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Шойгу прибыл в зону спецоперации, где заслушал доклад командующего группировкой «Восток»

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Шойгу прибыл в зону спецоперации, где заслушал доклад командующего группировкой «Восток»

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу снова посетил зону проведения специальной военной операции, на этот раз проинспектировав войска группировки "Восток". Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


Шойгу дважды посетил зону СВО в декабре прошлого года, побывав в пунктах размещения подразделений, а также на передовой. Кроме того, министр проверил организацию медицинского обеспечения и запасы необходимых медикаментов, после чего провел рабочее совещание с командованием. В этом году это первая поездка, на этот раз он прибыл в штаб группировки войск "Восток", где заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке, а также ситуации на других направлениях.

Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений

- говорится в сообщении.

Также Шойгу вручил награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим.

Такая активность снова напрягла Киев, Зеленский и его окружение не понимают, почему Шойгу зачастил в зону спецоперации, украинский глава Минобороны Резников предпочитает сидеть в Киеве или ездить по заграницам, выпрашивая оружие. На украинских ресурсах высказывают предположение, что российская армия готовится к наступлению, а визит российского министра обороны это только подтверждает. В принципе, такое же предположение выдвигалось и в декабре, после двух появлений Шойгу на Донбассе.
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13 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 08:53
    -7
    еленский и его окружение не понимают, почему Шойгу зачастил в зону спецоперации, украинский глава Минобороны Резников предпочитает сидеть в Киеве или ездить по заграницам

    Вот в этом и есть наше отличие: наш министр сидит "в полях", обдумывая пути к успеху и как сберечь л/с, а их пан министр, посылая на убой своих, чешет галопом по европам с протянутой рукой, бабла успеть намять...
    Поэтому и Победа будет за нами!
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:29
      0
      На днях отправили гумпомощь... надеюсь и министр не с пустыми руками поехал
    2. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 09:30
      +3
      Макеевка не даст соврать. Сидел министр и думал, как бы сберечь л/с.
    3. Deon59
      Deon59 Сегодня, 09:44
      0
      Сидит в полях ,смешно. И много он там подстрелил диких гусей .
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:54
    +3
    Не в штаб руководства СВО, а конкретно в группировку... и объявить это еще по СМИ. Интересно, что же будет дальше
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:59
      +7
      Цитата: svp67
      Интересно, что же будет дальше

      домоооой...не к " музыкантам" же ехать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    -2
    Зеленский и его окружение не понимают, почему Шойгу зачастил в зону спецоперации,
    Не понимают потому, что откровенный пиар Зеленского с "посещением" передовой (павильона для съемок или тыла) понимают хорошо, а вот реальный приезд министра обороны РФ не в силах понять. Поэтому в голову приходит только одна мысль - значит скоро начнут бить, причем больно и возможно ногами.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      а вот реальный приезд министра обороны РФ не в силах понять.

      К большому моему сожалению я тоже не понимаю таких движений. За полтора месяца третий раз МИНИСТР ОБОРОНЫ!!! лично на передок катается!!! Толи обратная связь вообще не работает, толи это пресловутое "ручное управление" (которым наши власти любого уровня последнее время так яростно хвалятся). Не должно так быть, должно быть - "отдал приказ и иди спать"!
  4. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 09:24
    +9
    Наверное по этой причине от наших солдатиков стали требовать бритье и глажку? Ну чтобы министр-фанерный был доволен. Снег почистили, травку подкрасили! А украинцы тем временем дронами за 400 баксов нашу технику жгут...
    Сегодня парни с передовой звонили: просят теплаки, прицелы, медицину. Мы своих не бросим, но как же красиво все у широкомордых и толстозадых "лампасников"!
    1. Cap
      Cap Сегодня, 09:30
      -1
      Глажка,наверное,лишним будет, а вот, что некоторых приходится в приказном порядке периодически попу подмывать, учить руки спаласкивать, после того, как покакать сходит или пописать, и этими руками в блиндаже за общий стол садится, это да....через неделю, с некоторыми, не то что в блиндажике рядом от вони не уснешь, в окопе рядом сознание потеряешь, завшивеет чудо такое, но, типа, "смыть с себя грязь - смыть военное счастье"))))
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 09:26
    0
    Глава российского Минобороны Сергей Шойгу снова посетил зону проведения специальной военной операции, на этот раз проинспектировав войска группировки "Восток".
    Одна из странностей данной СВО, это отсутствие преемственности поколений. Что мешало нашему МО возродить названия фронтов которые воевали во время ВОВ и освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков?
  6. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:31
    0
    Инспектировать ВПК надо, и готовить военные кадры для войны, например производство ПВО систем надо увеличить они нужны нам и армении к примеру, арзебайджан заявляет Россия ушла с рынка оружия.
    Слабые места у России наличие систем ПВО, и наличие хорошо бронированной техники в недостаточном количестве. по БТР тяжелым полное фиаско
    Ракетное оружие надо увеличивать производство и нужны новые более мощные ракеты
    Самой армии нужны дзоты доты бетонированные, да укрытия для военных которые можно быстро было сделать. Почему бы что и не придумать из железобетона, каркасы чтобы можно было быстро сделать опаливаемое укрепление
    На дно плиту, по сторонам плиты сверху плиты, ну и присыпать чем, сверху еще плиты
    Есть обычные бытовки из контейнеров, вырыли яму поставили контейнер, сверху плитами ныкрыли. В контейнерах или домиках делают и биотуалеты и души и кухни
    Вот тебе бытовки в полевых условиях
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 09:33
    +7
    Третье посещение за месяц и что? Херсон вернули? Харьковская область за нами? Шебекино перестали обстреливать? Министр на фронт, а дочь его - в Дубай, региональный центр ЦРУ. Так победим?