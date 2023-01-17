Глава Чеченской Республики Кадыров: Не стоит навязывать спецоперации статус «мирового конфликта»

Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко

Обещанные поставки военной техники и вооружений из США и стран Европы на Украину не дадут преимуществ киевскому режиму. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Политик отметил, что передаваемое странами НАТО оружие является устаревшим.По словам Кадырова, Запад направляет на Украину старую, списанную технику. Такая техника не может представлять угрозы для России, поскольку наша страна – великая ядерная держава, которая может спокойно противостоять не только НАТО, но и всему миру.Отдельно Кадыров остановился на понимании украинского конфликта в целом. Как известно, некоторые СМИ и на Западе, и даже в России пытаются рассматривать спецоперацию как проявление едва ли не третьей мировой войны.- написал Кадыров в своем Telegram-канале.В то же время, он отметил, что если кому-то нравится олицетворять весь мир с НАТО, то они вполне могут считать события на Украине мировой войной. Что касается российских действий в Донбассе, они являются успешными. ВС РФ решают все поставленные задачи. Кадыров отметил слаженность действий чеченских подразделений, остановившись на том, что за весь период проведения специальной военной операции ни один чеченский командир не попал во вражеский плен.