Российские бойцы сбили под Артёмовском крупный украинский беспилотник, пытавшийся атаковать позиции наших войск

Российские бойцы сбили его при помощи стрелкового оружия. Так как дрон летает шумно и светится в темноте, эта цель оказалась доступной для наших военнослужащих

Российские бойцы сбили под Артемовском крупный украинский беспилотник, пытавшийся атаковать позиции наших войск. Данный гексакоптер нес четыре гранаты, которые должны были упасть на головы российских военных.Как сообщается, украинский беспилотник стал довольно легкой целью для наших бойцов, поскольку он большого размера, летает шумно из-за бензинового двигателя, да еще и светится в темноте. Для "приземления" данного дрона российским военным хватило стрелкового оружия . Сбитый беспилотник имеет шесть винтов, два аккумулятора, от которых работает система сброса боеприпасов, бензиновый двигатель. Беспилотник оборудован камерой и системой сброса гранат, которых на нем было целых четыре.- сообщил корреспондент ТК "Звезда" Что это за модель беспилотника не сообщается, но это точно не военный дрон, а гражданский, приспособленный украинскими умельцами для сброса гранат на позиции российских войск. Возможно, что разработан он для проведения сельскохозяйственных работ, учитывая бензиновый двигатель и размеры. На вооружении ВСУ имеется аналогичный аппарат, но не с шестью, а с восьмью винтами (октокоптер). Речь идет о беспилотнике R18, разработанном украинской компанией "Аэроразведка" в 2019 году специально для нанесения ударов по позициям военнослужащих НМ ЛНР и ДНР. Данный беспилотник способен переносить груз весом 5 кг на высоте 100-300 метров. Радиус действия составляет 4 км, а время автономной работы – 40 минут на одном аккумуляторе.