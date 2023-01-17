Шойгу прибыл в зону спецоперации, где заслушал доклад командующего группировкой «Восток»

Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу снова посетил зону проведения специальной военной операции, на этот раз проинспектировав войска группировки "Восток". Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Шойгу дважды посетил зону СВО в декабре прошлого года, побывав в пунктах размещения подразделений, а также на передовой. Кроме того, министр проверил организацию медицинского обеспечения и запасы необходимых медикаментов, после чего провел рабочее совещание с командованием. В этом году это первая поездка, на этот раз он прибыл в штаб группировки войск "Восток", где заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке, а также ситуации на других направлениях.- говорится в сообщении.Также Шойгу вручил награды отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим.Такая активность снова напрягла Киев, Зеленский и его окружение не понимают, почему Шойгу зачастил в зону спецоперации, украинский глава Минобороны Резников предпочитает сидеть в Киеве или ездить по заграницам, выпрашивая оружие . На украинских ресурсах высказывают предположение, что российская армия готовится к наступлению, а визит российского министра обороны это только подтверждает. В принципе, такое же предположение выдвигалось и в декабре, после двух появлений Шойгу на Донбассе.