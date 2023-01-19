«Второй Нума Помпилий» – Антонин Пий

Антонин Пий, музей Прадо, Мадрид
Вся династия Антонинов получила свое названию по одному из имен четвертого из них. Тем не менее этот император – Антонин Пий, традиционного остаётся в тени более известных и «ярких» правителей – Траяна, Адриана и Марка Аврелия.
Антонин Пий не был завоевателем, как Траян, которого часто называли и «вторым после Августа», и «наилучшим императором» (Optimus Princeps). Он вообще не был полководцем и военными делами при нем заведовал префект претория Марк Гавий Максим. Антонин Пий не объехал Римскую империю вдоль и поперек, вникая в дела провинций, как Адриан. Не был «философом на троне», как Марк Аврелий и не оставил после себя 12 книг «Размышлений», неоднократно опубликованных под названием «К самому себе».
Между тем историки оценивают результаты правления Антонина Пия чрезвычайно высоко и часто говорят о нем, как об императоре без недостатков.
Он не прославился победоносными, но часто бесплодными войнами, практически всю жизнь провел в Италии, лишь единожды покинув ее пределы, не писал философских трактатов. Но оказался выше родственных чувств и передал государство в надёжные руки, а после смерти никому не захотелось объявить его тираном и предать проклятию. Неудивительно, что современники называли героя нашей статьи «вторым Нумой Помпилием».
Итак, сегодня мы поговорим о Тите Аврелии Фульве Бойонии Аррие Антонине, который более известен как император Антонин Пий.
Происхождение и начало карьеры четвертого «хорошего императора»
Этот человек родился 19 сентября 86 года в городе Ланувий близ Рима. Родиной его предков был город Немаус (современный французский Ним), который находился в римской провинции Нарбонская Галлия.
Статуя императора Антонина Пия, Ним
Уже дед героя нашей статьи, Гней Аррий Антонин, будучи избран консулом, перебрался в Рим. Он состоял в переписке с Плинием Младшим, исполнял обязанности проконсула Азии и дважды назначался префектом Рима. Он был другом Марка Кокция Нервы и, узнав об избрании того императором, явился к нему не с поздравлением, а с выражением соболезнований.
Консулом 89 года был и отец Антонина Пия – Тит Аврелий Фульв. Мать будущего императора, Аррия Фадилла, также вела происхождение от знатных романизированных галлов. Надо сказать, что такие семьи были гораздо более строгими и консервативными, нежели римские. И потому отцы семейств не приветствовали заключение их детьми браков с распущенными римлянами и римлянками.
Однако Антонин стал исключением из этого правила, женившись в возрасте около 30 лет на Аннии Галерии Фаустине Старшей, дочери консула Марка Анния Вера и Рупилии Фаустины, сводной сестре императрицы Вибии Сабины (супруги Адриана). Брак оказался счастливым, Фаустина родила четверых детей – двух сыновей и двух дочерей, одна из них, Анния Галерия Фаустина, стала женой императора Марка Аврелия.
По инициативе Фаустины была принята программа оказания помощи итальянским девочкам-сиротам, которых в результате стали называть «Puellae Faustinianae» (девушки Фаустины). После смерти она была обожествлена и удостоилась строительства собственного храма, который позже был посвящен также и ее мужу.
Храм Антонина и Фаустины
Но не будем забегать вперёд.
Будучи представителем весьма знатной и родовитой семьи, Антонин без затруднений прошел полный путь по «дороге чести»: стал квестором, претором, в 130 году был избран консулом. По окончании консульских полномочий в возрасте 34 лет он ушел в отставку.
Однако император Адриан настоял на его возвращении на государственную службу и назначил одним из четырех имперских консулов, выполнявших роль выездных судей. Антонину достались Этрурия и Умбрия. В 133–136 гг. он в ранге проконсула успешно управлял провинцией Азия. После возвращения в Рим стал членом императорского совета.
Казалось, что Антонин уже достиг пика своей карьеры, однако в январе 138 года умер наследник Адриана – его приемный сын Луций Элий Коммод. Тяжело больной император в конце февраля того же года усыновил 52-летнего Антонина и даровал ему титул цезаря, то есть младшего соправителя, трибунские полномочия, а потом ещё и империй (imperium), дававший высшие полномочия исполнительной власти.
Антонин Пий, бюст, Мюнхенская глиптотека
По приказу Адриана, Антонин усыновил двух его родственников. Первым был 17-летний Марк Анний Вер, пасынок третьего мужа матери Адриана, которого император очень ценил, называл «Правдивейшим» и, как утверждают, заставил Антонина поклясться, что именно ему тот и передаст престол.
В историю этот юноша войдет как император Марк Аврелий. Вторым пасынком Антонина стал 7-летний Луций Юлий Вер, сын Коммода. По воле Марка Аврелия он станет его соправителем.
Надо сказать, что к воспитанию и обучению своих приемных сыновей Антонин отнёсся ответственно, назначив им очень хороших учителей – об этом мы ещё поговорим в следующей статье. Особенно радовал всех своими успехами Марк Аврелий.
Официально Антонин стал императором 10 июля 138 года – после смерти Адриана. Однако фактически он правил империей с 25 февраля того года – сразу после усыновления и провозглашения цезарем.
Как мы помним из предыдущей статьи, характер Адриана в конце жизни сильно испортился, он впадал в беспричинный гнев, ограничил власть сената, проводил необоснованные репрессии. И потому сенаторы намеревались объявить его тираном и предать проклятию.
Бюст Адриана, музеи Капитолия
Антонину удалось не только пресечь эти попытки, но и добиться обожествления своего предшественника. За это в Риме его стали называть Пием – это прозвище обычно переводят, как «Благочестивый», однако буквально оно означает «исполняющий долг в отношении богов и родных». В качестве ответной уступки он отменил институт выездных судей, серьезно ограничивавший власть сената над Италией.
Император Антонин Пий
Антонин Пий, мраморная статуя, Эрмитаж
Итак, на момент восшествия на престол Антонину было уже 52 года – возраст весьма почтенный по тем временам. В Historia Augusta можно прочитать об этом императоре:
«Высокий рост придавал ему представительность. Но так как он был длинным и старым, то стан его согнулся».
Известно также, что Антонин носил бороду – как и Адриан, что выделяло обоих из ряда всех других императоров. Римские историки неизменно подчёркивают миролюбие Антонина Пия и его стремление быть справедливым. Марк Аврелий, преемник Антонина, писал о нем:
«Помните его добродетели, чтобы, когда придет ваш последний час, совесть у вас была так же чиста, как у него».
А Элий Аристид в «Похвале Риму» утверждал:
«Ныне действительно и грек, и варвар легко может странствовать как со своим добром, так и без него, куда пожелает, как если бы он просто переходил из одного отечества в другое. И его не пугают ни Киликийские ворота, ни узкие песчаные дороги сквозь Аравию к Египту, ни неприступные горы, ни бескрайние реки, ни дикие племена варваров. Ибо для безопасности ему достаточно быть римлянином».
Сенат предлагал назвать в честь этого императора и его супруги два месяца: сентябрь должен был стать антонином, октябрь – фаустином. Однако Антонин Пий отклонил это предложение.
Уже в 140 году Антонин Пий назначил младшим соправителем (цезарем) 19-летнего Марка Аврелия и добился избрания его консулом. В 145 году Антонин Пий женил старшего пасынка на своей дочери Фаустине (младшей). Их вторая дочь, Луцилла, позже была выдана замуж за Луция Вера, соправителя Марка Аврелия, который был младше его на 10 лет.
Время правления Антонина Пия отнюдь не было спокойным. Помимо войн на окраинах, отмечались разрушительные землетрясения в Малой Азии и на островах Эгейского моря. Рим, Нарбонна, Антиохия и Карфаген сильно пострадали от пожаров. Наконец, очень разорительным для казны были игры 148 года, устроенные в честь 900-летия Рима, на которых было убито множество весьма экзотических животных: слонов, жирафов, тигров, носорогов, гиппопотамов и крокодилов. Тем не менее для своих преемников (Марка Аврелия и Луция Вера) Антонин накопил не менее 675 миллионов денариев.
Внешняя политика Антонина Пия
В отличие от предшественников, Антонин Пий не имел военного опыта (и не стремился его получить), и потому главнокомандующим римскими войсками на протяжении практически всего правления этого императора был префект претория Марк Гавий Максим. Воевать римлянам, конечно, приходилось, тем более что именно во время правления Антонина на восточные рубежи империи началось давление варварских племен, теснимых идущими из Азии гуннами.
В неспокойной Британии удалось отодвинуть границу на север, укрепив ее 58-километровой стеной (вал Антонина), возведенной между заливами Ферт-оф-Форт и Ферт-оф-Клайд. По этой линии были построены небольшие крепости, находившиеся на расстоянии двух миль друг от друга.
Римская Британия
Однако для войны в Британии пришлось отозвать часть войск с восточных границ, ослабив дунайские и рейнские легионы. Около 154 года некоторые форты вала Антонина были захвачены восставшими бригантами. После этого многие римские колонисты, обосновавшиеся было между стенами Антонина и Адриана, были переселены в Германию, где им выделили землю у реки Неккар. В 160-х гг., уже при Марке Аврелии, римские войска были окончательно отведены к валу Адриана.
В Верхней Германии была примерно на 30 миль отодвинута на восток Рецийская граница.
В Северной Африке пришлось отражать нападения мавров и шаек мародеров. Отмечались восстания в Греции, Египте, Иудее и Дакии. Граница с Дакией вообще была очень «горячей», все размещенные в ней легионы пришлось объединить под общим командованием, что позволяло свободнее маневрировать имевшимися силами и средствами. Но именно через Дакию потом постоянно будут вторгаться на римскую территорию различные варварские племена.
При Антонине на территорию Греции, в Ахайю, сумели прорваться смешанные кельто-протославянские племена костобоков, которые, впрочем, лишь ограбили ее. Однако с этого времени собственно греческие земли постепенно стали заселяться протославянами, а эллины теперь начинали переселяться на территорию Малой Азии. Там же стали селиться страдающие от набегов берберов романизированные греки Египта. Так стал формироваться новый центр Римской империи, получивший условное название Византия.
Успешной была имперская политика в отношениях с Парфией. Адриан, как мы помним, сразу после смерти Траяна отдал парфянам все земли, завоёванные его предшественником.
Антонин путем переговоров сумел создать между римскими и парфянскими владениями своеобразный буферный пояс из иберийских, колхидских и сирийских земель. Таким образом, общей границы между Римской империей и Парфией теперь не было, что уменьшало возможность новой войны.
Чтобы пополнить ряды легионов, Антонин издал закон, согласно которому римское гражданство даровалось поступившим на военную службу варварам. Чтобы стать римскими гражданами, на военную службу должны были теперь поступать и сыновья легионеров неиталийского происхождения.
Внутренняя политика Антонина Пия
Правление Антонина было отмечено некоторым снижением налогового бремени. Продолжалось строительство дорог – не только в Италии, но и в Нарбоннской Галлии. Была восстановлена Эмилиева дорога между Пьяченцей и Римини, она соединила между собой Постумиеву дорогу, ведущую из Генуи в Пьяченцу, и Фламиниеву – между Римом и Римини. Был обновлен и модернизирован Александрийский порт, восстановлены Фарос, Кайетская и Террацинская гавани, построен водопровод в Анции. Согласно завещанию Адриана, на специально выделенные им средства в Остии были построены термы. Закончено было и строительство мавзолея этого императора.
В римском праве при Антонине Пие появились важные дополнения. Прежде всего, наверное, следует сказать о введении понятия «презумпция невиновности». Кроме того, убийство господином раба теперь приравнивалось к обычному убийству. Было запрещено пытать детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. При заключении брачного договора стали учитываться пожелания женщин.
Антонин Пий был довольно религиозным человеком, однако особых гонений на христиан в годы его правления не было, им лишь было предписано не действовать публично и не заниматься миссионерской деятельностью. А вот евреям Антонин официально разрешил исповедование своей веры и отменил закон, запрещающий обрезание. Рассказывают, что раввин Иуда бен-Шамуей добился такого решения императора, торжественно пообещав не вовлекать в иудаизм лиц нееврейского происхождения (христиане такого обещания не давали). Однако иудаизм и не предполагает приобщения к нему людей других национальностей, так что в данном случае бен-Шамуей ловко обманул императора.
Смерть Антонина Пия
Четвертый «хороший император» умер в 161 году от какой-то лихорадки в возрасте 74 лет.
Таким образом, правил он 23 года и оставил своим преемникам (Марку Аврелию и Луцию Веру) римское государство на пике могущества – с полной казной и относительно стабильными границами.
В следующей статье мы поговорим о Марке Аврелии и закончим рассказ об «Эпохе хороших императоров».