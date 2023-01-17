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На Украине и Донбассе снова появятся немецкие бронированные «кошки» и тяжёлые английские танки, командование ВСУ раздумывает о направлениях их применения

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На Украине и Донбассе снова появятся немецкие бронированные «кошки» и тяжёлые английские танки, командование ВСУ раздумывает о направлениях их применения

Украинское военное командование пытается решить задачу, связанную с тем, на какое направление в первую очередь нужно перебросить танки натовского образца, как только они поступят из-за рубежа. Напомним, пока по 12-14 танков Украине пообещали из собственных резервов выделить Британия и Польша. Причём если Лондон намерен выделить танки собственного производства – «Челленджер 2», то поляки собираются передавать немецкие «Леопарды», не поинтересовавшись мнением производителя.


В любом случае немецкие бронированные «кошки» (не считая уже появившихся на Украине зенитных самоходок Gepard) и тяжёлые английские танки скоро вновь окажутся на русской земле – в том числе на Украине, территории, занимаемой киевским режимом.

Но 24-28 танков – мало, как считает Киев, для того чтобы даже попытаться остановить российское продвижение. Нужны как минимум сотня-полторы. И аналогичное мнение высказывают западные эксперты. Это количество вполне может быть поставлено Киеву, но не единовременно. Передача традиционно будет идти «дозировано», что, как считают украинские командиры на местах, может «сыграть на руку России, позволяя российским войскам постепенно адаптироваться к появлению новых единиц техники».

Изначально предполагалось, что танки натовского образца будут первым делом переброшены в район Сватово и Кременной. Там ещё с осени прошлого года ВСУ по указке натовских инструкторов должны были «совершить прорыв» и «выйти к границам России в Ростовской и Воронежской областях». Эта операция у ВСУ не задалась, а потому было решено, что первые поставленные танки западного производства пойдут именно туда, чтобы всё же добиться успеха. Также рассматривался вариант усиления Запорожского направления с целью бронетанкового прорыва к Энергодару, Мелитополю и выходу к границе с Крымом.

Теперь же, когда украинская армия сдаёт один населённый пункт за другим в Артёмовской (Бахмутской) агломерации, а также теряет опорные пункты и посёлки в районе Марьинки и Авдеевки, украинскому командованию нужно принимать меры, чтобы там попытаться изменить ситуацию в свою пользу. Но опять же, теоретически это возможно только в том случае, если все эти направления насытить не только живой силой, но и военной техникой. Именно поэтому командование ВСУ, понимая, что может попасть в цейтнот, старается добиться получения множества танков и другой техники западного образца не сегодня, так завтра. Но немецкий концерн Rheinmetall пока сыплет соль на рану киевского режима, отмечая, что немецкие «кошки» Leopard 2 могут оказаться на Украине не ранее чем через год. Но в любом случае они там появятся - сомневаться не приходится.
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18 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:07
    -2
    Фейк или не фейк, но поляки вроде бы как собирались загнать "леопарды" вместе со своими экипажами, но польские танкачи упёрлись.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 09:11
      +2
      Не поймёшь фейк не фейк ... но танкачи строевые могут уперется
      А вот если наймиков засунут ... то это запросто
  2. BAI
    BAI Сегодня, 09:07
    +2
    Вот ведь наследники Гитлера - даже систему наименования бронетехники Вермахта сохранили.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:50
      -1
      BAI hi, вы на их эмблему на броне гляньте, тоже самое.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    -1
    по 12-14 танков Украине пообещали из собственных резервов выделить Британия и Польша.
    28 в сумме - чуть менее танкового батальона. Сотни танков пока не обещают, да и не имеют такой возможности. Где и как можно использовать эту "махину"? Распределять единицами по различным подразделениям явно не будут. Тогда исключительно для попытки прорыва на каком-то узком и второстепенном (не так защищенном) участке российской обороны. Но тогда с какой целью и главное какой ценой (потерями)? Значит пока исключительно для картинки на Запад.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:00
      0
      Сотни танков пока не обещают, да и не имеют такой возможности


      Почему не обещают и не имеют такой возможности?
      Пентагон пообещал тысячу боевых машин разных типов (от Т-72 до М1117) и он над этим работает.

      На сейчас про Лео2А4 сказали:
      - Польша роту.
      - Финляндия, немного, предположим тоже роту (у них около 100 А4 живых, при этом, данный танк так сказать полурезерва, ибо основа бывшие голландские А6).
      - Испания - самой первой, но тогда ей Шольц запретил. У них около 100 Лео2А4 стоит фактически на продажу. Но они требуют ремонта, и не обслуживаются (изначально, чтобы сразу конфигурировать-модернизировать под заказчика).

      Среди потенциальных поставщиков - Канада (у них как раз в фактическом резерве 42 2A4+ - при том, что основа это танковая бригада на модернизированных А4САН и А6САН у королевских драгун), Дания (отличается активной поддержкой, поэтому в стороне не останется, но они конвертировали свои А5 в А7, у них осталось около 10 машин старых А5 - поэтому или А5 или А7 роту), Норвегия (еще одни активные поддержанты, у них фактически танкобат в строю с учебной ротой и 20 танков Лео2А4НО в резерве), Португалия (у них 37 Лео2А6 и 1 Лео2А4 - и денег на содержание этого богатства нет). Плюс Германия. Плюс Швеция - 120 СТРв-122 (Лео2А5+).



      Посчитайте сколько с этого можно надоить реально? Я ставлю на полный батальон западного типа + замену (50-60 машин) и дальнейшие поставки по 10-20 машин в 2-3 месяца.
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 09:15
    -1
    СВО плавно перетекает в Великую Отечественную v.2.0. Но что и следовало ожидать. Слишком велики ставки. Да и историю современные политики ЕС или прогуливали, или считают её лженаукой.

    И, кстати, вы не задумывались, почему Германия всеми силами отбрыкивается от поставок своих танков ПЕРВОЙ?
    Как раз потому, что всеми разумными людьми на планете Земля (хотя это скорее шарик Грязь) данное дело бы прямиком было воспринято, как подтверждение всех предупреждений России: новый фашистский поход на русских. А немцам повторно такая слава не нужна - даже бесхребетная ливерная колбаса это понимает.
    1. К-50
      К-50 Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Kuroneko
      И, кстати, вы не задумывались, почему Германия всеми силами отбрыкивается от поставок своих танков ПЕРВОЙ?

      Немножко не так.
      Дойчи боятся, что из-за потерь на русско-натовском фронте их БТ потеряет славу "неуязвимого" и "непробиваемого", как кстати, случилось в Сирии, когда турки на старых "леопардах" попёрли.
      Тогда всё свалили на "старость" техники, чем в этом случае оправдываться будут?
      Имиджиевые потери во много раз превысят физические.
      И так-то благодарю стараниям пин дос ников из фашингтона, их промышленность стала умирать, а здесь потеря заказов на вооружение произведённого в новом рейхе вообще заколбасит военную промышленность.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:19
    -2
    Ну ничего, путь едут, мы еще народу мобилизуем, у нас его много, да, Владимир Владимирович?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    -1
    На Украине и Донбассе снова появятся немецкие бронированные «кошки» и тяжёлые английские танки, командование ВСУ раздумывает о направлениях их применения
    . Куда они их пустят, это пусть разведка выясняет... у нас задача конкретная и понятная, сделать так, шоб уконтропупим их сразу и однозначно, куда б они их не пустили!
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 09:25
    0
    Цитата: ИванИванов
    Ну ничего, мы еще народу мобилизуем, у нас его много, да, Владимир Владимирович?

    А в чём проблема, уважаемый вы наш пацифист?
    Россия всегда умывалась кровью за своё право выстоять вопреки всем и всему. А кто не воюет и не даёт сдачи - того завоёвывают и уничтожают. Армия и существует для того, чтобы умирать, но обеспечить существование державы. И Наполеон ещё мудрые слова говорил: "Народ, не желающий кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую".
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:54
      0
      Это сарказм. Угрозы, высказанные еще в начале, выполнять надо, чтобы все это уничтожалось в середине пути или на базах. Противника пугать надо, как напрямую - угрозами его жизни, диверсиями/терактами на его территории, так и косвенно - созданием реальных военных союзов. Про внутреннее переустройство (образование, наука, промышленность, 5 колонна) говорилось не раз. Кремль же продолжает дартаньянить в одиночку. Зачем? В надежде на вразумление, откат "партнеров"? Ежу понятно, что западная п.с.и.н.а отвязались по полной.
  8. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:26
    +2
    Цитата: ИванИванов
    Ну ничего, путь едут, мы еще народу мобилизуем, у нас его много, да, Владимир Владимирович?

    Сомнительно, что адресат на форуме присутствует. Да и не мобилизацию надо делать, а пути доставки разгромить, о чём сто раз говорилось. Танки - не иголка, их как-то провести ещё надо.
  9. next322
    next322 Сегодня, 09:29
    +2
    Оружие запада в огромных количествах поступает в бандерштат,на самую передовую, но видать в ГШ ВС РФ об этом опять ничего не знает....ау!генералы когда наконец начнете воевать?где авиация которая летает на парадах и которой нет равных в мире?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: next322
      где авиация которая летает на парадах и которой нет равных в мире?

      Возможно, вы всё ещё не в курсе, но авиация работает ежедневно в дневном и ночном режиме, уничтожая технику, личный состав и инфраструктурные объекты противника, не вдаваясь в подробности, чьи они - "исконно украинские", появившиеся от сношения с НАТО или с кем-то ещё. Или, по вашему, лётчики "кофий" на диванах попивают...
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:58
        0
        К сожалению, уничтожают ее уже на поле боя а не на путях подвоза/старта. В этом проблема. отсутствие угроз бодрит "партнеров"
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:38
    0
    Цитата: BAI
    Вот ведь наследники .Гитлера - даже систему наименования бронетехники Вермахта сохранили.

    У них более сложная система преемственности: последняя модификация Леопарда 2 - A7V, так назывался первый немецкий танк
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 09:47
    0
    На Украине и Донбассе снова появятся немецкие бронированные «кошки» и тяжёлые английские танки, командование ВСУ раздумывает о направлениях их применения

    Ситуация весьма напоминает времена гражданской войны и Великую Отечественную.
    Тогда тоже всякий зоопарк утюжил южно-славянские земли.
    Тогда справились, и сегодня одолеем. angry