этой нелепостью вы только унижаете русский язык...вы же якобы русский? так что же свою речь поганите?

      и да,подсказать кто ещё так делает??? представители одной страны на букву У...
  4. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:36
    +3
    Территория Армении, скорее всего, будет урезана.

    Вместе с частью армянского населения. Ну-ну. Достали уже все эти друзья, так и ждут чтобы плюнуть в спину и нож воткнуть. Надо и правда наших из Карабаха убрать, посмотрим сколько дней он продержится.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    +7
    страна перестанет представлять угрозу для Турции и станет просто ее соседом.
    Армянский депутат от правящей партии желает замириться с Турцией посредством вывода российских войск? И с каких это пор Армения представляла угрозу Турции (если только в советское время и не Армения, а СССР)? Г-н Арсенян, вы еще громко заявите, что не было турецкого геноцида по отношению к армянам и тогда точно станете личным другом любого турка. Куда катится Армения при такой власти набирая скорость они хоть понимают?
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:41
    +2
    А в чем собственно дело.Договориться с Турцией и Азербайджаном о нейтральтете России в данном вопросе.Усилить границу между Арменией и РФ.Разрешить вьезд армянских граждан только необходимых специальностей.ПТорговлю вести только на взаимовыгодных условиях.И все можно считать была такая страна Армения.Все это результат отсутствия влияния Москвы.Остается два сценария первый выше описанный и второй привод к власти пророссийских сил.
    1. Машрум
      Машрум Сегодня, 08:55
      +3
      Границу усиливать не надо, ее нет. А вот визовые ограничения при таких не дружественных демаршах необходимы.
  7. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 08:42
    +2
    Просто удивительно насколько же глупо и недальновидно нынешнее правительство Армении во главе с её президентом Пашиняном.
  8. Dos
    Dos Сегодня, 08:44
    +5
    hi Соросятская команда пока ещё действует. Отработка грантов идёт по полной программе.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: Dos
      Соросятская команда пока ещё действует.

      И выращивает, довольно таки успешно, из армян - соросян.
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:44
    +3
    Этих ереванских больных соросят легко можно определять по слову "гражданское" в своих названиях.
  10. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 08:57
    +1
    Цитата: Canecat
    Армянский политик также отметил, что сейчас власти республики собираются урегулировать отношения с соседями на основе принципов добрососедства и обеспечить возможности для дальнейшего развития страны.

    Иными словами, Армению будут продавать по частям, как начали продавать Карабах.

    Если армянам не жаль своей страны, и они и не собираются повесить данного компрадора на первом же фонаре - то кто мы такие, чтобы их осуждать? Россия не ставит ультиматумов дружественным странам. Россия лишь предлагает помощь.
    Не хотите - не надо. Турки без российских баз быстро закончат то, что не смогли сделать в Армении веком ранее.
  11. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 09:00
    +1
    Это общая тенденция с ослаблением России. Она будет усиливаться. Зачем вообще туда миротворцев вводили? Чтоб свою беспомощность показать? Две мусульманские страны показательно избили нашего союзника
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: Alister Kroulegg
      Две мусульманские страны показательно избили нашего союзника

      Вашего союзника, Вы имеете в виду вашего американского союзника ?
    2. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 09:55
      0
      "Две мусульманские страны показательно избили нашего союзника". Ни в коем случае! Они показательно избили нашего предателя, а не нашего союзника. Пашинян от имени Армении предает Россию каждый день. Он предал армян сначала в Нагорном Карабахе, плтому что даже не признал их самостоятельность и независимость. Не послал армянскую армию для их защиты. И во всем обвинил Россию, спасшую карабахских армян от дальнейшего избиения. Он сейчас опять обвиняет Россию в том, что перекрыт Лачинский коридор. Россия, мол, не выполняет свои обязательства. И молчит о том, что, в первую очередь, Армения не выполняет свои обязательства по открытию коридора межлу Азербайджаном и Нахичеванью. Он кричит о том, что российских миротворцев надо заменить на миротворцев ООН, хотя прекрасно знает, что Азербайджан их просто не пустит на свою территорию. Все время Пашинян врет и гадит. Почему? Потому что он английский шпион, и ему поевать и на Армению, и на армян. Он себе на сытую жизнь на Западе зарабатывает.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:24
    0
    Это Армения уже проходила. Но сидя в гостинице "Ереван", я еще в советское время, спрашивал армян, показывая на гору - "А это что за гора ?" и мне все дружно отвечали - "Это наш Арарат", я задумчиво смотрел, а потом изрекал - "Так это же Турция, а не Армения", и все армяне молчали.
    Русские дипломаты при заключении в 1828-м году Туркманчайского договора с Ираном настояли о переходе Большого Арарата в состав нашей страны. Такое положение сохранялось до того времени, пока на случилась революция 1917 года. В мае 1918 года была провозглашена и Республика Армения. Власти новой страны решили воспользоваться нестабильностью и иностранной интервенцией в Турции, чтобы попытаться вернуть себе часть исторических армянских земель.Так в сентябре 1920-о началась скоротечная армяно-турецкая война.
    Армянская армия составляла 30 тысяч человек и считалась самой сильной в Закавказье, но турецкие вооруженные силы все-таки принадлежали хоть и павшей, но империи. Они начали двигаться на Ереван, одновременно грузинские силы ( кореша сейчас) оккупировали часть спорной с Арменией территории. Война была проиграна. Целый ряд армянских городов и гора Арарат целиком и полностью отошли Турецкой республике.
    P.S.
    Пока что, Ереван находится на территории Армении.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:24
    +1
    Депутат парламента Армении Арсенян: Российское военное присутствие в стране не будет вечным
    . Ха, государственности Армении тоже не обязательно вечная, они ж все для этого делают САМИ!
  14. Seal
    Seal Сегодня, 09:31
    0
    Цитата: Alister Kroulegg
    Две мусульманские страны показательно избили нашего союзника

    Вообще-то Азербайджан де-факто тоже был нашим союзником. А де-юре он им стал с 22.02.2022 г.




    И при чем тут "мусульманские" страны или не мусульманские ? Вот Украина, например, явно не мусульманская страна. Так может быть вы предложите нам совместно с христианами-бандеровцами открыть военные действия против чеченских батальонов Рамзана Кадырова, которые воюют с христианами-бандеровцами с кличем "Аллаху Акбар" ??
  15. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:34
    -1
    половина комментариев откровенно нацистского характера...оно и понятно,ведь это только украинский нацизм плохой...а русский-белый и пушистый...

    как говорится,деды же "воювалы"...только вот не понятно за что...видимо,действительно за булочку и трамвайчик...ну и доску Маннергейма в Спб
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:35
    +1
    Арсенян так как то промолчал о роли Турции, в последней войне в Карабахе. Жаль конечно народ ,но я бы их оставил ,пусть хлебнут Пашиняновской свободушки полной грудью .
    Либо ты учишь историю,либо она тебя учит - другого не дано !
  17. Seal
    Seal Сегодня, 09:36
    0
    Территория Армении, скорее всего, будет урезана.
    Исключительно в соответствии с картами, составленными топографами нашего Генерального Штаба РККА в 1942 году, когда производилась военно-топографическая съемка всего Северного Кавказа и Закавказья для целей обороны. На них граница между Армянской ССР и Азербайджанской ССР нанесена несколько не так, как привыкла считать одна из сторон. Что стало для неё неприятной неожиданностью. Но напомню, что стороны конфликта согласились нанести границу на местности именно на основе карт, предоставленных Министерством Обороны России. И никак иначе.
  18. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:36
    0
    Вообще , нужно посмотреть на карту вокруг Арменни, там одни друзья. На месте Армении тоже было Ханство....Убедительная просьба - не нужно потом всей Арменией ехать в Краснодарский край.
  19. Seal
    Seal Сегодня, 09:41
    0
    Вот и хорошо. Я давно говорю, что эта наша база на самом границе с Турцией...нам мешает, так как турки вправе рассматривать ее как камень у нас за пазухой.
    Говоря о вековой дружбе с нами, армянские политики с начала 20 века стали ориентироваться на США. После Первой мировой армянская делегация из кожи вон лезла на Парижской мирной конференции, чтобы стать территорией, подмандатной США. Сам Президент Вильсон обещал армянам, что так будет. Но в то время в Конгрессе США ещё не было мощнейшего армянского лобби. И Конгресс США не поддержал своего президента, отказавшись взять под мандатное управление Армению.
    Но к моменту распада СССР армянское лобби в Конгрессе США уже было вторым по степени влияния, после израильского. Напомню, что в США проживает от 1,5 до 2,5 миллионов армян. Армянское лобби в Конгрессе США уже лет 40 как второе по степени влияния, после израильского.
    После распада СССР армянское лобби в Конгрессе США сразу и весьма жестко поставило перед Администрацией Президента США вопрос о необходимости защиты Армении !!!
    И вот тут Администрация Президента США начала чесать репу. Проигнорировать просьбу армянского лобби невозможно - уж очень оно влиятельное и нужно для решения многих иных важных для Администрации Президента США вопросов. С другой стороны надо так обеспечить защиту Армении, чтобы не вызвать раздражения старого члена НАТО – Турции, с которой у США тогда была любовь и полное взаимопонимание. И надо ещё не обидеть нового друга - Ельцинскую Россию, где иностранными делами тогда заведовал лучший друг США – Андрей Козырев.
    Казалось бы, что в то время самым простым решением было бы принять Армению в НАТО. Но это как раз возмутило бы и Турцию и Россию. Да ещё противоречило Уставу НАТО, так как в НАТО не могут быть приняты государства, имеющие территориальные споры с соседями. А Армения не то, что имеет территориальный спор – она вообще оккупировала часть соседней страны (Азербайджан) и открыто претендует на часть территории члена НАТО - Турции.
    Можно разместить в Армении военную базу США. Но и этот шаг вызовет точно такую же реакцию. Да и как объяснить американским налогоплательщикам, зачем США нужна база ещё и в Армении, когда уже есть базы США в соседней Турции ?
    И тогда США сделали ловкий иезуитский ход. Они порекомендовали армянам попросить базу…. у России. И армяне, ещё недавно плевавшиеся в нашу сторону до такой степени, что запретили на территории Армении проведение референдума по сохранению СССР, быстренько переобулись и начали нам петь песни о большой дружбе армянского народа к великому русскому народу. А Козырев представил ЕБН это дело так, что мы якобы можем запустить ежа в штаны США и, что США мол, нам в ответ ничего не смогут сделать. Само собой это предложение привело ЕБН в восторг. В результате Козырев получил благосклонность ЕБН, а Армения получила нашу базу.
    А США радостно потирали руки. Так как этим решением одни сразу убили множество зайцев.
    - Обеспечили безопасность Армении, не поссорившись с Турцией;
    - Сэкономили деньги;
    - Заложили мину под российско-турецкие на десятилетия вперед.
    Теперь эта несчастная база, абсолютно не нужная нам для защиты собственно России, огромным сучковатым бревном валяется на пути налаживания отношений между Россией и Турцией. Членство Армении в ОДКБ, кстати, тоже.
  20. sl22277
    sl22277 Сегодня, 09:49
    0
    Не будет военного присутствие России, будет присутствие военных турции, америки или англосаксов.Рядом с нами. Это же очевидно. Нам это надо...?!