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Глава Чеченской Республики Кадыров: Не стоит навязывать спецоперации статус «мирового конфликта»

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Глава Чеченской Республики Кадыров: Не стоит навязывать спецоперации статус «мирового конфликта»

Обещанные поставки военной техники и вооружений из США и стран Европы на Украину не дадут преимуществ киевскому режиму. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Политик отметил, что передаваемое странами НАТО оружие является устаревшим.


По словам Кадырова, Запад направляет на Украину старую, списанную технику. Такая техника не может представлять угрозы для России, поскольку наша страна – великая ядерная держава, которая может спокойно противостоять не только НАТО, но и всему миру.

Отдельно Кадыров остановился на понимании украинского конфликта в целом. Как известно, некоторые СМИ и на Западе, и даже в России пытаются рассматривать спецоперацию как проявление едва ли не третьей мировой войны.

Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко

- написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В то же время, он отметил, что если кому-то нравится олицетворять весь мир с НАТО, то они вполне могут считать события на Украине мировой войной. Что касается российских действий в Донбассе, они являются успешными. ВС РФ решают все поставленные задачи. Кадыров отметил слаженность действий чеченских подразделений, остановившись на том, что за весь период проведения специальной военной операции ни один чеченский командир не попал во вражеский плен.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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6 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 09:01
    +2
    Глава Чеченской Республики Кадыров: Не стоит навязывать спецоперации статус «мирового конфликта»
    при всём уважении... против нас 40 стран "де факто" опосредованно воюют.не "мировая" ?
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 09:11
      0
      Опосредованно это всё же не на прямую, слава Богу...
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: Аэродромный
      против нас 40 стран "де факто" опосредованно воюют

      В НАТО 30 стран. Ещё 10 это какие? А вообще, часто звучит тезис про 50 стран. И, "де-факто", в тех же Корейской и Вьетнамской войнах накал страстей и вовлечённость военно-политических блоков были куда как сильнее. Но про "мировую" никто не говорил.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:39
      0
      Ну, тут я внезапно соглашусь с Рамзаном, это мировая практика со времен античности.

      против нас 40 стран "де факто" опосредованно воюют.не "мировая"


      Поставляет технику - это не воюет. Причем так поставляет, что один СССР в одну Сирию накануне 73 года поставил больше (включая например около 50 модернизированных МиГов-21, а как началось 2+2 МиГ-23МФ перегнали для обучения экипажей уже в Сирии) - чем все 40 стран вместе взятых. И никто не кричал, что СССР сторона конфликта.

      Или вот например Ангола - отличный пример. С одной стороны Куба, Бразилия, Португалия, СССР, Югославия, а с другой Марокко, Китай, Франция, Замбия, Заир и еще США негласно. Вот-так, оказывается, МЫ ВСЕ МИРОВУЮ ВОЙНУ ЗА АНГОЛУ ПРОСПАЛИ, по вашей то логике.


      Но, это мировая практика, тот же Египет помогал врагам Хеттов и при этом, они не воевали между собой. Грекам вливали поддержку Персы и тот же Египет. Ну и т.п.
    4. andray
      andray Сегодня, 09:41
      0
      очень ультрообъективнов твое мнение,вот если ты антрополог социолог производственный инженер и т.д но нет,тогда заткнись
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:10
    +1
    Мир пополам, как во время I и II Мировых войн. Прямого столкновения нет лишь из за наших СЯС.