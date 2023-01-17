Депутат парламента Армении Арсенян: Российское военное присутствие в стране не будет вечным

Российское военное присутствие в Армении - результат цивилизационных воззрений первых лет создания государственности... Российское военное присутствие не вечно в Армении

Без присутствия на территории Армении российских войск страна перестанет представлять угрозу для Турции и станет просто ее соседом. Об этом заявил депутат парламента Армении от фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян.Стоит отметить, что фракция «Гражданский договор» является правящей в Армении, то есть подобные настроения господствуют в окружении премьер-министра Никола Пашиняна.- заявил депутат Арсенян.Армянский политик также отметил, что сейчас власти республики собираются урегулировать отношения с соседями на основе принципов добрососедства и обеспечить возможности для дальнейшего развития страны. Если эти цели будут достигнуты, то российское военное присутствие станет неважным для страны.В 1990-е годы в Ереване, по словам Арсеняна, считали военное присутствие России «спасательным» для страны. Но Турция, как отметил депутат, никогда не угрожала Армении. Поэтому если российские войска уйдут из страны, Турция станет «обычным соседом» для Армении.Впрочем, понятно, что в этом случае судьба всего Нагорного Карабаха – вопрос очень непродолжительного времени. Кроме того, Азербайджан создаст условия для того, чтобы обеспечить прямой сухопутный коридор в Турцию. Территория Армении, скорее всего, будет урезана.