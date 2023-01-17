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Советник главы «Росэнергоатома» назвал причину прекращения обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями

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Советник главы «Росэнергоатома» назвал причину прекращения обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями

Украинские вооруженные силы более не обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, поскольку опасаются, что Россия будет наносить ответные удары. Такое предположение относительно причины прекращения обстрелов ЗАЭС высказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.


Как отметил советник главы «Росэнергоатома», Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладает инструментами и механизмами правового характера, которые бы позволили воздействовать на киевский режим и добиться прекращения обстрелов территории АЭС. Украинские формирования располагают большим количеством оружия и боеприпасов, они могли бы и далее обстреливать ЗАЭС, но с начала 2023 года этого не делают.

По мнению эксперта, Киев боится ответных действий со стороны России. Как отметил Карчаа в беседе с ТАСС, власти Украины поняли, что будут получать «достаточно болезненный ответ» со стороны российских вооруженных сил. Карчаа назвал ответные удары единственной возможностью оказывать воздействие на Украину.

В то же время, советник главы «Росэнергоатома» обратил внимание, что, в отличие от Украины, Россия никогда не обстреливала территории украинских атомных электростанций. За все время проведения специальной военной операции ни один снаряд, выпущенный ВС РФ, не упал в периметре украинских АЭС, подчеркнул эксперт.

Однако прекращение обстрелов ЗАЭС не означает, что Украина вообще отказалась от обстрелов Энергодара. Украинские формирования продолжают обстреливать промышленную зону города, береговую линию, объекты городской инфраструктуры.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DENAMAX
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:09
    +9
    Слабо верится ИМЕННО В ЭТУ причину, тут что то другое а не страх ответки,какую-то каверзную-каверзу замышляют неонаци.
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 09:09
    +8
    А чего им бояться? До этого не боялись обстреливать, и не только АЭС, но мосты и города России. Так себе предположение. Скорее всего пакость готовят
  3. divan
    divan Сегодня, 09:12
    0
    мелкопакостники затоились в засаде и чего то ждут
  4. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 09:15
    +7
    А можно так же распугать теперь тех кто Донецк каждый день расстреливает? Что-то мне слабо верится в такую контр батарейную борьбу со стороны наших.
  5. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 09:17
    +1
    Украинские вооруженные силы более не обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, поскольку опасаются, что Россия будет наносить ответные удары.

    Вероятно, такую же стратегию нужно применять в отношении Донбасса?! belay
    Прилетело шесть «хаймерсов» по Донецку - получите шесть «Калибров» («Искандеров») по Киеву (Львову)...
    А как вы хотели?!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:38
      +2
      А с какого перепугу надо наносить удары как ответ,как возмездие?Надо бить первыми,на опережение.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:18
    +2
    Вот точно Украина в лице зеленского и компании не "опасаются, что Россия будет наносить ответные удары"! Хотя бы потому, что во-первых Россия не будет обстреливать украинские АЭС, во-вторых зеленскому и компании глубоко плевать на это, они в любом случае успеют сбежать.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:18
    +3
    Советник главы «Росэнергоатома» назвал причину прекращения обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями
    Это он серьёзно???
    А куда ответные удары могут быть нанесены, он не сказал, не указал?
    Вопрос... у наших как, конкурс на должность советников по какому принципу проводится, по принципу... в общем, с мозгами там шо то не то, это очевидно.
  8. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 09:21
    +1
    Больше верится в "договорняк" - уж очень похож вывод войск из Херсона в обмен на безопасность ЗАЭС. Западу ядерный костёр у границ ЕС не нужен. Об этом был в том числе "план Столтенберга" - а крутящийся вокруг Абрамович только усугубляет подозрения.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:28
    0
    Пистолет и доброе слово действуют сильнее, чем просто доброе слово.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:30
    +2
    Что за наивное предположение ? Раньше они не боялись ответа и обстреливали АЭС (я уже не говорю про попытку терактов на Курской АЭС),а потом вдруг испугались
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:36
    +1
    Из комментариев понятно, что никто не верит советнику главы...
    И это - правильно.
    Обстреливают ВСУ, а ответку отгребает население Никополя и Марганца.
    "А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт." (с)
  12. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:58
    0
    Очень возможно готовят провокацию или просто па@лянку