На Украине и Донбассе снова появятся немецкие бронированные «кошки» и тяжёлые английские танки, командование ВСУ раздумывает о направлениях их применения

Украинское военное командование пытается решить задачу, связанную с тем, на какое направление в первую очередь нужно перебросить танки натовского образца, как только они поступят из-за рубежа. Напомним, пока по 12-14 танков Украине пообещали из собственных резервов выделить Британия и Польша. Причём если Лондон намерен выделить танки собственного производства – «Челленджер 2», то поляки собираются передавать немецкие «Леопарды», не поинтересовавшись мнением производителя.
В любом случае немецкие бронированные «кошки» (не считая уже появившихся на Украине зенитных самоходок Gepard) и тяжёлые английские танки скоро вновь окажутся на русской земле – в том числе на Украине, территории, занимаемой киевским режимом.
Но 24-28 танков – мало, как считает Киев, для того чтобы даже попытаться остановить российское продвижение. Нужны как минимум сотня-полторы. И аналогичное мнение высказывают западные эксперты. Это количество вполне может быть поставлено Киеву, но не единовременно. Передача традиционно будет идти «дозировано», что, как считают украинские командиры на местах, может «сыграть на руку России, позволяя российским войскам постепенно адаптироваться к появлению новых единиц техники».
Изначально предполагалось, что танки натовского образца будут первым делом переброшены в район Сватово и Кременной. Там ещё с осени прошлого года ВСУ по указке натовских инструкторов должны были «совершить прорыв» и «выйти к границам России в Ростовской и Воронежской областях». Эта операция у ВСУ не задалась, а потому было решено, что первые поставленные танки западного производства пойдут именно туда, чтобы всё же добиться успеха. Также рассматривался вариант усиления Запорожского направления с целью бронетанкового прорыва к Энергодару, Мелитополю и выходу к границе с Крымом.
Теперь же, когда украинская армия сдаёт один населённый пункт за другим в Артёмовской (Бахмутской) агломерации, а также теряет опорные пункты и посёлки в районе Марьинки и Авдеевки, украинскому командованию нужно принимать меры, чтобы там попытаться изменить ситуацию в свою пользу. Но опять же, теоретически это возможно только в том случае, если все эти направления насытить не только живой силой, но и военной техникой. Именно поэтому командование ВСУ, понимая, что может попасть в цейтнот, старается добиться получения множества танков и другой техники западного образца не сегодня, так завтра. Но немецкий концерн Rheinmetall пока сыплет соль на рану киевского режима, отмечая, что немецкие «кошки» Leopard 2 могут оказаться на Украине не ранее чем через год. Но в любом случае они там появятся - сомневаться не приходится.