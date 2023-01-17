Советник главы «Росэнергоатома» назвал причину прекращения обстрелов Запорожской АЭС украинскими формированиями

Украинские вооруженные силы более не обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, поскольку опасаются, что Россия будет наносить ответные удары. Такое предположение относительно причины прекращения обстрелов ЗАЭС высказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Как отметил советник главы «Росэнергоатома», Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладает инструментами и механизмами правового характера, которые бы позволили воздействовать на киевский режим и добиться прекращения обстрелов территории АЭС. Украинские формирования располагают большим количеством оружия и боеприпасов, они могли бы и далее обстреливать ЗАЭС, но с начала 2023 года этого не делают.
По мнению эксперта, Киев боится ответных действий со стороны России. Как отметил Карчаа в беседе с ТАСС, власти Украины поняли, что будут получать «достаточно болезненный ответ» со стороны российских вооруженных сил. Карчаа назвал ответные удары единственной возможностью оказывать воздействие на Украину.
В то же время, советник главы «Росэнергоатома» обратил внимание, что, в отличие от Украины, Россия никогда не обстреливала территории украинских атомных электростанций. За все время проведения специальной военной операции ни один снаряд, выпущенный ВС РФ, не упал в периметре украинских АЭС, подчеркнул эксперт.
Однако прекращение обстрелов ЗАЭС не означает, что Украина вообще отказалась от обстрелов Энергодара. Украинские формирования продолжают обстреливать промышленную зону города, береговую линию, объекты городской инфраструктуры.