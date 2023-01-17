Военное обозрение
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Российские бойцы сбили под Артёмовском крупный украинский беспилотник, пытавшийся атаковать позиции наших войск

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Российские бойцы сбили под Артёмовском крупный украинский беспилотник, пытавшийся атаковать позиции наших войск

Российские бойцы сбили под Артемовском крупный украинский беспилотник, пытавшийся атаковать позиции наших войск. Данный гексакоптер нес четыре гранаты, которые должны были упасть на головы российских военных.


Как сообщается, украинский беспилотник стал довольно легкой целью для наших бойцов, поскольку он большого размера, летает шумно из-за бензинового двигателя, да еще и светится в темноте. Для "приземления" данного дрона российским военным хватило стрелкового оружия. Сбитый беспилотник имеет шесть винтов, два аккумулятора, от которых работает система сброса боеприпасов, бензиновый двигатель. Беспилотник оборудован камерой и системой сброса гранат, которых на нем было целых четыре.

Российские бойцы сбили его при помощи стрелкового оружия. Так как дрон летает шумно и светится в темноте, эта цель оказалась доступной для наших военнослужащих

- сообщил корреспондент ТК "Звезда".

Что это за модель беспилотника не сообщается, но это точно не военный дрон, а гражданский, приспособленный украинскими умельцами для сброса гранат на позиции российских войск. Возможно, что разработан он для проведения сельскохозяйственных работ, учитывая бензиновый двигатель и размеры. На вооружении ВСУ имеется аналогичный аппарат, но не с шестью, а с восьмью винтами (октокоптер). Речь идет о беспилотнике R18, разработанном украинской компанией "Аэроразведка" в 2019 году специально для нанесения ударов по позициям военнослужащих НМ ЛНР и ДНР. Данный беспилотник способен переносить груз весом 5 кг на высоте 100-300 метров. Радиус действия составляет 4 км, а время автономной работы – 40 минут на одном аккумуляторе.

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17 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 09:29
    +1
    Данный беспилотник способен переносить груз весом 5 кг на высоте 100-300 метров. Радиус действия составляет 4 км, а время автономной работы – 40 минут на одном аккумуляторе.
    на бензиновом аккумуляторе ?учитывая бензиновый двигатель
    1. Minus
      Minus Сегодня, 09:31
      +1
      В этой части про другой беспилотник, про восьми винтовой.
    2. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 09:32
      -2
      Бензиновый двигатель явно запускается от аккумулятора. Помимо ДВС, на раму беспилотника необходимо установить топливную систему, систему зажигания, бензобак. Военкоры знают, что пишут. Серьезные ребята, они врать не будут.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 09:44
        0
        Дело БПЛА только набирает обороты.. путем проб и ошибок война отберет наиболее перспективные дроны... Человек что только не придумает, что бы убить другого человека...
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 10:05
        0
        Цитата: Снегопад
        Помимо ДВС, на раму беспилотника необходимо установить топливную систему, систему зажигания, бензобак.

        Электрогенератор забыли !
    3. frruc
      frruc Сегодня, 09:42
      +2
      Аэродромный :....на бензиновом аккумуляторе ?

      Было же сказано, аккумуляторы для системы сброса гранат и для эл/питания видеокамеры, а двигатель бензиновый.
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:54
      0
      Ну, ляпнули ,не подумав !"Косноязычие" ! feel Но аккумуляторы всё равно ставят на "бензиновые" мультикоптеры ! yes
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:30
    -1
    Он еще и светится. Остается только сирену добавить
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Pavel57
      Он еще и светится.

      Этим нужно пользоваться, но не нужно об этом говорить.
      "Язык мой - враг мой".
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 09:49
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Этим нужно пользоваться, но не нужно об этом говорить.
        "Язык мой - враг мой".

        "Об этом всё уже рассказано до нас ! " request Так что...секрет Полишинеля !
    2. frruc
      frruc Сегодня, 09:45
      -1
      Pavel57 :....Он еще и светится.

      Видеокамера инфракрасная (светится красный "глаз"), чтобы работать по земле в темноте.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:42
    +1
    Дело потихоньку идет к "страж-птицам".
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:42
    0
    Не чего себе коптер ,он так то может бойка тащить за хибот в тыл laughing laughing laughing
  5. Комментарий был удален.
  6. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 09:45
    +1
    Они приспособили китайский дрон для сброса 60/82 мм мин. крайне неприятная штука.
  7. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 09:52
    0
    Российские бойцы сбили его при помощи стрелкового оружия. Так как дрон летает шумно и светится в темноте, эта цель оказалась доступной для наших военнослужащих

    украинец наверное спрыгнул по дороге . И гранаты у него были в кармане .
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:52
    +1
    Двигатель с мотоблока поставили видимо. Сельскохозяйственную технику решили переделывать под коптеры. Видимо движок от мотоблока, генератор прицепили. вывели вентиляторы камеру поставили.
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:53
    0
    Пока не будет в достатке эффективных средств для уничтожения дронов, и в самом деле пора в каждое отделение, или поначалу хотя бы во взвод, вводить стрелка с двустволкой и крупной дробью. Обучение стендовой стрельбе из дробовика проводить наравне с другими армейскими стрельбами. В срочном порядке пора готовить снайперов со спортивными навыками стрельбы дробью по тарелкам.