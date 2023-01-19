«Второй Нума Помпилий» – Антонин Пий



Антонин Пий, музей Прадо, Мадрид

Происхождение и начало карьеры четвертого «хорошего императора»



Статуя императора Антонина Пия, Ним



Храм Антонина и Фаустины



Антонин Пий, бюст, Мюнхенская глиптотека



Бюст Адриана, музеи Капитолия

Император Антонин Пий



Антонин Пий, мраморная статуя, Эрмитаж

«Высокий рост придавал ему представительность. Но так как он был длинным и старым, то стан его согнулся».

«Помните его добродетели, чтобы, когда придет ваш последний час, совесть у вас была так же чиста, как у него».

«Ныне действительно и грек, и варвар легко может странствовать как со своим добром, так и без него, куда пожелает, как если бы он просто переходил из одного отечества в другое. И его не пугают ни Киликийские ворота, ни узкие песчаные дороги сквозь Аравию к Египту, ни неприступные горы, ни бескрайние реки, ни дикие племена варваров. Ибо для безопасности ему достаточно быть римлянином».

Внешняя политика Антонина Пия



Римская Британия

Внутренняя политика Антонина Пия

Смерть Антонина Пия